Они призвались за Родину

28 октября президент России Владимир Путин в Ново-Огарево встретился с министром обороны Сергеем Шойгу, чтобы тот заявил: в России завершена частичная мобилизация. Специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников попробовал понять, что это означает.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Встреча Владимира Путина и Сергея Шойгу чем-то напоминает встречу Владимира Путина и Эмманюэля Макрона

Фото: пресс-служба президента РФ Встреча Владимира Путина и Сергея Шойгу чем-то напоминает встречу Владимира Путина и Эмманюэля Макрона

Фото: пресс-служба президента РФ

Встреча случилась внезапно для наблюдателей вроде меня. Но и для Сергея Шойгу, впрочем, тоже. Об этом свидетельствует хотя бы то, что для этой встречи ее участникам понадобился стол наподобие того, за которым в Представительском кабинете Кремля встречались президенты России и Франции. У Сергея Шойгу по всем признакам нет нескольких свободных дней на карантин. Да и хорошая новость не могла и, главное, не должна была ждать так долго.

— Товарищ Верховный главнокомандующий! — обратился Сергей Шойгу и напомнил суть дела.— С 21 сентября военными комиссариатами совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации выполняются мероприятия частичной мобилизации, в рамках которой предусмотрено призвать и направить в войска 300 тыс. граждан. Была развернута масштабная работа во всех регионах нашей страны (мы заметили.— А. К.). Огромную помощь и поддержку оказывали губернаторы и все уровни исполнительной власти — от муниципальных до субъектовых.

Два моих знакомых губернатора удивились, когда я спросил, зовут ли их среди своих «субъектовыми», а один даже попросил опровергнуть. Но теперь так, как в канонической версии, какой становится любая версия, освященная присутствием Верховного главнокомандующего, и будет, надо полагать.

— В ходе частичной мобилизации было призвано и направлено в войска более 1,3 тыс. представителей органов исполнительной власти различного уровня (вот это радует.— А. К.), свыше 27 тыс. предпринимателей (что ж, не все, получается, успели куда хотели.— А. К.). 13 тыс. граждан, не дожидаясь повесток, изъявили желание исполнить свой долг и были направлены в войска в качестве добровольцев (да, тут и возразить нечего. Ведь этот, а точнее, такой народ и правда непобедим.— А. К.). Средний возраст мобилизованных граждан составил 35 лет,— констатировал Сергей Шойгу.

Он, конечно, признал проблемы:

— На начальном этапе были проблемы со снабжением, разными видами довольствия.

Впрочем, проблемы признаны бывшими:

— Сегодня эти проблемы решены,— доложил министр обороны.— Все прибывшие в войска обеспечены положенными видами довольствия, формой одежды, экипировкой, питанием по нормам военнослужащих-контрактников. Особое внимание уделено подготовке призванных из запаса в учебных центрах и на полигонах, где в настоящее время 218 тыс. человек совершенствуют свою подготовку в составе экипажей и расчетов.

В то время, когда он рассказывал про это, пришло сообщение, что на одном из крымских полигонов погибла журналистка Светлана Бабаева, с которой я работал еще в «Московских новостях» начала 1990-х. Погибла. Нелепо, беспощадно. Не вернуть. Не исправить. Самое глупое — спрашивать, как же так. Просто случилось. Просто тоска.

— После завершения обучения в район специальной военной операции направлены 82 тыс. человек, из которых более 41 тыс. действуют в составе подразделений,— продолжил Сергей Шойгу.

Мы так или иначе знали эти цифры, или слышали, или догадывались. Но, конечно, имело смысл услышать их от министра обороны. Они теперь тоже каноническая версия. А догадываться можно и дальше.

— Те, кто участвует в боевых действиях, получат статус ветерана боевых действий и соответствующий пакет социальных льгот,— неожиданно приободрил мобилизованных Сергей Шойгу (впрочем, кто скажет, что было бы чем, окажется не прав.— А. К.).— Отправку граждан, призванных по мобилизации, завершили сегодня. Оповещение граждан прекращено. Установленное вами задание — 300 тыс. человек — выполнено. Никаких дополнительных заданий не планируется. Военные комиссариаты в рамках специальной военной операции продолжат мероприятия по укомплектованию войск только за счет приема добровольцев и кандидатов на прохождение военной службы по контракту.

Надо понимать, что фраза «никаких дополнительных заданий не планируется» ко многому обязывает. Ее в конце концов можно было и не произносить. Ибо ее обязательно все вспомнят, если что. Ведь и она теперь — каноническая.

А с другой-то стороны, это сейчас не планируется. А потом придется запланировать. И это будет совсем другая история.

Когда? Точно после планового призыва, для которого теперь у военкоматов развязаны руки. И после работы с теми, у кого наступает, так сказать, «дембель». Ведь они тоже могут захотеть подписать контракт. А дело военных — предложить.

Но все-таки Сергей Шойгу сказал это неслучайно. И надо исходить из того, что дополнительных заданий не планируется. Иначе из чего же исходить? Каноническая это в конце концов версия или нет?

