Удаленный доктор подходит ближе

В 2023 году Минздрав и госкорпорация «Ростех» запустят пилотный проект по мониторингу состояния здоровья россиян с диабетом и гипертонией. В нем примут участие 25 тыс. человек из шести регионов страны. Для проведения пилота «Ростех» разработает отдельную технологическую платформу под названием «Персональный медицинский помощник».
Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ
С 2023 года правительство запустит пилот по дистанционному мониторингу состояния здоровья пациентов с диабетом и артериальной гипертензией. Соответствующий проект постановления правительства был размещен Минздравом на портале regulation.gov.ru. Как следует из пояснительной записки к документу, он был разработан по поручению первого вице-премьера Андрея Белоусова.
Отметим, что впервые идея такого проекта возникла еще в начале 2010-х годов и в 2015–2018 годах была реализована в некоторых российских регионах, в частности в Белгородской, Воронежской и Ленинградской областях. Тогда в фокусе внимания были только пациенты с высокими показателями артериального давления — благодаря автоматической передаче информации о его показаниях лечащие врачи участников пилота могли оперативно корректировать терапию, что, как заявляла тогда глава Минздрава Вероника Скворцова, позволило вдвое большему числу пациентов понизить уровень давления. Это, в свою очередь, позволило снизить нагрузку на систему здравоохранения, так как число вызовов скорой сократилось на 70%, а госпитализаций — на 50% (подробнее см. “Ъ” от 28 октября 2019 года).
В конце 2019 года в Минздраве обсуждалась возможность распространения этого опыта на федеральный уровень, однако ведомство отложило эту инициативу, вероятно, из-за начавшейся пандемии коронавируса. В результате нынешний пилот, как следует из его описания, начнется с формулировки в том числе базовых требований к деталям процесса мониторинга.
Как сообщили “Ъ” в Минздраве, в рамках нынешнего проекта планируется сформировать требования к платформе централизованных диагностических сервисов, целевую модель дистанционного наблюдения за состоянием здоровья пациента и определить параметры цифровой трансформации диспансерного наблюдения с помощью внедрения современных технологий его организации. Кроме того, запланирована отработка медико-технических требований к «персональным медицинским помощникам» (медицинским изделиям для длительного мониторинга состояния здоровья) и протоколам их информационного взаимодействия с платформой. В рамках пилотного проекта планируется создание методологических центров на базе двух национальных медицинских исследовательских центров Минздрава — НМИЦ кардиологии имени Чазова и НМИЦ эндокринологии.
«Проект, предложенный Минздравом, предполагает создание целой экосистемы дистанционного мониторинга. Одним из ее элементов станет технологическая платформа, связывающая медицинские приборы как с уже существующими медицинскими системами, так и с новыми сервисами, которые предстоит разработать и апробировать по итогам пилотирования»,— сообщили “Ъ” в пресс-службе «Ростеха». Разработкой такой технологической платформы — информационной системы «Персональный медицинский помощник» — занимаются предприятия холдинга «Росэлектроника», входящего в госкорпорацию. Оператором выступит его управляющая организация АО «ОПК». Как сообщили в «Ростехе», в пилотном проекте Минздрава примут участие 25 тыс. человек, проживающие в шести регионах РФ: Новосибирской, Самарской, Тюменской, Рязанской и Магаданской областях, а также Республике Татарстан. Что касается выбора заболеваний для мониторинга, то, как пояснили “Ъ” в Минздраве, повышенное артериальное давление, например, является одним из самых распространенных сердечно-сосудистых заболеваний (в РФ более 40 млн пациентов), также это фактор риска инсульта и инфаркта.
Как подчеркнул источник “Ъ” в «Ростехе», «говорить о размерах расходов на пилот пока еще рано», однако, как следует из проекта постановления, Минздрав не предполагает запрашивать дополнительные средства из федерального бюджета. В 2019 году, когда Минздрав предлагал перенять опыт пилотных проектов на федеральном уровне, ведомство исходило из того, что стоимость обслуживания одного пациента в рамках удаленного мониторинга будет составлять 4 тыс. руб. в год — очевидно, что за прошедшие три года этот показатель вырос некритически.