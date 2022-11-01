ЦСКА прервал питерскую серию

В центральном матче игровой недели сошлись действующие чемпион и вице-чемпион лиги — «Зенит» и ЦСКА. Удачливее были армейцы, победившие со счетом 85:80 и сохранившие лидерство в чемпионате.
Центровой ЦСКА Никола Милутинов (№33) стал лучшим игроком в матче против «Зенита» — на его счету 22 очка и 10 подборов
Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ
Прошлогодняя финальная серия play-off лиги вывела и без того вполне принципиальное противостояние «Зенита» и ЦСКА на еще более высокий уровень. Тот финал растянулся на семь матчей. Чаша весов после долгих колебаний все-таки склонилась на сторону «Зенита», сумевшего отыграться со счета 1:3. То есть петербуржцы нанесли ЦСКА три поражения подряд, что само по себе огромное достижение. А уже в сезоне нынешнем «Зенит» еще дважды обыграл армейцев — в финалах Кубка Кондрашина и Белова и Суперкубка Единой лиги ВТБ. То есть на счету «Зенита» образовалась пятиматчевая победная серия в противостояниях с армейцами. Безусловно, подопечные Хави Паскуаля хотели эту серию продлить. И также, безусловно, ЦСКА под управлением Эмила Райковича стремился к тому, чтобы череду осечек в противостоянии с «Зенитом» прервать.
К очередному раунду противостояния «Зенит» и ЦСКА подошли примерно в одинаковом состоянии. Но ЦСКА, если подходить сугубо формально, смотрелся чуть лучше.
Армейцы ведь победили во всех шести проведенных матчах, в то время как «Зенит» одно поражение все же потерпел — от УНИКСа в первом туре. Плюс петербуржцы столкнулись с травмами важных игроков: центрового Артема Клименко и форварда Андрея Зубкова. Так что «Зениту» пришлось в срочном порядке возвращать 39-летнего Сергея Моню (прошлый сезон он провел как раз в Санкт-Петербурге). Не обошлось без потерь и у ЦСКА — на длительный срок из строя выбыл Семен Антонов. Да и статистику армейцев переоценивать не стоило, с топовыми соперниками они ведь не пересекались. Неудивительно, что Райкович, перед матчем заметил, что именно «эта игра даст нам понять, действительно ли мы хороши».
Первые минуты матча показали, что у Райковича оснований сомневаться в силе своей команды было не так уж много.
Ничем оригинальным армейцы хозяев площадки не поразили. Они плотно держали защиту, активно грузили в атаке мячи на Николу Милутинова. То есть делали то, чего от них и ждали.
Но противодействия этому у «Зенита» не было. Под щит петербуржцы почти не шли, а когда все-таки на это решались, утыкались в лес из армейских игроков. Ну а попытка разбить эту сверхплотную оборону дальними бросками не сработала. Трехочковые и у Сергея Карасева, и у Тома Эртеля, и у Калеба Хоумсли получались редко. А у армейцев и Милутинов попадал, и Алексей Швед, хотя его и отрезали от бросков с игры, активно раздавал передачи, да еще и Антон Астапкович как-то очень быстро записал на свой счет 10 очков.
Хави Паскуаль неистовствовал, пытался взбодрить свою команду, но ее отставание все увеличивалось, и на большой перерыв «Зенит» ушел с дефицитом в 14 очков. Это много, а в противостоянии с ЦСКА — много уже катастрофически. Но хозяева, которых гнали вперед переполненные трибуны (все билеты на семитысячную «СИБУР Арену» были проданы), упорно, через боль протискивались через оборонительные порядки армейцев и старались вернуться в игру. Команду вели за собой Дмитрий Кулагин и Тома Эртель, но полноценной поддержки партнеров они были часто лишены. А вот ЦСКА, чуть откатившись назад (на рубеж преимущества в районе 10 очков), не отказываясь от удовольствия задействовать Милутинова, все чаще играл еще и через своих джокеров — Каспера Уэйра и Далласа Мура. Армейские «маленькие» своими быстрыми выпадами компенсировали ограниченные успехи, которых добивались гости на кураже. Казалось, что особых сложностей с тем, чтобы довести матч до победы, у ЦСКА не будет. Но они возникли, причем внезапно. За полторы минуты до конца матча армейцы вели «плюс 8» и владели мячом. Но сначала Уэйр неудачно симулировал фол на себе, за что сам же получил технический фол, а следом ЦСКА дважды терял мяч, что заканчивалось быстрыми и результативными отрывами «Зенита». В итоге под рев трибун Тома Эртель дальним броском сократил отставание «Зенита» до двух очков. А играть оставалось еще почти 40 секунд.
И все-таки армейцы устояли. Они победили со счетом 85:80 и сохранили лидерство.
С семью победами в активе идет и УНИКС (казанцы во вторник обыграли «Автодор» со счетом 95:76), но он отстает по дополнительным показателям.
Тома Эртеля исключили из сборной Франции
Защитник «Зенита» Тома Эртель отстранен от выступлений за сборную Франции. Об этом заявил президент Французской федерации баскетбола (FFBB) Жан-Пьер Сиюта, слова которого во вторник приводит французское издание L`Equipe.
Эртель подписал контракт с «Зенитом» 21 сентября. Прошлый сезон баскетболист провел в мадридском «Реале», вместе с которым стал победителем чемпионата Испании. В начале августа Эртель подписал специальное соглашение, обязывающее его не переходить в российский или белорусский клуб.
«Все кончено,— сказал господин Сиюта.— Мы можем обсуждать тех, кто уже играл в России, кто не подписал соглашение, но что касается Тома, то он не выполнил своего обязательства. На сегодняшний день я считаю, что его в сборной Франции больше не будет».
Тома Эртелю 33 года. Ранее он выступал за французские «По-Ортез», АСВЕЛ и «Страсбург», испанские «Аликанте», «Барселону» и турецкий «Анадолу Эфес». Французский баскетболист трижды выигрывал Кубок Испании, дважды — чемпионат Испании, один раз — Суперкубок Испании, чемпионат Франции и Турции. Летом 2021 года Эртель в составе национальной команды завоевал серебряные медали Олимпийских игр.
Регулярный чемпионат Единой лиги ВТБ
«Енисей»—«Парма-Пари» 74:76. «Пари Нижний Новгород»—МБА 80:87 (овертайм). «Минск» (Белоруссия)—«Самара» 68:80. «Локомотив-Кубань»—«Астана» (Казахстан) 73:53. УНИКС—«Автодор» 95:76. «Зенит»—ЦСКА 80:85.
Турнирная таблица
И В П % побед
1. ЦСКА 7 7 0 100
2. УНИКС 7 7 0 100
3. «Зенит» 7 5 2 71
4. «Самара» 7 4 3 57
5. «Парма-Пари» 7 4 3 57
6. МБА 7 4 3 57
7. «Пари Нижний Новгород» 7 4 3 57
8. «Локомотив-Кубань» 7 3 4 43
9. «Автодор»7 2 5 29
10. «Енисей» 7 1 6 14
11. «Астана» 7 1 6 14
12. «Минск» 7 0 7 0