— Хочу поблагодарить всех, кто принимал участие в этой большой работе,— ответил Верховный главнокомандующий.— Вы сами отметили, что на первом этапе были определенные проблемы, сложности. Это, наверное, было неизбежно, имея в виду, что давно в нашей стране подобных мероприятий не проводилось.

Как известно, со времени Великой Отечественной.

И похоже, проблемы и сложности произвели все-таки сильное впечатление на господина Путина.

— Нужно сделать необходимые выводы,— добавил он.— Нужно модернизировать всю систему работы военкоматов. Эта работа, как известно, напрямую связана со взаимодействием с региональными органами власти. Она должна быть выстроена на современном уровне. Я знаю, что Министерством обороны как раз предпринимаются эти шаги совместно с правительством Российской Федерации — те действия, которые предприняты и позволили в конечном итоге преодолеть все эти трудности и выйти на те параметры, которые были необходимы для завершения этой работы.

Ох как, оказывается, им всем было непросто. Хорошо, что все-таки справились.

— На сегодняшний день самое главное — это экипировка, подготовка, слаживание и все, что связано с тем, чтобы люди чувствовали себя уверенно, если им потребуется принимать участие непосредственно в боевых действиях,— рассказал Владимир Путин.— Повторите мне, пожалуйста, еще раз эти цифры. На сегодняшний день у нас из всех мобилизованных…

Да, каноническую версию предстояло затвердить прямо сейчас.

— 218 тыс. находятся на полигонах, где проходят подготовку и боевое слаживание,— повторил Сергей Шойгу.

— Так,— затвердил Владимир Путин.

— 82 тыс. человек находятся в районах проведения специальной военной операции. Из этих 82 тыс. 41 тыс. действует в составе подразделений,— детализировал министр.

— Собственно говоря, 41 тыс. действует в составе боевых подразделений, а все остальные так или иначе до сих пор проходят подготовку,— еще тщательней расшифровал президент.

Он не для министра обороны пояснял, а для народа своего.

Чтобы народу стало спокойней.

Потому что министр обороны еще может позволить себе не думать постоянно про свой народ. А президент не может.

— Да, Владимир Владимирович,— подтвердил Сергей Шойгу.— Этому уделяем особое и отдельное внимание, потому что направлять надо подготовленных, обученных, оснащенных.

— Абсолютно, так и надо делать,— согласился Владимир Путин.

Что ж, они прекрасно понимали друг друга.

— В этой связи вот еще что хотел бы сказать,— кивнул президент.— У нас существует и находится в работе план развития вооруженных сил. Он выполняется, и выполняется теми темпами и в том объеме, который им предусмотрен, согласован на всех уровнях.

Не мог же он сказать по-другому, что все было отлично и потом все стало как-то не очень хорошо.

И вот сказал:

— У нас очень многое сделано для развития РВСН — ракетных войск стратегического назначения, для того, чтобы наши сухопутные войска и другие подразделения были оснащены современным видами оружия, в том числе большой дальности и высокоточным оружием. Все это есть и в условиях боевых действий показывает себя с самой лучшей стороны. Многое сделано и для строительства военно-морского флота. Тем не менее, исходя из опыта проведения специальной военной операции, нам нужно продумать и внести коррективы в строительство всех компонентов вооруженных сил, включая сухопутные войска.

Критика состояния войск прозвучала на встрече, которая должна была стать жизнеутверждающей для страны. Окончание мобилизации — это ли не повод для жизнеутверждения?

— Прошу вас и в рамках ведомства проработать детали, связанные с этой задачей, и на экспертном уровне обсудить все вопросы с тем, чтобы у нас были подготовлены и в короткие сроки приняты все необходимые решения, с тем, чтобы они сочетались и с планами развития предприятий оборонно-промышленного комплекса,— добавил президент.

Предстоят, видимо, совещания с военными в Сочи. Они были, как известно, традиционными и регулярными, раз в полгода, и вот вдруг выяснилось, что надо проработать детали, обсудить вопросы и принять решения, которые, значит, тем не менее до сих пор не были приняты.

— Есть, Владимир Владимирович,— произнес Сергей Шойгу.

Точнее, он, конечно, сжал имя Верховного главнокомандующего до предела, просто даже стиснул его — чтобы, видимо, быстрее выполнять приказы именем этим.

— Договоримся так, что в декабре на ежегодной коллегии после всей этой работы, повторю еще раз, в том числе на экспертном уровне, чтобы эти предложения были вами доложены и могли бы быть приняты,— с одной стороны, заканчивал уже президент.

С другой, ясно, что по крайней мере до декабря все это продлится.

— И в завершение хочу поблагодарить всех, кто вступил в ряды вооруженных сил,— добавил Владимир Путин.— Хочу сказать им спасибо за верность долгу, за патриотизм, за твердую решимость защищать нашу страну, защищать Россию, а значит, свой дом, свою семью, наших граждан, наших людей. И прошу вас эти слова благодарности передать в войска.

— Есть, Владимир Владимирович,— снова кивнул министр.

Теперь главное, чтобы прекращение частичной мобилизации не означало наступление полной.

Андрей Колесников