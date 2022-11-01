ЦСКА прервал питерскую серию

В центральном матче игровой недели сошлись действующие чемпион и вице-чемпион лиги — «Зенит» и ЦСКА. Удачливее были армейцы, победившие со счетом 85:80 и сохранившие лидерство в чемпионате.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Центровой ЦСКА Никола Милутинов (№33) стал лучшим игроком в матче против «Зенита» — на его счету 22 очка и 10 подборов

Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ Центровой ЦСКА Никола Милутинов (№33) стал лучшим игроком в матче против «Зенита» — на его счету 22 очка и 10 подборов

Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ

Прошлогодняя финальная серия play-off лиги вывела и без того вполне принципиальное противостояние «Зенита» и ЦСКА на еще более высокий уровень. Тот финал растянулся на семь матчей. Чаша весов после долгих колебаний все-таки склонилась на сторону «Зенита», сумевшего отыграться со счета 1:3. То есть петербуржцы нанесли ЦСКА три поражения подряд, что само по себе огромное достижение. А уже в сезоне нынешнем «Зенит» еще дважды обыграл армейцев — в финалах Кубка Кондрашина и Белова и Суперкубка Единой лиги ВТБ. То есть на счету «Зенита» образовалась пятиматчевая победная серия в противостояниях с армейцами. Безусловно, подопечные Хави Паскуаля хотели эту серию продлить. И также, безусловно, ЦСКА под управлением Эмила Райковича стремился к тому, чтобы череду осечек в противостоянии с «Зенитом» прервать.

К очередному раунду противостояния «Зенит» и ЦСКА подошли примерно в одинаковом состоянии. Но ЦСКА, если подходить сугубо формально, смотрелся чуть лучше.

Армейцы ведь победили во всех шести проведенных матчах, в то время как «Зенит» одно поражение все же потерпел — от УНИКСа в первом туре. Плюс петербуржцы столкнулись с травмами важных игроков: центрового Артема Клименко и форварда Андрея Зубкова. Так что «Зениту» пришлось в срочном порядке возвращать 39-летнего Сергея Моню (прошлый сезон он провел как раз в Санкт-Петербурге). Не обошлось без потерь и у ЦСКА — на длительный срок из строя выбыл Семен Антонов. Да и статистику армейцев переоценивать не стоило, с топовыми соперниками они ведь не пересекались. Неудивительно, что Райкович, перед матчем заметил, что именно «эта игра даст нам понять, действительно ли мы хороши».

Первые минуты матча показали, что у Райковича оснований сомневаться в силе своей команды было не так уж много.

Ничем оригинальным армейцы хозяев площадки не поразили. Они плотно держали защиту, активно грузили в атаке мячи на Николу Милутинова. То есть делали то, чего от них и ждали.

Но противодействия этому у «Зенита» не было. Под щит петербуржцы почти не шли, а когда все-таки на это решались, утыкались в лес из армейских игроков. Ну а попытка разбить эту сверхплотную оборону дальними бросками не сработала. Трехочковые и у Сергея Карасева, и у Тома Эртеля, и у Калеба Хоумсли получались редко. А у армейцев и Милутинов попадал, и Алексей Швед, хотя его и отрезали от бросков с игры, активно раздавал передачи, да еще и Антон Астапкович как-то очень быстро записал на свой счет 10 очков.

Хави Паскуаль неистовствовал, пытался взбодрить свою команду, но ее отставание все увеличивалось, и на большой перерыв «Зенит» ушел с дефицитом в 14 очков. Это много, а в противостоянии с ЦСКА — много уже катастрофически. Но хозяева, которых гнали вперед переполненные трибуны (все билеты на семитысячную «СИБУР Арену» были проданы), упорно, через боль протискивались через оборонительные порядки армейцев и старались вернуться в игру. Команду вели за собой Дмитрий Кулагин и Тома Эртель, но полноценной поддержки партнеров они были часто лишены. А вот ЦСКА, чуть откатившись назад (на рубеж преимущества в районе 10 очков), не отказываясь от удовольствия задействовать Милутинова, все чаще играл еще и через своих джокеров — Каспера Уэйра и Далласа Мура. Армейские «маленькие» своими быстрыми выпадами компенсировали ограниченные успехи, которых добивались гости на кураже. Казалось, что особых сложностей с тем, чтобы довести матч до победы, у ЦСКА не будет. Но они возникли, причем внезапно. За полторы минуты до конца матча армейцы вели «плюс 8» и владели мячом. Но сначала Уэйр неудачно симулировал фол на себе, за что сам же получил технический фол, а следом ЦСКА дважды терял мяч, что заканчивалось быстрыми и результативными отрывами «Зенита». В итоге под рев трибун Тома Эртель дальним броском сократил отставание «Зенита» до двух очков. А играть оставалось еще почти 40 секунд.

И все-таки армейцы устояли. Они победили со счетом 85:80 и сохранили лидерство.

С семью победами в активе идет и УНИКС (казанцы во вторник обыграли «Автодор» со счетом 95:76), но он отстает по дополнительным показателям.

Александр Петров

Тома Эртеля исключили из сборной Франции Защитник «Зенита» Тома Эртель отстранен от выступлений за сборную Франции. Об этом заявил президент Французской федерации баскетбола (FFBB) Жан-Пьер Сиюта, слова которого во вторник приводит французское издание L`Equipe. Эртель подписал контракт с «Зенитом» 21 сентября. Прошлый сезон баскетболист провел в мадридском «Реале», вместе с которым стал победителем чемпионата Испании. В начале августа Эртель подписал специальное соглашение, обязывающее его не переходить в российский или белорусский клуб. «Все кончено,— сказал господин Сиюта.— Мы можем обсуждать тех, кто уже играл в России, кто не подписал соглашение, но что касается Тома, то он не выполнил своего обязательства. На сегодняшний день я считаю, что его в сборной Франции больше не будет». Тома Эртелю 33 года. Ранее он выступал за французские «По-Ортез», АСВЕЛ и «Страсбург», испанские «Аликанте», «Барселону» и турецкий «Анадолу Эфес». Французский баскетболист трижды выигрывал Кубок Испании, дважды — чемпионат Испании, один раз — Суперкубок Испании, чемпионат Франции и Турции. Летом 2021 года Эртель в составе национальной команды завоевал серебряные медали Олимпийских игр. ТАСС