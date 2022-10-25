Столичному парламенту добавят стабильности

Комиссия Мосгордумы по законодательству, регламенту, правилам и процедурам в понедельник одобрила поправки к закону о статусе столичных депутатов, внесенные главой комиссии единороссом Александром Семенниковым. Проект, в частности, касается ответственности за несоблюдение антикоррупционного законодательства: основанием для лишения мандата станут только неоднократные нарушения, а за разовые промахи депутаты могут отделаться предупреждением или снятием с должности. Эксперт считает, что благодаря такому подходу число лишившихся полномочий депутатов будет стремиться к нулю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Как следует из законопроекта, за однократное нарушение законодательства о противодействии коррупции депутат Мосгордумы (МГД) может быть наказан предупреждением, освобождением от занимаемой в думе должности (без лишения мандата) или запретом на замещение таких должностей до прекращения срока депутатских полномочий. По словам автора поправок Александра Семенникова, речь идет о таких нарушениях, как использование своего статуса для деятельности, не связанной с осуществлением депутатских полномочий; несообщение в комиссию по контролю сведений о конфликте интересов; выступление депутата, работающего в МГД на профессиональной основе (спикер парламента, его заместители и главы комиссий), в качестве защитника или представителя в суде.

Основанием же для лишения мандата может стать только допущенное «два или более раз» несоблюдение «ограничений, запретов, обязанностей», установленных антикоррупционным законодательством. И при однократном, и при неоднократном нарушении решение о применении того или иного наказания будет выносить МГД по результатам проверки, проведенной комиссией по контролю. По словам господина Семенникова, обратиться в комиссию с просьбой о проверке могут прокуратура, политическая партия, общественная палата или СМИ.

Выступившая на заседании депутат Елена Шувалова (исключена из фракции КПРФ) предположила, что этот блок поправок может быть направлен против оппозиции. Она напомнила, что два года назад обратилась в подмосковную прокуратуру с просьбой проверить выявленные ею «признаки коррупции и нецелевого расходования средств», а в ответ надзорное ведомство пожаловалось председателю МГД Алексею Шапошникову на то, что госпожа Шувалова, направляя подобные запросы, «занимается деятельностью, не связанной с осуществлением депутатских полномочий». «Если я житель Тверского района и в то же время занимаюсь проблемами этого района, проблемами своих избирателей, то я, получается, и свои проблемы решаю? Если комиссия во главе с Шапошниковым и потом дума с ее единороссовским большинством будет решать, связаны ли действия депутатов с осуществлением депутатских полномочий, то вся наша оппозиционная деятельность будет признана не связанной с депутатской работой»,— заявила депутат.

Решение о лишении депутата полномочий должны принимать избиратели, добавила Елена Шувалова. В этом ее поддержал коммунист Павел Тарасов, отметивший, что «прекращение полномочий должно в большей степени зависеть от избирателей и в меньшей — от должностных лиц». «Я бы такую поправку поддержал»,— заявил он, добавив, что в нынешнее «непростое время» подобные проекты «вызывают беспокойство» в связи с «политическим подтекстом».

Александр Семенников заверил комиссию, что МГД вовсе не торопится принять предложенные им поправки «под какое-либо политическое событие», а лишь пытается привести закон в соответствие с федеральным и для подобных процедур есть четко установленные сроки.

В итоге против проекта голосовала лишь Елена Шувалова, а Павел Тарасов предпочел воздержаться. Как пояснила “Ъ” депутат Екатерина Енгалычева (КПРФ), в ее фракции нет единого мнения насчет проекта, поскольку одни коммунисты считают его техническим, а другие все же усматривают в нем механизмы возможного давления на оппозицию. В «Яблоке» проект тоже считают техническим, но склонны его не поддерживать. «Я, конечно же, буду голосовать против. Все это направлено на уменьшение самостоятельности депутатов»,— сказала “Ъ” «яблочница» Дарья Беседина.

Директор «Трансперенси Интернешнл — Р» Илья Шуманов (и организация, и господин Шуманов включены Минюстом в реестр иноагентов) отмечает, что предлагаемые нормы действительно предусмотрены в федеральном законодательстве и должны были быть внесены в московский закон уже давно. При этом он указывает на содержащийся в поправках нюанс, позволяющий лишать депутатов мандатов лишь в крайнем случае. «За сам факт нарушения запрета депутата теперь убрать из думы невозможно. Все три наказания за однократное нарушение предусмотрены до окончания срока полномочий. Понижение статуса запретов приведет к тому, что количество "размандаченных" депутатов будет стремиться к нулю»,— уверен эксперт. В то же время безусловное лишение мандата за нарушение запрета на владение акциями и облигациями за рубежом, а также за вхождение в органы управления иностранных организаций в московском законе осталось, добавляет господин Шуманов.

Кира Хейфец