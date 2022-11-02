Гордума работает на скорость

Председатель Московской городской думы (МГД) Алексей Шапошников во вторник предложил принять бюджет столицы на одном заседании сразу в трех чтениях и без внесения поправок, сославшись на «беспрецедентное санкционное давление» и «финансовую блокаду». Инициативу поддержали «Единая Россия» (ЕР), промэрское объединение «Моя Москва» и фракция «Справедливой России — За правду» (СРЗП), изначально настаивавшая на пересмотре бюджета в пользу мобилизованных. «Яблоко», КПРФ и независимые депутаты раскритиковали идею спикера, не увидев причин для экстренного принятия закона, но остались в меньшинстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Проект бюджета Москвы на 2023 год и плановый период 2024–2025 годов депутаты рассмотрели 1 ноября на заседании комиссии МГД по экономической и социальной политике. Предполагалось, что комиссия рекомендует принять проект в первом чтении 2 ноября, после чего бюджет изучат другие профильные комиссии, а ко второму чтению фракции подготовят свои поправки. Опрошенные “Ъ” накануне заседания комиссии оппозиционеры рассказывали, что продолжают знакомиться с проектом и общественной реакцией на него, но пока не приступали к подготовке поправок, рассчитывая, что на это у них будет около двух недель. Поэтому предложение председателя МГД Алексея Шапошникова (ЕР) поддержать позицию большинства в лице ЕР, СРЗП и «Моей Москвы» и одобрить бюджет сразу в трех чтениях и без внесения поправок явно застало их врасплох.

Свою инициативу спикер объяснил «беспрецедентным санкционным давлением, разрывом экономических связей», «финансовой блокадой и другими откровенно враждебными действиями», которые накладывают «более высокую степень ответственности на глав регионов» и требуют «большей концентрации и консолидации усилий» ради «благополучия москвичей». В сложившихся условиях закон о бюджете «не должен служить поводом для демонстрации своих амбиций и узкопартийных интересов», отметил единоросс.

Руководитель департамента финансов Москвы Елена Зяббарова, поддержав господина Шапошникова, доложила, что под влиянием санкций сократился процент поступления доходов в бюджет, но спад удалось частично нивелировать за счет антикризисных мер. Департамент прогнозирует рост доходов столичного бюджета от 3,7 трлн руб. в 2023 году до 4,3 трлн руб. в 2025 году. Госпожа Зяббарова отметила, что половина расходов по-прежнему пойдет на социальные нужды, уточнив, что с 2023 по 2025 год общие затраты бюджета, по оценке департамента, возрастут с 4,1 трлн до 4,3 трлн руб. Согласно продемонстрированной ею таблице, среди госпрограмм лидерами по затратам станут здравоохранение, транспорт и социальная поддержка жителей, а аутсайдерами — «Спорт Москвы», «Безопасный город» и «Градостроительная политика».

Когда доклады закончились, слово взяли оппозиционеры. Екатерина Енгалычева (КПРФ) заявила, что до начала 2023 года осталось два месяца и времени для обсуждения и корректировки бюджета достаточно, депутаты могли бы рассмотреть бюджет в комитетах, задать вопросы по каждому направлению, вносить поправки. Доводы коммуниста поддержали представители «Яблока» и независимые депутаты. Михаил Тимонов (СРЗП), смещенный с поста лидера фракции, после того как в 2019 году не поддержал бюджет, и в этот раз заявил, что, в отличие от двух других членов фракции, не может одобрить его без поправок и обсуждения. Тем не менее комиссия большинством голосов решила рекомендовать МГД поддержать проект бюджета 2 ноября сразу в трех чтениях. О порядке рассмотрения документа и возможных поправок в заключении комиссии ничего не говорится.

Опрошенные “Ъ” оппозиционеры заявили, что в любом случае подготовят к заседанию 2 ноября свои поправки, даже если работать над ними придется всю ночь, хотя и сомневаются, что их позиция будет услышана.

Кира Хейфец