Первый Рим за Киев

Новый премьер-министр Италии Джорджа Мелони до саммита G20 в Индонезии в середине ноября может посетить Украину, а также встретиться с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и президентом США Джо Байденом. Хотя лидер партии «Братья Италии» считается чуть ли не самым правым политиком, пришедшим к власти в Европе за последнее время, она всячески старается показать себя ярой сторонницей евроатлантизма и напрочь отрицает какие-либо симпатии к России. Впрочем, в правящей коалиции есть политики, давно замеченные в пророссийских настроениях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Италии Джорджа Мелони

Фото: Guglielmo Mangiapane, Reuters Премьер-министр Италии Джорджа Мелони

Фото: Guglielmo Mangiapane, Reuters

Исторические связи партии «Братья Италии» с фашистским движением диктатора Бенито Муссолини пугали европейскую общественность еще до того, как стали известны результаты внеочередного голосования в конце сентября. И тот факт, что премьером Италии стала не просто правая, а вполне подходящая под категорию ультраправого политика Джорджа Мелони, добавляло беспокойства в европейских столицах. Ее сравнивали с премьером Венгрии Виктором Орбаном, который считается чуть ли не главным и единственным союзником Москвы в Евросоюзе. И это заставляло многих в Брюсселе всерьез рассуждать об угрозе, нависшей над европейским и североатлантическим единством.

При этом сама госпожа Мелони еще во время предвыборной гонки неоднократно подчеркивала приверженность евроатлантическому единству, а также высказывалась в пользу абсолютной поддержки Украины в конфликте с Россией. 25 октября правительство Джорджи Мелони получило одобрение Палаты депутатов, заручившись 235 голосами при необходимых 195, и премьер тут же начала доказывать, что ее предвыборные внешнеполитические обещания были не пустым звуком. В ночь на среду итальянская пресса сообщила, что глава правительства уже запланировала первые международные контакты, которые должны лишний раз подчеркнуть вектор ее политики.

Сообщается, что до 15 ноября, когда в Индонезии стартует саммит «группы двадцати», Джорджа Мелони собирается нанести визит в Киев и встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. В публикации La Repubblica подчеркивается, что поездка в украинскую столицу будет зависеть от ситуации с безопасностью.

Выступая 25 октября в парламенте, первая женщина-премьер Италии пообещала провести страну через один из самых сложных периодов со времен Второй мировой войны и оказывать всевозможную поддержку Украине.

Она заверила, что Рим не поддержит никакие уступки в адрес Москвы: «Уступка путинскому шантажу в сфере энергетики не решит проблему, а усугубит ее, открыв путь к новым требованиям и шантажу».

Кроме того, в планах госпожи Мелони до саммита G20 встретиться с президентом США Джо Байденом и генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. С последним очные переговоры могут состояться уже на следующей неделе либо в Риме, либо в Брюсселе. А с первым у премьера накануне состоялся телефонный разговор, во время которого Джо Байден и Джорджа Мелони, подчеркнув «прочные отношения США и Италии», условились совместно решать общие проблемы «в рамках трансатлантического альянса». Как сообщил Белый дом, политики также выразили готовность продолжать помощь Украине, давление на Россию, «решать проблемы, создаваемые Китаем» и работать над устойчивым доступом к энергоресурсам.

Пока все первые шаги и заявления Джорджи Мелони на внешнеполитическом треке говорят о намерении следовать своим предвыборным обещаниям.

И в этом она непохожа на своих европейских коллег по правому лагерю, многие из которых занимают куда более мягкую позицию по отношению к России и к тому же являются евроскептиками, как, например, тот же Виктор Орбан, лидер французского Национального объединения Марин Ле Пен или представители немецкой ультраправой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ).

Кстати, сопредседатель АдГ Тино Крупалла в комментарии «РИА Новости» 26 октября, например, заявил, что президенту ФРГ Франку-Вальтеру Штайнмайеру, который днем ранее посетил Украину, стоило бы «использовать свой авторитет и опыт, чтобы разъяснить своему коллеге (президенту Украины Владимиру Зеленскому.— “Ъ”) необходимость скорейшего заключения мира». По мнению политика, «Зеленский должен наконец продемонстрировать готовность к переговорам с Россией». Кроме того, господин Крупалла посоветовал президенту Германии «вылететь в Москву и провести там переговоры с президентом Путиным». И такой посыл, конечно, куда более привычен для европейских правых, нежели установки, которые транслирует новая премьер Италии.

При этом среди ее союзников немало политиков, которые в разное время, а некоторые еще совсем недавно, демонстрировали симпатии к России. Первые в этом списке — два лидера партий «Лига» и «Вперед, Италия» — Маттео Сальвини, получивший пост вице-премьера, и ветеран итальянской политики Сильвио Берлускони.

Так, недавно господин Берлускони попал в скандал, когда в СМИ утекла аудиозапись, на которой он хвастался, будто бы президент РФ Владимир Путин подарил ему на день рождения 20 бутылок водки, а он в ответ послал российскому лидеру бутылки «Ламбруско». Подтверждений этой истории так и не последовало, однако затем в прессу попали другие слова господина Берлускони, сказанные перед однопартийцами. По его мнению, к началу боевых действий российского президента подтолкнули Владимир Зеленский и Запад. Естественно, эти замечания вызвали скандал, и 86-летнему политику пришлось заявить, что его слова были вырваны из контекста, а сам он поддерживает позицию Италии и Евросоюза по Украине.

Маттео Сальвини и вовсе в свое время ездил в Крым на следующий день после референдума в 2014 году и призывал Европу признать вхождение полуострова в состав России. Перед сентябрьскими выборами он традиционно высказывался за снятие санкций с Москвы и, как и во время предыдущей кампании, обещал работать в этом направлении. Впрочем, что тогда, что сейчас после получения портфеля в правительстве господин Сальвини предпочитает хранить молчание по этому вопросу. Никак не проявляет свою пророссийскую позицию и нынешний спикер Палаты депутатов Лоренцо Фонтана — замглавы «Лиги». Он в 2014 году также был в Крыму, причем наблюдателем на референдуме, а Владимира Путина называл «лучом света» для Запада.

Пока, судя по всему, все эти политики, вписывающиеся в более традиционный образ европейских правых с их отношением к Москве, решили на какое-то время не вмешиваться в избранный Джорджей Мелони курс.

Во всяком случае, без нее они бы сейчас не оказались на своих местах, как, впрочем, и она без коалиции с двумя другими правыми партиями не стала бы премьер-министром.

Алексей Забродин