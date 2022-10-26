Слово дошло до дела

Совет Госдумы во вторник утвердил поручения комитетам по реализации инициатив, с которыми лидеры фракций ранее выступили на одном из пленарных заседаний. Среди них, в частности, проработка предложений об одинаковых выплатах участникам спецоперации на Украине и «списании» с них кредитов. Эксперт считает новый формат работы с выступлениями депутатов демонстрацией «внимательного отношения» руководства Думы к инициативам всех фракций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

На заседании совета палаты 25 октября депутаты вспоминали политические заявления, с которыми руководители фракций выступили 28 сентября — на первом пленарном заседании после референдумов о присоединении к России новых регионов. Тогда, напомним, спикер Думы Вячеслав Володин поручил профильным комитетам проанализировать предложения партийцев. О проделанной работе на совете отчитался комитет по контролю, который вычленил из выступлений лидеров фракций конкретные цитаты и расписал по ним поручения думским комитетам (документ есть у “Ъ”).

Так, в связи со словами лидера фракции «Единая Россия» Владимира Васильева о недопустимости «коррупции в вопросах призыва» комитетам по обороне и безопасности поручено «усилить парламентский контроль за деятельностью соответствующих государственных органов в рамках применения антикоррупционного законодательства». А в развитие его же предложения о том, чтобы на госслужбу приходили только люди, отслужившие в армии и имеющие военную специальность, комитету по законодательству поручено «проработать вопрос дополнительных требований к лицам, претендующим на замещение государственных и муниципальных должностей».

Комитет по бюджету должен будет рассмотреть предложения фракций КПРФ и «Новые люди» (НЛ) по поправкам в проект бюджета: в частности, лидер НЛ Алексей Нечаев заявлял, что из-за дефицитного бюджета надо отказываться от каких-то инфраструктурных проектов и пересматривать расходы на национальные проекты.

Лидер «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов предложил списать все кредиты с участников спецоперации. Проработать вопрос о подобных льготах предстоит комитету по финансовому рынку. Кроме того, он предложил внести поправки, предусматривающие одинаковые выплаты для участников спецоперации, чтобы не получалось, что одним, как в Москве, платят по 50 тыс. руб. в месяц, другим — единоразовые 100 тыс., а кому-то и 300 тыс. руб.: этим вопросом займутся комитеты по обороне, труду и бюджету.

Также профильным комитетам поручено при рассмотрении законопроектов «учитывать особенности социально-экономического развития новых регионов» — это реакция на слова лидера ЛДПР Леонида Слуцкого о необходимости «форсированно решить» вопросы восстановления объектов разрушенной инфраструктуры.

Как пояснил “Ъ” первый замглавы комитета по контролю Михаил Романов (ЕР), это новый для Думы формат работы, хотя еще в начале созыва спикер поручил новому комитету по контролю отслеживать выступления лидеров фракций и реагировать на их предложения. Но ранее это были точечные вопросы, которые решались в рабочем порядке, отмечает депутат. По его словам, возражений при обсуждении этого перечня поручений на заседании совета не было. Его члены согласились с предложениями комитета и поручили фракциям и комитетам разработать соответствующие изменения в законы, сообщил господин Романов, уточнив, что срок исполнения поручений — конец осенней сессии.

Ранее практику перекладывания в документы высказываний депутатов использовали только в рамках правительственных часов — для постановлений по их итогам, а протокольные поручения комитетам давались на пленарном заседании, а не оформлялись решением совета, отмечает политолог Павел Склянчук. Он считает, что новый формат — это попытка руководства Думы сориентировать фракции на собственную ответственность за принятие решений, а также демонстрация «внимательного отношения» к предложениям всех фракций. Хотя эффективность такой работы может оказаться под вопросом, допускает эксперт.

Мария Макутина