Италия поздоровалась с сестрой

Лидер партии «Братья Италия» Джорджа Мелони в пятницу получила от президента страны Серджо Маттареллы мандат на формирование правительства. В Италии считают это событие началом принципиально нового этапа политической истории: никогда прежде в республике женщине не удавалось занять столь высокий пост. Госпожа Мелони обещает рьяно отстаивать национальные интересы Италии, при этом неукоснительно придерживаясь общеевропейской и североатлантической линии, в том числе и касательно российско-украинского конфликта.

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Фото: Guglielmo Mangiapane, Reuters Джорджа Мелони

Фото: Guglielmo Mangiapane, Reuters

Консультации президента Серджо Маттареллы с лидерами правого блока — победителями парламентских выборов 25 сентября — оказались рекордно короткими. Они продолжались не более десяти минут. Президента интересовал лишь один вопрос: все ли участники встречи согласны с кандидатурой Джорджи Мелони на пост премьер-министра. Дело в том, что в последние дни усилилось и прежде заметное напряжение между Джорджей Мелони и тяжеловесом итальянской политики, лидером партии «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони, претендовавшим на важную роль при разделении правительственных портфелей (см. “Ъ” от 18 октября). СМИ даже высказывали предположения, что лидеры правого триумвирата (помимо Джорджи Мелони и Сильвио Берлускони это глава «Лиги» Маттео Сальвини) могут отправиться на консультации к президенту порознь.

В политических кругах Италии было много разговоров о том, что Сильвио Берлускони, чья партия набрала всего лишь 8% голосов (для сравнения: за партию Джорджи Мелони проголосовало 26% итальянцев), в силу психологических причин трудно признать чужое первенство. Тем более первенство женщины. Которая к тому же изначально была его выдвиженкой.

Между тем, как сообщали итальянские СМИ, Джорджа Мелони сразу предупредила своих соратников: от имени правого блока в президентском дворце будет говорить только она.

Судя по краткости встречи, так оно было. Соратники лидера «Братьев Италии» хранили молчание и после того, как вышли из кабинета главы государства. Слово взяла госпожа Мелони. Она объявила, что триумвират предложил ее кандидатуру на пост премьер-министра. И добавила: правый блок готов управлять страной. Стоявшие по правую и левую руку от нее мужчины-соратники старались сохранять нейтральное выражение лиц. У Маттео Сальвини получалось лучше, у Сильвио Берлускони — заметно хуже.

Между тем после столь стремительных консультаций президенту Маттарелле потребовалась пауза в несколько часов перед следующей встречей с Джорджей Мелони — уже для вручения ей мандата на формирование правительства.

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Фото: Reuters Джорджа Мелони и президент Италии Серджо Маттарелла

Фото: Reuters

Объяснить это можно было, в частности, этическими соображениями: завершавший свои премьерские обязанности Марио Драги как раз в это время возвращался из Брюсселя, где участвовал в саммите ЕС.

В ходе пресс-конференции по итогам встречи господин Драги не стал давать советов новому правительству, но заявил, что приложит все усилия для оптимальной передачи дел новому кабинету.

В Италии многие надеются на такую преемственность, особенно в экономическом блоке. Как стало известно в пятницу, Министерство экономики и финансов возглавит Джанкарло Джорджетти — вице-президент «Лиги» и правая рука Маттео Сальвини. По словам покидающего этот пост Даниэля Франко, господин Джорджетти будет там «на своем месте», тем более что в предыдущем правительстве он занимал пост министра экономического развития.

Что же касается международных отношений, то кардинальных изменений тоже ждать не стоит: Джорджа Мелони уже неоднократно говорила о своей приверженности североатлантическим и европейским ценностям. В числе прочего показательно то, что в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским она пообещала посетить Киев при первой возможности.

Внешней политикой в новом правительстве будет заведовать вице-президент партии «Вперед, Италия» Антонио Таяни.

В пользу его назначения, несомненно, сыграла работа в структурах ЕС — в частности, на посту главы Европарламента, а еще раньше еврокомиссара.

Господин Таяни также выдвинут на пост вице-премьера. Другим заместителем главы правительства станет Маттео Сальвини, который при этом не получил желаемого поста министра внутренних дел (ему предложен пост главы Министерства инфраструктуры). Новое правительство приведут к присяге уже в субботу утром.

Елена Пушкарская, Рим