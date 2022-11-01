Радиаторы повышают градус

Российские производители отопительного оборудования оказались не в состоянии конкурировать на домашнем рынке с зарубежными компаниями даже в условиях санкций. Они считают, что необходимо почти втрое повысить пошлину на импорт такой продукции и ограничить использование зарубежных отопительных систем на госстройках. Протекционизм стимулирует сужение конкуренции и технологический упадок индустрии, считают эксперты. А застройщики опасаются, что рост пошлин приведет к подорожанию отопительного оборудования на внутреннем рынке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

В распоряжении “Ъ” оказались результаты опроса, проведенного в конце октября Евразийской ассоциацией рынка отопительных систем (ЕВРАРОС) среди топ-менеджеров 25 крупных производителей такой продукции (радиаторов, обогревателей, тепловентиляторов, конвекторов и другого отопительного оборудования) и комплектующим к ним из России. Около 64% респондентов считают, что для их поддержки в кризис власти должны ввести запрет на закупки для госнужд и компаниями с госучастием импортных систем при наличии российских аналогов. Для 32% опрошенных действенной мерой господдержки индустрии стало бы увеличение пошлины на импорт оборудования из-за границы с 7,5% до 15–25%. Незначительная часть респондентов считает нужным ввести обязательное требование для госкомпаний по закупке не менее 75% отопительных систем у локальных производителей.

Производители серьезно обеспокоены конкуренцией со стороны иностранных компаний. Например, сегодня 85% рынка водяных тепловентиляторов РФ объемом свыше 2,5 млрд руб. в год делят три локальные и три польские компании, отмечают в ЕВРАРОС. При этом, говорят в ассоциации, значительная доля закупок у польских поставщиков осуществляется компаниями с госучастием.

В польских VTS Polska, Sonniger и Reventon Group не ответили “Ъ”. «После начала спецоперации РФ на Украине множество ограничений, наложенных на нашу страну, не дают возможности российским компаниям равноценно конкурировать с импортом»,— признается коммерческий директор «КЗТО Радиатор» Андрей Лазурко.

Кроме того, из-за укрепления рубля локальные производители отопительных систем стали проигрывать конкуренцию и производителям из Китая и Турции, чья продукция обходится на 18–22% дешевле (см. “Ъ” от 5 сентября). Это привело к снижению спроса на местную продукцию и недозагрузке мощностей многих российских производителей, в то время как на зарубежные системы спрос, напротив, вырос. Так, по данным ЕВРАРОС, в январе—сентябре 2022 года ввоз в РФ радиаторов вырос в стоимостном выражении почти в два раза год к году.

Однако не все даже российские участники рынка поддерживают широкий протекционизм. Это приведет к сжатию конкуренции, за этим последует технологический упадок индустрии, считает источник “Ъ” из числа производителей теплового оборудования: «Такие меры поддерживают компании, которые не в состоянии конкурировать за счет качества».

Идеи производителей отопительного оборудования ожидаемо не поддерживают и застройщики — одни из основных потребителей такой продукции. «Широкие протекционистские меры могут повлиять на общий уровень цен на оборудование»,— считает руководитель отдела мониторинга цен ГК «Гранель» Елена Миронова. Повышение пошлин на импорт может привести к дефициту оборудования и росту цен, соглашается президент девелоперской группы «Основа» Александр Ручьев. Это, добавляет он, никому не выгодно: ни государству, выступающему заказчиком госстроек, ни стройиндустрии, ни конечным покупателям недвижимости.

Самый действенный инструмент — это не запреты, а стимулирование производства внутри страны, считает господин Ручьев. Из опроса ЕВРАРОС следует, что почти 59% предприятий отрасли ждут от государства льготных кредитов, грантов и субсидий. Еще около 35% считают, что важнее поддержка в виде льготной аренды или выкупа в рассрочку имущества.

Дарья Андрианова