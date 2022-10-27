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Коммерсантъ FM
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Nginx пересоберут в России

Разработчики популярного веб-сервера основали новую компанию

Часть команды разработчиков самого популярного в мире веб-сервера для размещения сайтов Nginx вернулась в Россию и запустила проект Angie, который станет фактически самостоятельным ответвлением кода Nginx. Инвестиции в проект на первом этапе составили $1 млн. Американская F5, владеющая Nginx, покинула РФ из-за военных действий на Украине. Новая компания займется в том числе поддержкой пользователей Nginx в России. Эксперты считают, что спрос на решение будет — в стране на Nginx приходилось более 60% рынка.

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Ряд разработчиков самого популярного в мире веб-сервера Nginx вернулись из США в Россию и основали собственную компанию, рассказал “Ъ” источник на IT-рынке.

В базе данных «СПАРК-Интерфакс» “Ъ” обнаружил, что 21 июля в Москве учреждено ООО «Веб-Сервер» с уставным капиталом 500 тыс. руб. и основным видом деятельности «разработка компьютерного программного обеспечения». Компания 10 октября подала заявку на регистрацию товарного знака Angie.

Среди совладельцев ООО «Веб-Сервер» — экс-руководитель команды разработчиков сервера Nginx Unit Валентин Бартенев, работавший в Nginx с 2011 по 2022 год. Другие совладельцы — Иван Полуянов, Олег Мамонтов, Руслан Ермилов (известен по работе над операционной системой FreeBSD) — также бывшие сотрудники Nginx Inc.

Свободно распространяемый сервер Nginx обеспечивает работу 27,3% всех сайтов в интернете — это больше, чем у любого другого продукта, следует из данных Netcraft. Первую версию Nginx создал в 2002–2004 годах Игорь Сысоев, тогда системный администратор Rambler. В 2011 году для разработки коммерческих продуктов была создана Nginx Inc., в 2019 году ее купила американская F5 за $650 млн.

Rambler заявила о своих правах на веб-сервер, затем в рамках судебных разбирательств они перешли к связанной с Александром Мамутом Lynwood Investments. По ее заявлению было возбуждено уголовное дело о нарушении авторских прав, обыски прошли в московском офисе Nginx Inc. и по адресам проживания Игоря Сысоева и Максима Коновалова. Разработчиков Nginx публично поддержали «Яндекс», Mail ru Group (сейчас VK) и другие российские IT-компании (см. “Ъ” от 13 декабря 2019 года). В июне 2020 года дело было прекращено. Lynwood пыталась оспорить исключительные права на коммерческую версию Nginx в США, но судья счел доводы необоснованными (см. “Ъ” от 2 апреля 2021 года). Игорь Сысоев покинул F5 в январе 2022 года по личным причинам. После начала военных действий на Украине F5 остановила продажи в России и вывела хранение кода Nginx с территории страны. В пресс-службе F5 сообщили “Ъ“, что компания «не связана с какими-либо проектами Nginx в России и не одобряет их».

В «Веб-Сервере» “Ъ” уточнили, что Игорь Сысоев не причастен к новому проекту. Angie выступает форком (самостоятельным ответвлением) от Nginx, объяснили в компании.

Решение будет распространяться по открытой лицензии. Объем инвестиций в проект на первом этапе составил $1 млн. «Веб-Сервер» готов оказывать поддержку пользователям Nginx и интегрировать Angie в продукты партнеров, сказал “Ъ” гендиректор компании Заур Абасмирзоев. По его словам, «было бы разумно» включить Angie в реестр отечественного ПО. Адаптировать Angie под российские дистрибутивы Linux пока не планируется, «но если в ходе разработки выяснится, что это можно легко сделать, появится и Angie на Astra Linux», добавил топ-менеджер.

В России на долю веб-сервера Nginx приходится более 60% рынка, отмечает коммерческий директор R-Style Softlab Денис Хадасков: «Среди наиболее известных решений — поисковик "Яндекс", "Авито", известные иностранные соцсети». Цель создания Angie может быть в желании занять долю на зарождающемся российском рынке открытого ПО, полагает господин Хадасков.

Глава совета директоров «Базальт СПО» (разрабатывает ОС на базе Linux) Алексей Смирнов считает, что решение может быть востребовано у госкомпаний и ведомств на фоне указа президента о запрете использования зарубежных сервисов для критической информационной инфраструктуры с 2025 года. По его мнению, если Angie войдет в реестр российского ПО, решение сможет занять существенную долю на рынке.

Юрий Литвиненко, Никита Королев

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