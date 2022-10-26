Бюджет с дефицитом и оптимизмом

Госдума в среду приняла в первом чтении законопроект «О федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов». Голосование оказалось не единодушным: «Единая Россия» (ЕР), ЛДПР и «Новые люди» бюджет поддержали, а КПРФ и «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) были против, за что удостоились от главы профильного думского комитета Андрея Макарова обвинений в «дешевом пиаре». Впрочем, вопросы к проекту возникли не только у оппозиции: председатель Счетной палаты Алексей Кудрин предположил, что население «будет проявлять сдержанную политику в потреблении», притом что именно потребительский спрос, по задумке правительства, должен стать одним из основных драйверов роста экономики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава профильного комитета Госдумы Андрей Макаров указал оппозиции на неподобающее отношение к проекту бюджета

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Глава профильного комитета Госдумы Андрей Макаров указал оппозиции на неподобающее отношение к проекту бюджета

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Министр финансов Антон Силуанов, представляя проект бюджета, назвал в числе его ключевых приоритетов финансовое обеспечение социальных обязательств, технологическую независимость России и развитие инфраструктуры, обеспечение безопасности страны и боеготовности вооруженных сил, межбюджетное регулирование и интеграцию четырех новых регионов. «Мы предусмотрели средства на восстановление экономик этих регионов после тех разрушений, с которыми сейчас они сталкиваются»,— заверил министр. По его словам, все приоритеты обеспечены финансами и учтены в бюджете.

Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин сообщил депутатам, что его ведомство представило на проект 1100-страничное заключение. Среди особенностей бюджета он выделил «антикризисную направленность, увеличение налоговой нагрузки на нефтегазовую отрасль, установление нового варианта бюджетного правила, сохранение дефицита все три года, увеличение государственного долга, сохранение расходов на уровне, достигнутом в 2022 году».

Не обошлось и без доли скепсиса по поводу того, что в проекте предусмотрены «оптимистичные оценки доходов», которые «требуют дополнительного внимания»: «Предусматривается рост объемов экспорта нефти до 260 млн тонн в 2025 году. Я считаю, что нужно быть готовым к более жестким сценариям».

Также глава Счетной палаты отметил, что в качестве основного драйвера экономики предполагается потребительский спрос, в то время как у самого господина Кудрина «есть опасения, что население будет проявлять более сдержанную политику в потреблении на этот период».

Глава комитета по бюджету Андрей Макаров (ЕР) в ответ на 1100 страниц от Счетной палаты показал собственную увесистую стопку листов, заявив, что даже не считал страницы сводного заключения своего комитета, куда вошли отзывы ведущих экономических институтов страны. Он напомнил, что принятие бюджета в первом чтении поддержали все комитеты Госдумы и более трети регионов — все, кто прислал заключения,— и сразу объяснил, почему бюджет стал дефицитным: «А мы сможем продать столько нефти, сможем получить такое количество дохода? У нас снижается добыча. Как только мы говорим о доходах, мы понимаем, что эти доходы еще надо получить. Эти доходы, коллеги, под серьезным сомнением. Отсюда — дефицитный бюджет».

При этом «особое беспокойство» у господина Макарова вызывают программы развития энергетики и, в частности, нежелание Минэнерго выделять деньги на шахтерские городки.

Депутат даже пригрозил, что если правительство не решит этот вопрос, Дума внесет свои поправки: «Мы сами снимем деньги на шахтерские городки с зарплаты Минэнерго».

Председатель комитета по экономической политике Максим Топилин (ЕР) подчеркнул, что проект готовился в «совершенно экстремальных условиях, когда именно те составляющие, которые являются основой формирования бюджета, подвергаются наибольшему санкционному давлению». И выразил мнение, что в прогнозе предусмотрены «оптимистичные показатели».

После этого депутаты перешли к вопросам. Владимира Кашина (КПРФ) интересовало, почему при дефиците бюджета «мимо кассы страны утекают десятки триллионов рублей»: «Офшоры, аресты золотовалютных резервов, сырьевая экономика — все сегодня выстроено в угоду олигархии. При этом наши законы о прогрессивном налоге, монополии на алкоголь не принимаются, как и социальные законы, например, о детях войны. Когда мы увидим бюджет победы, бюджет развития?» Антон Силуанов невозмутимо ответил, что ознакомился с предложениями КПРФ и они, по его мнению, приведут лишь к росту инфляции, которая «съест все наши вложения и социальные траты».

Михаил Делягин (СРЗП) спросил, почему правительство замораживает в следующем году 939 млрд руб. в Фонде национального благосостояния и тут же берет чистые займы на 1,7 трлн руб.

Министр финансов парировал, что «если у нас не будет резерва на случай непредвиденных ситуаций, то и цена наших заимствований будет совершенно иной».

Сардана Авксентьева («Новые люди») обратила внимание на сокращение финансирования проектов, связанных с капитальным ремонтом школ, выявлением талантов среди школьников, в то время как в восемь раз увеличиваются расходы на патриотическое воспитание молодежи. «Мы считаем, что настоящий патриотизм — это современные новые школы, реализуемые молодые таланты»,— отметила госпожа Авксентьева. «Мне кажется, сейчас вопросы патриотического воспитания как никогда важны»,— не сдавался господин Силуанов. Что же касается школ, то в целом в бюджете заложен рост расходов на образование, «куда включаются и эти вопросы, о которых вы сказали», заверил министр.

Затем выступили представители фракций. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов сообщил, что коммунисты не будут голосовать за проект бюджета, подготовленный правительством, поскольку он «оторван от регионов» и не предусматривает достаточного финансирования социальных направлений — в отличие от подготовленного партией альтернативного варианта. Ему тут же ответил председатель ЛДПР Леонид Слуцкий, по мнению которого голосовать против бюджета в нынешней ситуации — значит «лить воду на мельницу тех наших врагов, которые хотели бы спровоцировать раздрай между политическими силами».

Лидер СРЗП Сергей Миронов, однако, не побоялся углубить «раздрай», заявив, что эсеры тоже будут голосовать против и тоже подготовили свой вариант под названием «бюджет мобилизации экономики», который «больше на 9 трлн руб.».

Впрочем, он оговорился, что правительственный документ дает основания для спокойствия «за нашу обороноспособность». А основная претензия СРЗП к бюджету состоит в том, что «деньги кладут в кубышку» вместо того, чтобы «развивать инфраструктурные проекты».

Первый заместитель руководителя «Новых людей» Вячеслав Даванков назвал проект «компромиссным с учетом текущих непростых обстоятельств» и сообщил, что его фракция поддержит документ. В то же время он высказал мнение, что для развития экономики необходимо совершенствовать процесс госзакупок, потому что «там лежат триллионы рублей неэффективно используемых денег», и предусмотреть свободные деньги, которыми могли бы пользоваться регионы.

Подытожил выступления от фракций единоросс Андрей Макаров. Не желающим голосовать за проект оппозиционерам он напомнил, что в бюджете заложен рост расходов на социальные направления, а позицию КПРФ и СРЗП назвал «дешевым политическим пиаром».

В итоге проект бюджета в первом чтении поддержали 319 из 450 депутатов, против были 80, остальные не голосовали.

Ксения Веретенникова