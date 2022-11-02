Удаленный доктор подходит ближе

В 2023 году Минздрав и госкорпорация «Ростех» запустят пилотный проект по мониторингу состояния здоровья россиян с диабетом и гипертонией. В нем примут участие 25 тыс. человек из шести регионов страны. Для проведения пилота «Ростех» разработает отдельную технологическую платформу под названием «Персональный медицинский помощник».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

С 2023 года правительство запустит пилот по дистанционному мониторингу состояния здоровья пациентов с диабетом и артериальной гипертензией. Соответствующий проект постановления правительства был размещен Минздравом на портале regulation.gov.ru. Как следует из пояснительной записки к документу, он был разработан по поручению первого вице-премьера Андрея Белоусова.

Отметим, что впервые идея такого проекта возникла еще в начале 2010-х годов и в 2015–2018 годах была реализована в некоторых российских регионах, в частности в Белгородской, Воронежской и Ленинградской областях. Тогда в фокусе внимания были только пациенты с высокими показателями артериального давления — благодаря автоматической передаче информации о его показаниях лечащие врачи участников пилота могли оперативно корректировать терапию, что, как заявляла тогда глава Минздрава Вероника Скворцова, позволило вдвое большему числу пациентов понизить уровень давления. Это, в свою очередь, позволило снизить нагрузку на систему здравоохранения, так как число вызовов скорой сократилось на 70%, а госпитализаций — на 50% (подробнее см. “Ъ” от 28 октября 2019 года).

В конце 2019 года в Минздраве обсуждалась возможность распространения этого опыта на федеральный уровень, однако ведомство отложило эту инициативу, вероятно, из-за начавшейся пандемии коронавируса. В результате нынешний пилот, как следует из его описания, начнется с формулировки в том числе базовых требований к деталям процесса мониторинга.

Как сообщили “Ъ” в Минздраве, в рамках нынешнего проекта планируется сформировать требования к платформе централизованных диагностических сервисов, целевую модель дистанционного наблюдения за состоянием здоровья пациента и определить параметры цифровой трансформации диспансерного наблюдения с помощью внедрения современных технологий его организации. Кроме того, запланирована отработка медико-технических требований к «персональным медицинским помощникам» (медицинским изделиям для длительного мониторинга состояния здоровья) и протоколам их информационного взаимодействия с платформой. В рамках пилотного проекта планируется создание методологических центров на базе двух национальных медицинских исследовательских центров Минздрава — НМИЦ кардиологии имени Чазова и НМИЦ эндокринологии.

«Проект, предложенный Минздравом, предполагает создание целой экосистемы дистанционного мониторинга. Одним из ее элементов станет технологическая платформа, связывающая медицинские приборы как с уже существующими медицинскими системами, так и с новыми сервисами, которые предстоит разработать и апробировать по итогам пилотирования»,— сообщили “Ъ” в пресс-службе «Ростеха». Разработкой такой технологической платформы — информационной системы «Персональный медицинский помощник» — занимаются предприятия холдинга «Росэлектроника», входящего в госкорпорацию. Оператором выступит его управляющая организация АО «ОПК». Как сообщили в «Ростехе», в пилотном проекте Минздрава примут участие 25 тыс. человек, проживающие в шести регионах РФ: Новосибирской, Самарской, Тюменской, Рязанской и Магаданской областях, а также Республике Татарстан. Что касается выбора заболеваний для мониторинга, то, как пояснили “Ъ” в Минздраве, повышенное артериальное давление, например, является одним из самых распространенных сердечно-сосудистых заболеваний (в РФ более 40 млн пациентов), также это фактор риска инсульта и инфаркта.

Как подчеркнул источник “Ъ” в «Ростехе», «говорить о размерах расходов на пилот пока еще рано», однако, как следует из проекта постановления, Минздрав не предполагает запрашивать дополнительные средства из федерального бюджета. В 2019 году, когда Минздрав предлагал перенять опыт пилотных проектов на федеральном уровне, ведомство исходило из того, что стоимость обслуживания одного пациента в рамках удаленного мониторинга будет составлять 4 тыс. руб. в год — очевидно, что за прошедшие три года этот показатель вырос некритически.

Анастасия Мануйлова