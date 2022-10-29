Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Горе ленинское

На экранах «Плотник» Авдотьи Смирновой

В прокат вышел фильм Авдотьи Смирновой «Плотник». После азартного сериала «Вертинский» режиссер сменила интонацию, обратившись к тягостной драме о супругах, столкнувшихся с неизлечимой болезнью сына. Михаилу Трофименкову фильм показался, несмотря на весь трагизм предполагаемых обстоятельств, умозрительным и иллюстративным.

Даже идеальное терпение главного героя (Сергей Уманов) и его жены (Анна Рыцарева) в отчаянных обстоятельствах дает трещину

Даже идеальное терпение главного героя (Сергей Уманов) и его жены (Анна Рыцарева) в отчаянных обстоятельствах дает трещину

Фото: Экспонента Фильм

Даже идеальное терпение главного героя (Сергей Уманов) и его жены (Анна Рыцарева) в отчаянных обстоятельствах дает трещину

Фото: Экспонента Фильм

Для любого зрителя, выросшего в христианской цивилизации, очевидны изначально заданные Авдотьей Смирновой и соавтором сценария Марией Степновой евангельские ассоциации. Если герой — плотник по фамилии Осипов (Сергей Уманов), а его жену зовут Машей (Анна Рыцарева), то кто они, как не современное святое семейство из города Ульяновска. Бог-отец тоже присутствует, точнее говоря, бог-дедушка — «дедушка Ленин». В его музее-храме работает Машина мать, ему подкладывает Маша записки с мольбами о выздоровлении сына, как это делают, скажем, на питерском Смоленском кладбище верующие в чудотворную силу Ксении Петербургской. По большому счету ленинская линия — самое оригинальное и экстравагантное, что есть в «Плотнике». А торжественный проход Маши по Красной площади — самый красивый план фильма, в остальном избегающего любой красивости.

Но метафизическое измерение сюжета испаряется без следа, так и не оформившись, не оправдав себя, и уступает место чистой социологии. Вот живет себе не то чтобы среднестатистическая, но незамысловатая и благополучная семья. Муж вкусно плотничает: редкое в нашем кино изображение радостного труда. Молодая жена может себе позволить не работать. Сына — домашнее прозвище Заяц (Виталий Олечкин) — они боготворят. Свой дом, соседи—шашлычки, наряды по интернету. Маша интересуется сычуаньской кухней, а Осипов предпочитает чебуреки. Для нее Ленин — «дедушка», для него — «жмурик». В Москве, куда они привозят сына на прием к медицинскому светилу, она рвется в Мавзолей, ему же важнее поскорее найти общественный туалет. Но все это такие пустяки.

И, когда на голове и шее у Зайца появляются странные шишки, семья не рушится, а, сжав зубы, ищет любые шансы на спасение: в Москве ли, в Германии, ради поездки куда приходится продать дом. Люди вокруг Осипова и Маши оказываются не то чтобы плохими: отнюдь нет, они просто подпорчены квартирным вопросом. Что соседи, что обе бабушки Зайца. Изначально понятно, что хорошо эта история закончиться не может потому, что не может никогда. И понятно, что наступит предел терпения и этой, почти идеальной, семьи.

Но пока этот предел не наступил, сюжет еще раз — после перехода от метафизики к социологии — переходит в новое «агрегатное состояние». Было: эпопея бытового хождения по мукам — от врача к врачу, из банка в благотворительный фонд. Стало: старательная иллюстрация пяти стадий отношения людей к неизбежному горю, сформулированных современной психологией. Да не просто сформулированных, а ставших достоянием массовой культуры. Отрицание, гнев, торг, депрессия, принятие — эти категории применяются сейчас даже к политическим и военным коллизиям.

Но фильм все-таки не может быть простой иллюстрацией к популярной, пусть даже и справедливой, но неизбежно умозрительной научной схеме. Наполнить же сюжет живыми эмоциями, помимо тех, что доктор прописал, не удалось. У героев есть заданная функция — сначала функция радоваться скромной полноте жизни, затем функция страдания,— но нет полнокровных характеров.

На их фоне гораздо ярче и даже загадочнее выглядит доктор Шубин, сыгранный Алексеем Филимоновым, столь же эластичным и нервным, как в роли Вертинского или чоповца Лёхи из «Большой поэзии» (2019) Александра Лунгина. Сначала — безжалостный аналитик, только и сумевший догадаться о верном диагнозе, затем — носитель надежды, затем — ее истребитель. Одним словом, настоящий ангел смерти, присутствие которого разве что и оправдывает проигранную авторами метафизическую заявку.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...