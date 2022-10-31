Российские железные дороги дотянулись до Крыма

ОАО РЖД первой из российских госкомпаний может начать официально работать в Крыму. Минтранс обсуждает с ней возможность организации пассажирских перевозок на полуостров. Сейчас железнодорожная инфраструктура в Крыму принадлежит независимым от монополии «Крымским железным дорогам», а перевозки пассажиров организует частный «Гранд Сервис Экспресс» (ГСЭ). В ГСЭ заявили, что не обсуждают никакого варианта слияния с госкомпанией. По мнению экспертов, нет большой разницы, кто будет выполнять пассажирские перевозки в Крым, но вопрос о вовлечении в них ОАО РЖД поднимает и другие проблемы — о передаче госкомпании «Крымских железных дорог» и об организации управления перевозками на присоединенных территориях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Минтранса Виталий Савельев

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Глава Минтранса Виталий Савельев

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Минтранс обсуждает с ОАО РЖД возможность начала пассажирских перевозок в Крым, сообщил 31 октября в Совете федерации глава Минтранса Виталий Савельев. «Если раньше у нас были какие-то опасения, что ОАО РЖД может попасть под санкции, у них много международных проектов, сейчас это все проще»,— цитирует его объяснение ТАСС. В ОАО РЖД уточнили “Ъ”, что вопрос обсуждается с Минтрансом.

Сейчас ОАО РЖД не присутствует в Крыму. Оператором пассажирских перевозок в регионе выступает частный «Гранд Сервис Экспресс» (ГСЭ). Инфраструктура принадлежит «Крымским железным дорогам» (КЖД), подконтрольным Росжелдору.

В сезон 2022 года ГСЭ перевозил пассажиров в Крым 18 маршрутами из Москвы, Петербурга и регионов. За лето компания перевезла 1,5 млн пассажиров, на 68% больше, чем летом 2021 года. В межсезонье 2022–2023 года курсируют девять поездов ГСЭ по восьми маршрутам в Крым: три — из Москвы, два — из Петербурга и четыре — из регионов (Омск, Пермь, Адлер, Кисловодск).

Как сообщили “Ъ” в ГСЭ, компания планирует увеличить количество пассажирских поездов в Крым в следующем сезоне. «Мы работаем над привлечением дополнительного подвижного состава»,— пояснили там.

О том, как именно планируется открытие пассажирских перевозок в Крым — в дополнение к существующим или вместо них, пока разъяснений не давалось. На вопрос, помешают ли планы ОАО РЖД движению поездов ГСЭ в Крым, в ГСЭ сообщили “Ъ”, что информацией о планах ОАО РЖД не располагают, выступают в качестве перевозчика, и график движения на 2023 год согласован. Потенциальное слияние ГСЭ с госкомпанией, передача ей в управление подвижного состава частного холдинга или какая-то другая форма интеграции не обсуждаются, поясняют в ГСЭ.

Глава Союза пассажиров Кирилл Янков отмечает, что технически есть возможность добавить новые нитки графика для пассажирских перевозок в Крым, но не хватает вагонов. Их и сегодня ГСЭ предоставляет ОАО РЖД, говорит эксперт, там работали в том числе вагоны «Железных дорог Якутии». Новые провозные емкости на крымском направлении, если на полуостров не будут летать самолеты (сейчас аэропорты там закрыты из-за спецоперации), нужны, полагает господин Янков. Однако необходимость в них отпадет, если будет запущено авиасообщение, отмечает он.

По мнению эксперта, «не лучше и не хуже», если в Крым поедет Федеральная пассажирская компания (ФПК) ОАО РЖД, а не ГСЭ: это скорее касается санкционных рисков. Однако тогда встает и вопрос о передаче ОАО РЖД инфраструктуры КЖД, а также управления железными дорогами присоединенных территорий Донбасса, Запорожья и Херсонской области, а об этом пока речи не заходило. Господин Янков отмечает, что есть материковый железнодорожный путь в Крым по новым территориям, но лишь формально, поскольку на участке между Донецком и Волновахой дорога вплотную подходит к линии фронта и попадает под обстрел.

Наталья Скорлыгина