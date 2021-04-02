Nginx завис в США

Суд в Калифорнии оставил без рассмотрения иск Lynwood Investments, связанной с Александром Мамутом, к основателям веб-сервера Игорю Сысоеву и Максиму Коновалову и самой компании. Lynwood требовала признать себя владельцем интеллектуальных прав на ПО Nginx. Но судья счел доводы необоснованными.

“Ъ” ознакомился с решением суда Северного округа Калифорнии от 25 марта, которым оставлен без рассмотрения иск связанной с Александром Мамутом Lynwood Investments к владельцу Nginx американской F5 Networks, самой Nginx, ее сооснователям Игорю Сысоеву и Максиму Коновалову, а также инвестировавшим в компанию Runa Capital и E.Ventures. Иск был подан 8 июня 2020 года, в нем Lynwood утверждает свои права на продукты Nginx, настаивая, что господа Сысоев и Коновалов «украли Nginx у Rambler», где работали на момент создания веб-сервера (см. “Ъ” от 11 июня 2020 года). Lynwood оценила свои потери в $750 млн. Владеющая Nginx F5 Networks требования Lynwood называла безосновательными.

Nginx — свободно распространяемый и самый популярный в мире веб-сервер для размещения сайтов. По данным компании Netcraft на март 2021 года, Nginx использует 35,3% сайтов в мире.

В марте 2019 года Nginx купила американская F5 Networks за $670 млн, а в декабре о своих правах на нее заявил Rambler. Последний переуступил права на заявление претензий Lynwood, по заявлению которой было возбуждено уголовное дело, сопровождавшееся обысками в московском офисе Nginx. В июне 2020 года стало известно, что дело прекращено.

Суд отклонил требования Lynwood сразу по нескольким основаниям, говорят опрошенные “Ъ” юристы. Во-первых, суд назвал нарушения «несвоевременными», так как они произошли в 2011 году, говорит специальный советник Pen & Paper Сергей Гландин. Кроме того, отмечает юрист, суд счел обвинения в мошенничестве недостаточно обоснованными по стандартам американского права. Lynwood не указала, «кто, что, когда, где и как именно сделал», поясняет партнер «Косенков и Суворов» Константин Суворов.

У Lynwood есть 30 дней на то, чтобы дополнить требования, следует из решения суда. Истец также может повторно обратиться в суд или обжаловать текущее решение в вышестоящей инстанции, добавляет глава направления «Разрешение IT & IP споров» «Рустам Курмаев и партнеры» Ярослав Шицле. На практике истцы редко довносят что-то в заявления, отмечает управляющий партнер Art De Lex Дмитрий Магоня.

Максим Коновалов перенаправил вопросы к представителю F5 Networks, там не предоставили ответ на момент публикации. В Rambler Group сообщили, что дело не имеет к ним отношения. В Lynwood утверждают, что иск не оставлен без рассмотрения — просто еще не принято финальное решение: «Судья говорит только о сроках давности для подачи иска, не затрагивая на этом этапе оценку позиции истца по существу, в которой истец абсолютно уверен». Если оно совпадет с промежуточным, компания будет решение оспаривать. Также в Lynwood считают «большой победой» факт, что суд признал верной американскую юрисдикцию рассмотрения претензий. В компании добавили, что есть еще ряд поданных в рамках этого же дела и в этот же суд исков, которые не покрыты на данной стадии в промежуточном решении.

Дмитрий Шестоперов