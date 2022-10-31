Оплатите вводные процедуры

Верховный суд РФ (ВС) решил, кто должен выплатить вознаграждение арбитражному управляющему (АУ) в случае прекращения дела о банкротстве из-за отсутствия у компании денег даже на процедуру. Если банкротство инициировано самим должником, расходы возлагаются на его владельцев. Эксперты приветствуют такой подход, отмечая, что иначе финансирование банкротства ложится на АУ, которые стали бы отказываться вести заведомо бесперспективные процедуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

ВС 27 октября опубликовал решение по делу о возмещении расходов АУ. Важная для практики позиция высказана в рамках дела ООО ТЭВОС, которое в ноябре 2018 года подало заявление о собственном банкротстве. Арбитражный суд Архангельской области возбудил дело и в декабре ввел процедуру наблюдения. Но средств на проведение банкротства у должника не оказалось, и в апреле 2019 года дело прекратили.

Из-за отсутствия денег у компании Наталья Савельева, назначенная управляющим, не смогла получить оплату за проведенную процедуру. В январе 2020 года госпожа Савельева отсудила 140,4 тыс. руб. у должника, в том числе 119,8 тыс. руб. вознаграждения АУ. Однако «в связи с невозможностью установить местонахождение ООО и его имущества» взыскать деньги не удалось, после чего Наталья Савельева попросила суд возложить эти расходы на руководителя и единственного участника компании Дмитрия Финоженкова.

Арбитражные суды трех инстанций отклонили требование АУ. Суды отметили, что господин Финоженков не выступал заявителем по делу о банкротстве и не давал согласие на финансирование процедуры, решение о ликвидации ООО он тоже не принимал.

По мнению судов, управляющий может взыскать свое вознаграждение лишь через «привлечение контролирующего лица к субсидиарной ответственности».

Наталья Савельева обратилась в ВС, полагая, что суды неправильно применили статьи 61, 62 Гражданского кодекса РФ (обязывают учредителя, решившего ликвидировать компанию, возместить расходы на эту процедуру). Это привело к тому, что «участник должника может переложить расходы по ликвидации подконтрольного ему юрлица на АУ». В результате экономколлегия ВС отменила решения и взыскала с Дмитрия Финоженкова 140,4 тыс. руб. в пользу АУ.

Коллегия подчеркнула, что АУ имеет право на вознаграждение, оно выплачивается за счет должника или заявителя по делу. Если у должника нет средств, «необходимые расходы могут быть отнесены на его учредителей (участников)», уточнил ВС. Это происходит «в силу статуса и не обусловлено ни фактом подачи заявления о банкротстве, ни принятием мер по созданию ликвидационной комиссии», подчеркнул ВС. Взыскать расходы АУ через субсидиарную ответственность в данном случае не получится, поскольку непогашение добровольно судебных расходов на ликвидацию юрлица «не образует состава нарушения, влекущего субсидиарную ответственность в банкротстве».

Юристы поддерживают решение ВС. Отказывая в возмещении расходов за счет участника ООО, «суды использовали формальные доводы» и в результате «за отсутствие имущества у должника наказали управляющего», полагает говорит юрист «Гуричев, Малинин и партнеры» Полина Визгина.

Позиция ВС «помогла предотвратить ошибку в практике, которая в последующем могла стать проблемой для управляющих в безденежных процедурах», добавляет АУ Виктория Царевская. По ее словам, подход нижестоящих судов мог серьезно «снизить количество управляющих, готовых давать согласие на назначение в аналогичных процедурах».

Теперь владельцы бизнеса должны понимать, что при обращении компании за банкротством им придется нести расходы на процедуру, отмечает глава проектов консалтинговой группы РКТ Денис Данилов. Однако он предупреждает, что если участник компании является номинальным, то получить с него деньги «может быть проблематично».

Гендиректор союза АУ СРО «Северная столица» Валерия Герасименко уверена, что добровольно участники (акционеры) должников платить не будут, зато взыскание через суд теперь станет «с прогнозируемым результатом». Поскольку ВС не связывает напрямую свое решение с тем, кто был инициатором банкротства, теоретически можно возлагать расходы АУ на владельцев компаний, даже если банкротство должника инициировал кредитор, который не может заплатить, полагает госпожа Герасименко. При этом, уточняет Виктория Царевская, владельцы компании могут снизить сумму выплат в пользу АУ, если докажут ненадлежащее выполнение им своих обязанностей.

Екатерина Волкова, Анна Занина