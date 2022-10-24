Депутаты оценили социальное в пакете

На этой неделе Госдума рассмотрит проект федерального бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. Почти все комитеты нижней палаты (всего их 32) рекомендовали принять документ в первом чтении. В своих отзывах депутаты отмечают заложенный в проекте рост социальных расходов, но успевший также дать свою оценку лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает, что этот рост «эпизодический», а должен быть стабильным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Уже три недели думские комитеты поочередно рассматривают проект бюджета: 31 комитет оценил основной финансовый документ, ответственный комитет — по бюджету — утвердит свое заключение 24 октября. А уже на 26 октября намечено рассмотрение документа в первом чтении.

Одним из последних рассмотрел проект комитет по аграрным вопросам, возглавляемый коммунистом Владимиром Кашиным. В его заключении признается, что параметры бюджета сформированы «с учетом оказываемого на экономику России геополитического и санкционного давления, вынужденного разрыва ряда производственных процессов и логистических цепочек». Вместе с тем комитет отмечает, что по сравнению с объемами, утвержденными паспортом госпрограммы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, расходы на ее реализацию уменьшены в 2023 году на 32,7 млрд руб. (всего предусмотрено почти 345 млрд руб.). Депутаты считают необходимым уточнить параметры госпрограммы и уделить особое внимание обеспечению достаточности ее финансирования. Напомним, что поддержка сельского хозяйства обычно является одной из главных тем споров коммунистов и единороссов при рассмотрении бюджета.

Комитет по труду и социальной политике во главе с Ярославом Ниловым (ЛДПР) констатирует увеличение бюджетных средств в 2023 году на реализацию мероприятий госпрограмм «Социальная поддержка граждан» и «Доступная среда», что «обеспечивает выполнение установленных законами обязательств в части мер социальной защиты и социального обеспечения».

Комитет по охране здоровья, руководимый депутатом от «Единой России» (ЕР) Дмитрием Хубезовым (поскольку сам он отправился добровольцем на специальную военную операцию, отзыв подписал его первый заместитель, тоже единоросс Леонид Огуль), с удовлетворением констатирует рост совокупных расходов на развитие отрасли здравоохранения с 3805 млрд руб. в 2019 году до 6793 млрд в 2025 году. Депутаты считают «важным» увеличение ассигнований на комплекс мероприятий «Совершенствование оказания скорой медицинской помощи и деятельности Всероссийской службы медицины катастроф» в 2023–2025 годах на 556,6 млн руб. ежегодно в целях оказания медицинской помощи гражданам Украины, а также жителям Донецкой и Луганской народных республик, покинувшим данные территории в экстренном массовом порядке.

Комитет по просвещению (Ольга Казакова, ЕР) отмечает, что проект бюджета сформирован «с сохранением финансирования всех ключевых показателей, обеспечивающих стабильное и поступательное развитие системы образования». На бесплатное горячее питание учащихся 1–4-х классов, работу советников директоров по воспитанию в общеобразовательных организациях и создание новых мест в общеобразовательных организациях предусмотрено выделение дополнительных средств (по сравнению с 2022 годом). В заключении комитета также сообщается об увеличении расходов на проект «Развитие системы поддержки молодежи», в частности на создание подмосковного образовательного молодежного центра «Сенеж» в 2023 году — более чем на 2,5 млрд руб., на государственную поддержку общества «Знание» в целях финансового обеспечения проведения просветительских мероприятий для государственных гражданских служащих в 2023 году — почти на 1,4 млрд руб.

Сокращение расходов на финансирование отрасли «принимает к сведению» комитет по транспорту (Евгений Москвичев, ЕР). Учитывая общее снижение бюджетных ассигнований на подраздел «Дорожное хозяйство», комитет считает необходимым уделить особенное внимание ремонту и содержанию существующих автомобильных дорог. «Строительство новых дорог в ущерб содержанию существующих может привести к дополнительным расходам средств федерального бюджета и региональных бюджетов в среднесрочной перспективе»,— говорится в его заключении.

Комитет по энергетике (Павел Завальный, ЕР) в целом поддерживает прогноз макроэкономических показателей, заложенных при формировании бюджета, оценивая предполагаемые правительством объемы добычи и экспорта нефти и природного газа как оптимистичный сценарий, а прогноз стоимости углеводородов — как умеренно-пессимистический.

На этом в целом позитивном фоне гораздо более критично прозвучали оценки лидера КПРФ Геннадия Зюганова, который на прошлой неделе тоже опубликовал на сайте партии свое заключение на проект бюджета и традиционно остался им недоволен. «Те, на ком лежит ответственность за подготовку главного финансового документа страны, обязаны понимать: это должен быть бюджет максимальной мобилизации всех имеющихся ресурсов… И мы настойчиво призывали правительство исходить именно из этого. Но оно, похоже, нас не услышало. К большому сожалению, и этот бюджет склеен по компрадорским лекалам»,— заявил господин Зюганов.

В частности, комментируя социальные расходы, он обращает внимание на то, что затраты по разделу «Социальная политика» в 2023 году в сравнении с 2022 годом увеличиваются почти на 14%, но в 2024–2025 годах правительство собирается их сократить. «Учитывая инфляцию, можно сделать неутешительный вывод, что по итогам трехлетки мы получим не рост, а двухпроцентное снижение социальных расходов в реальном выражении»,— указывает лидер коммунистов. Кроме того, он считает, что «самой негативной и тревожной особенностью нового проекта бюджета является запланированное в нем снижение государственных вложений в медицину: по итогам трехлетки мы получим урезание номинальных расходов на отечественную медицину на 1,5% относительно 2022 года».

Мария Макутина