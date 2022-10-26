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Коммерсантъ FM
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Eden Springs отошел от истоков

Европейский поставщик воды передал российский бизнес менеджменту

Начавшийся с военной операции на Украине исход иностранного бизнеса из РФ продолжается. Крупный европейский поставщик воды для дома и офиса Eden Springs передал местное подразделение с заводом в Подмосковье топ-менеджменту. Участники рынка прогнозируют снижение в кризис спроса на продукцию Eden Springs и ее конкурентов из-за ухода ряда корпоративных клиентов и экономии потребителей.

Фото: Евгений Гурко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Гурко, Коммерсантъ

Крупный поставщик воды на дом и офис (сегмент Home and Office Delivery, HOD) Eden Springs вышел из числа учредителей российского подразделения, следует из данных ЕГРЮЛ. Владельцем ООО «Эден Спрингс» стал гендиректор компании с 2017 года гражданин Индии Навин Сингх. Его доля находится в залоге у Eden Springs Nederland B.V. и Carbon Luxembourg S.a r.l.

По собственным данным, Eden Springs обслуживает более 800 тыс. организаций и домовладений в 18 странах, доставляя в год свыше 710 млн л воды, а также 43 млн кофейных капсул и 450 тонн кофе. Входит в корпорацию Primo Water. В материалах Primo Water подтверждается, что корпорация вышла из российского бизнеса. На дополнительные вопросы “Ъ” там оперативно не ответили. В «Эден Спрингс» 25 октября не смогли предоставить комментарий.

Eden Springs вышла в РФ в 2014 году, купив европейский бизнес в сегменте HOD у швейцарской Nestle. Российское подразделение включает завод в подмосковном Домодедово мощностью более 1,5 тыс. бутылок емкостью по 19 л в час, говорится на сайте дистрибутора воды «Аквамир». Компания работает в Москве, Подмосковье и Санкт Петербурге. По словам источника “Ъ” в отрасли, Eden Springs рассматривала возможность строительства второго производства в Санкт-Петербурге, но проект остался нереализованным. За последние пять лет выручка «Эден Спрингс» снизилась с 1,34 млрд до 982,43 млн руб. в 2021 году. Чистая прибыль в 2021 году была 24,43 млн руб.

По словам собеседника “Ъ” на рынке, уход Eden Springs связан с текущим геополитическим кризисом из-за военных действий РФ на Украине. В то же время местный бизнес мог не оправдать ожиданий компании, указывает он. Гендиректор входящего в «Архыз Оригинал» ТД «Дельта» Анна Молчанова отмечает, что конкуренция в сегменте поставки воды домой и в офисы меняется, так как вводимые государством меры дополнительного регулирования в виде маркировки, а также рост затрат и сложности с логистикой снижают эффективность работы ряда игроков.

Вице-президент Союза производителей соков, воды и напитков Алена Кондратьева отмечает, что часть потребителей переходят на закупку воды для дома в разлив через автоматы, но большинство не меняет своих привычек, поэтому на сегменте HOD кризис существенно не сказался. По словам эксперта, объем сегмента продолжает расти в первую очередь в денежном выражении. В IDS Borjomi оценивали объем российского рынка всей бутилированной воды в 2020 году в 6,2 млрд л, ожидая ежегодного роста на 5% до 2025 года.

Как считает госпожа Молчанова, выход Eden Springs из российского подразделения вряд ли приведет к радикальным изменениям в компании, если бизнес генерировал хороший денежный поток и акционерные деньги не были источником фондирования. В противном случае можно ожидать снижения цен на продукцию и рентабельности с целью увеличения поступления от продаж за счет роста выручки, считает она.

На фоне смены собственника ООО «Эден Спрингс» также подало в Роспатент заявки на регистрацию товарных знаков AquaMerita и Vitale Xellentia, в том числе по классам, связанным с бутилированной водой и аппаратами для разлива воды. Как отмечает госпожа Кондратьева, бренд на этом рынке существенную роль не играет, к тому же если дизайн этикетки придется изменить, то оформление можно сделать похожим на привычное.

Директор завода минеральной воды «Аква-Вайт» Алексей Воинов прогнозирует, что на сегмент HOD будет негативно влиять уход из России ряда иностранных компаний, стремление работодателей сокращать расходы на содержание офисов, а также экономия потребителей, которая уже становится заметна по рынку минеральной воды.

Анатолий Костырев

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