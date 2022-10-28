Застройщикам дали скидку

На фоне кризиса, растущих издержек и падающей рентабельности девелоперского бизнеса власти Москвы решили дать послабления отрасли. Теперь столичные девелоперы жилья, которые для получения льготы за смену вида разрешенного использования (ВРИ) земли строят коммерческую недвижимость с партнерами, могут снизить свою долю участия в таких СП с 75% до 51%. Таким образом власти рассчитывают поддержать спрос на покупку площадки под застройку, что стимулирует процесс смены ВРИ для пополнения городского бюджета, не исключают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с подписанным мэром Москвы Сергеем Собяниным постановлением правительства Москвы №2274-ПП от 18 октября. В одном из пунктов документа записано, что доля девелоперов жилья в совместных с другими компаниями инвестпроектах по созданию новых рабочих мест за Третьим транспортным кольцом (ТТК) снижается с 75% до 51%. В департаменте инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Москвы сообщили “Ъ”, что мэрия находится в постоянном диалоге с застройщиками и на основе обратной связи совершенствует условия.

В ноябре 2020 года мэрия увеличила плату за изменение вида разрешенного использования земель, что позволяет перевести участки иного назначения под жилищное строительство, в два-восемь раз в зависимости от районов Москвы и с учетом кадастровой стоимости площадок. Власти повысили плату после того, как за ТТК образовался дисбаланс в пользу жилья при дефиците мест приложения труда. Тогда же мэрия пообещала застройщикам льготы при смене ВРИ участков в случае строительства в партнерстве с другими компаниями коммерческой недвижимости и объектов инфраструктуры, где, по замыслу мэрии, создаются новые рабочие места.

Ряд девелоперов активно пользуются преференцией. Так, Capital Group строит технопарки в границах Москвы в обмен на льготы по земле в рамках проекта «Бадаевский» в центре Москвы. А ГК «Пионер» с 2020 года реализовывает бизнес-центр «Останкино бизнес-парк» в обмен на льготы на ВРИ по площадке в районе Павелецкого вокзала, где девелопер возводит жилье. По данным ДИПП, мэрия уже подписала с инвесторами 25 аналогичных соглашений, предусматривающих строительство 53 объектов инфраструктуры.

Замысел поправок мэрии Москвы в том, чтобы позволить застройщику привлечь к участию в строительстве другие компании, поясняет юрист адвокатского бюро Asterisk Вячеслав Климов. Не все девелоперы жилья хотят участвовать в строительстве коммерческих объектов самостоятельно и ищут для этого партнеров. Так, в мае 2021 года «Самолет» планировал вложиться в строительство технопарка в Зеленограде с «Мотек-Ц», также источники “Ъ” говорили о спросе на похожие проекты со стороны «Аквилона» и Sminex (см. “Ъ” от 28 мая 2021 года). В «Самолете» и «Мотек-Ц» не прокомментировали, договорились ли компании о сотрудничестве. По такому же принципу, не исключают собеседники “Ъ”, девелопер офисов Stone Hedge в начале 2022 года стал партнером группы ПИК в проекте строительства бизнес-центра на 140 тыс. кв. м на юго-западе Москвы.

Снижение доли участия застройщиков жилья в совместных проектах упростит вопросы структурирования сделок между девелоперами и владельцами участков, считает директор департамента рынков капитала и инвестиций IBC Real Estate Николай Горюнов. Кроме того, добавляет исполнительный директор Клуба инвесторов Москвы Владислав Преображенский, новые правила позволят владельцам участков привлекать в их застройку большое число партнеров. Это существенно увеличит количество совместных проектов девелоперов жилого и нежилого сектора в ближайшие пару лет, соглашается директор по развитию коммерческой недвижимости ГК ФСК Сергей Пшеничников.

Новые правила получения льготы по переводу земель, по словам председателя совета директоров «Бест-Новостроя» Ирины Доброхотовой, выглядят «вполне закономерной для застройщиков скидкой» на фоне кризиса, растущих издержек и падающей рентабельности девелоперского бизнеса. Эксперт не исключает, что изменения призваны также пополнить городской бюджет: они подразумевают поддержание спроса на площадки под застройку и стимуляцию безостановочного процесса смены ВРИ.

Дарья Андрианова