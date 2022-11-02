Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Гордума работает на скорость

Столичный парламент примет бюджет Москвы в течение одного заседания

Председатель Московской городской думы (МГД) Алексей Шапошников во вторник предложил принять бюджет столицы на одном заседании сразу в трех чтениях и без внесения поправок, сославшись на «беспрецедентное санкционное давление» и «финансовую блокаду». Инициативу поддержали «Единая Россия» (ЕР), промэрское объединение «Моя Москва» и фракция «Справедливой России — За правду» (СРЗП), изначально настаивавшая на пересмотре бюджета в пользу мобилизованных. «Яблоко», КПРФ и независимые депутаты раскритиковали идею спикера, не увидев причин для экстренного принятия закона, но остались в меньшинстве.

Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников

Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Проект бюджета Москвы на 2023 год и плановый период 2024–2025 годов депутаты рассмотрели 1 ноября на заседании комиссии МГД по экономической и социальной политике. Предполагалось, что комиссия рекомендует принять проект в первом чтении 2 ноября, после чего бюджет изучат другие профильные комиссии, а ко второму чтению фракции подготовят свои поправки. Опрошенные “Ъ” накануне заседания комиссии оппозиционеры рассказывали, что продолжают знакомиться с проектом и общественной реакцией на него, но пока не приступали к подготовке поправок, рассчитывая, что на это у них будет около двух недель. Поэтому предложение председателя МГД Алексея Шапошникова (ЕР) поддержать позицию большинства в лице ЕР, СРЗП и «Моей Москвы» и одобрить бюджет сразу в трех чтениях и без внесения поправок явно застало их врасплох.

Свою инициативу спикер объяснил «беспрецедентным санкционным давлением, разрывом экономических связей», «финансовой блокадой и другими откровенно враждебными действиями», которые накладывают «более высокую степень ответственности на глав регионов» и требуют «большей концентрации и консолидации усилий» ради «благополучия москвичей». В сложившихся условиях закон о бюджете «не должен служить поводом для демонстрации своих амбиций и узкопартийных интересов», отметил единоросс.

Руководитель департамента финансов Москвы Елена Зяббарова, поддержав господина Шапошникова, доложила, что под влиянием санкций сократился процент поступления доходов в бюджет, но спад удалось частично нивелировать за счет антикризисных мер. Департамент прогнозирует рост доходов столичного бюджета от 3,7 трлн руб. в 2023 году до 4,3 трлн руб. в 2025 году. Госпожа Зяббарова отметила, что половина расходов по-прежнему пойдет на социальные нужды, уточнив, что с 2023 по 2025 год общие затраты бюджета, по оценке департамента, возрастут с 4,1 трлн до 4,3 трлн руб. Согласно продемонстрированной ею таблице, среди госпрограмм лидерами по затратам станут здравоохранение, транспорт и социальная поддержка жителей, а аутсайдерами — «Спорт Москвы», «Безопасный город» и «Градостроительная политика».

Когда доклады закончились, слово взяли оппозиционеры. Екатерина Енгалычева (КПРФ) заявила, что до начала 2023 года осталось два месяца и времени для обсуждения и корректировки бюджета достаточно, депутаты могли бы рассмотреть бюджет в комитетах, задать вопросы по каждому направлению, вносить поправки. Доводы коммуниста поддержали представители «Яблока» и независимые депутаты. Михаил Тимонов (СРЗП), смещенный с поста лидера фракции, после того как в 2019 году не поддержал бюджет, и в этот раз заявил, что, в отличие от двух других членов фракции, не может одобрить его без поправок и обсуждения. Тем не менее комиссия большинством голосов решила рекомендовать МГД поддержать проект бюджета 2 ноября сразу в трех чтениях. О порядке рассмотрения документа и возможных поправок в заключении комиссии ничего не говорится.

Опрошенные “Ъ” оппозиционеры заявили, что в любом случае подготовят к заседанию 2 ноября свои поправки, даже если работать над ними придется всю ночь, хотя и сомневаются, что их позиция будет услышана.

Кира Хейфец

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...