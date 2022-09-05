На рынке отопительных систем стало жарко

Из-за укрепления рубля российские производители отопительных систем стали проигрывать конкуренцию на внутреннем рынке компаниям из Китая и Турции, чья продукция обходится на 18–22% дешевле. Локальные компании, ссылаясь на рост себестоимости, утверждают, что у них почти нет возможностей для ценового маневра. Эксперты, впрочем, уверены в обратном: импортные комплектующие тоже подешевели из-за курсовых колебаний. Застройщики рассчитывают, что ситуация приведет к росту доступности отопительных систем. Однако более половины производителей предупреждают, что при сохранении текущей конъюнктуры им придется сократить объемы выпуска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Погожев, Коммерсантъ Фото: Александр Погожев, Коммерсантъ

В распоряжении “Ъ” оказались результаты опроса Евразийской ассоциации рынка отопительных систем (ЕВРАРОС), в котором приняли участие 23 крупных производителя такого оборудования. Согласно документу, 57% компаний опасаются, что им придется сокращать объемы производства из-за удешевления импортного отопительного оборудования на фоне укрепления курса рубля. Еще 14,4% опрошенных заявили, что ценовая конкуренция вынудит их оптимизировать затраты за счет качества. Только 28,6% участников опроса считают, что удешевление импорта не отразится на деятельности компании.

По данным ЕВРАРОС, импортные радиаторы, в том числе из Китая и Турции, из-за падения курса доллара стали дешевле в рублях примерно на 18–22% по сравнению с концом 2021 года, в то время как цены на российскую продукцию не изменились. Гендиректор Ruterm (производитель панельных радиаторов) Владимир Чефранов говорит, что локальные компании не могут снизить цены, в частности, из-за дороговизны металлопроката, один из видов которого в России стоит $961 за тонну, а в Турции — $745 за тонну. «Из-за крепкого рубля российская продукция оказывается неконкурентоспособной»,— подчеркивает собеседник “Ъ” на рынке.

Некоторые игроки уже столкнулись с сокращением объемов продаж. Коммерческий директор «Терминус» (производитель полотенцесушителей) Марат Закеров отмечает, что по сравнению с 2021 годом продажи компании сократились. Однако он надеется, что к концу 2022 года разрыв показателей будет минимальным.

«Чрезмерное укрепление рубля и вызванное этим снижение конкурентоспособности продукции производителей РФ на внутреннем рынке могут привести к сокращению объемов производства»,— предупреждает председатель экспертного совета ЕВРАРОС Александр Маслов. Согласно результатам опроса ассоциации, 29% компаний ожидают, что им придется на 20% снизить выпуск продукции, еще 58% компаний ожидают сокращения производства на 15%. Кроме того, 42,8% респондентов допускают, что им придется оптимизировать численность сотрудников в случае усиления конкурентного давления со стороны производителей из-за рубежа.

Стабилизация рынка производства систем отопления, по прогнозам Марата Закерова, произойдет не ранее следующего года, а восстановление темпов роста — только в 2024 году.

В то же время гендиректор ГК «Смарт Инжинирс» Хусейн Плиев отмечает, что российское отопительное оборудование состоит из импортных комплектующих, поэтому себестоимость производства, напротив, должна снизиться, а значит, есть предпосылки для роста рентабельности бизнеса российских производителей.

Гендиректор АО «Реттиг Варме Рус» (производит радиаторы, конвекторы и др.) Сергей Коровин подтверждает, что за счет снижения цен на материалы и увеличения доли локализации продукции себестоимость производства снизилась. Повышение доступности оборудования приведет к росту конкуренции на рынке, что положительно скажется на обеспечении стройиндустрии отопительными системами, рассчитывает господин Плиев.

Как отмечает источник “Ъ” на рынке, подрядчики госзаказов должны в первую очередь закупать оборудование российского производства, но многие это игнорируют, приобретая более дешевые китайские радиаторы. Сами застройщики — в частности, ГК ФСК и «Гранель» — уверяют, что в основном закупают отопительные системы местных производителей. По словам инженера по теплоснабжению и вентиляции «БЭЛ Девелопмент» Максима Власова, приобретение импортного оборудования выгодно только при прямых закупках у производителей.

Дарья Андрианова