В Канаду он рвется, там есть где спрятаться

Как стало известно “Ъ”, правоохранители установили одного из конечных выгодоприобретателей от хищений из лопнувшего Судостроительного банка (СБ-банк) активов, оцениваемых в несколько миллиардов рублей. Им оказался заочно арестованный Тверским райсудом Москвы бывший банкир Степан Мелконов, который в свое время входил в топ-менеджмент нескольких разорившихся кредитных учреждений. В прошлом году, еще в статусе свидетеля, господин Мелконов, обзаведясь канадским паспортом, уехал за границу, где сейчас и проживает.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Степан Мелконов объявлен в розыск за хищения

Фото: Оперативная съемка Степан Мелконов объявлен в розыск за хищения

Фото: Оперативная съемка

С ходатайством о заочном аресте 54-летнего Степана Мелконова в Тверской райсуд Москвы обратился следователь ГСУ ГУ МВД России по Москве. Именно в его производстве сейчас находится дело об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), фигурантом которого и является экс-банкир Мелконов. Оснований для отказа в избрании в отношении него самой строгой меры пресечения судья Ирина Бунеева не усмотрела. Речь в уголовном деле, по данным “Ъ”, идет о хищении имуществ СБ-банка в результате сделок цессии.

Махинации с отчуждением активов кредитного учреждения сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ выявили в ходе расследования основного дела о хищении средств кредитного учреждения, которое следственный департамент МВД возбудил в январе 2018 года все по той же ч. 4 ст. 159 УК РФ. После отзыва лицензии в феврале 2015 года банк остался должен вкладчикам более 37 млрд руб.

Как следует из материалов расследуемого столичной полицией дела, буквально перед самым отзывом лицензии руководство СБ-банка провело серию фиктивных сделок по отчуждению активов кредитного учреждения. В частности, основное здание СБ-банка в Москве на Садовнической улице сначала перевели в закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Март Риэлти», а затем продали ООО «Аквенга», зарегистрированному, по данным полицейских, на подставное лицо.

Аналогичная участь постигла и аффилированный с хозяевами кредитного учреждения столичный торгово-развлекательный центр (ТРЦ) «Азовский», стоимость которого составляет порядка 2 млрд руб. По ходатайству следствия в рамках уголовного дела Никулинский райсуд Москвы в 2020 году наложил на него арест.

В ходе расследования было установлено, что одним из конечных выгодоприобретателей похищенного у СБ-банка имущества, в частности того же ТРЦ «Азовский», через аффилированные компании являлся Степан Мелконов. В 1993 году он был предправления небольшого коммерческого Почта-банка, ликвидированного по решению суда в 2002 году. Затем входил в число ключевых владельцев Мобилбанка. В 2012 году из-за «проведения высокорискованной кредитной политики, размещения средств в низкокачественные активы и отсутствия адекватных резервов на возможные потери» Центробанк отозвал у него лицензию. В возбуждении уголовного дела по факту выдачи банком невозвратных кредитов полиция отказала Агентству по страхованию вкладов. Отметим, что в совет директоров Мобилбанка входил Михаил Нефед, который во время ареста выступал в качестве адвоката Степана Мелконова. Получить его комментарии “Ъ” не удалось.

По данным “Ъ”, в поле зрения полицейских господин Мелконов попал еще в 2020 году. Тогда в качестве свидетеля его неоднократно вызывали на допросы, которые для него с каждым разом становились все неприятнее. В итоге в том же году втайне ото всех экс-банкир сделал себе канадский паспорт и в июне 2021 года, когда, очевидно, понял, что его вот-вот арестуют, уехал за границу. При этом география его перемещений, которую удалось отследить по линии Интерпола, оказалась весьма широка — от Греции и Армении до США и Мексики. Весьма вероятно, что сейчас экс-банкир Мелконов осел в Канаде. Именно там еще с 2015 года обосновался и другой фигурант этого расследования — также находящийся в розыске бывший совладелец СБ-банка Андрей Вовченко. Его следствие считает организатором проведения фиктивных сделок по отчуждению активов кредитного учреждения накануне отзыва у него лицензии. Из имеющихся в распоряжении следствия документов следует, что все договоры переуступки в феврале 2015 года заключал именно господин Вовченко. Через три месяца после этих операций бывший топ-менеджер, распродав свое российское имущество, оказался в Канаде. Нанесенный им ущерб оценивается почти в 6 млрд руб.

Напомним также, что в сентябре 2020 года за выдачу заведомо невозвратных кредитов на 11 млрд руб. Замоскворецкий райсуд Москвы приговорил бывшего директора департамента кредитования СБ-банка Ирину Кукарскую и ее экс-подчиненного Сергея Зыкова к трем с половиной и четырем с половиной годам колонии соответственно. Вынесенное решение оба посчитали слишком суровым и обжаловали приговор. Однако Мосгорсуд, наоборот, посчитал решение суда первой инстанции чрезмерно мягким и добавил каждому из осужденных еще по полтора года.

В данный момент продолжается расследование о выводе из СБ-банка еще более двух десятков миллиардов. В нем, по данным “Ъ”, фигурируют другие бывшие топ-менеджеры, находящиеся в федеральном и международном розыске. Среди них, например, экс-президент банка Андрей Егоров, и. о. предправления Алексей Парфенов.

Олег Рубникович