У медиков прибавилось службы

Сервис «Актион Медицина» провел опрос среди медработников о том, сталкиваются ли их учреждения с нехваткой кадров в связи с частичной мобилизацией. Более половины респондентов (52%) рассказали, что руководство учреждений, где они трудятся, оформляет бронь на работников, 43% заявили, что бронь для них не делают. 53% медиков сообщили, что в их медорганизации повестки о мобилизации не приходили, сталкивались с вручением повесток коллегам 33% опрошенных. Опасения роста дефицита работников опрошенные высказывали, но 70% признали, что медучреждения сталкивались с ним и до начала частичной мобилизации. Эксперты также не склонны видеть в ней главную причину нехватки врачей и медсестер. В Минздраве ранее заявляли, что мобилизация не скажется на качестве и объемах медпомощи в тылу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Минздраве заверили, что мобилизация ряда медиков не приведет к снижению качества услуг для пациентов

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ В Минздраве заверили, что мобилизация ряда медиков не приведет к снижению качества услуг для пациентов

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Опрос «Актион Медицины» (сервис экспертной поддержки специалистов медицинских организаций; входит в группу «Актион») проводился с 30 сентября по 23 октября, в нем приняли участие 499 респондентов. 80% из них работают в государственных медицинских организациях. Главных врачей и их заместителей в этой выборке оказалось 19%, врачей — 12%. 56% опрошенных относятся к сестринскому персоналу. В число респондентов вошли также фельдшеры, акушеры, провизоры, фармацевты, юристы, кадровики и другие сотрудники медицинских учреждений.

Респонденты имеют различный опыт взаимодействия с военкоматами и мобилизационными комиссиями: например, 53% сообщили, что повестки в их учреждения не приходили. Противоположный ответ (повестки приходили и вручались) дали 33%, 13% с ответом затруднились. Более половины респондентов (52%) указали, что руководство учреждений, где они трудятся, оформляет бронь на медработников. 43% сказали, что бронь для них не делают. Остальные 5% ответить не смогли. «Бронируем тех, кого возможно, а также направили списки из остальных сотрудников в военкомат»,— цитируют авторы опроса одного из респондентов.

Лишь 7% респондентов сообщили, что вакансии в их учреждениях открываются из-за мобилизации коллег. 53% опрошенных называют причиной открытия вакансий увольнение сотрудников по собственному желанию.

Ведущий эксперт «Актион Медицины» Наталья Журавлева допускает, что рост количества вакансий из-за увольнения врачей и медсестер «по собственному» может быть так или иначе связан с частичной мобилизацией — например, некоторые медработники после увольнения уехали из страны. Это, по словам госпожи Журавлевой, больше относится к тем, кто работал в частных клиниках, так как их руководство реже оформляет бронь от мобилизации. Впрочем, 70% участников опроса признали, что нехватка персонала существовала в их медорганизации и до сентября 2022 года. Треть собеседников заверили, что в последнее время изменений в кадровом составе не было. «Нехватка кадров связана с общей нехваткой специалистов,— приводят организаторы опроса слова одного из респондентов.— Не хотят идти после института. С мобилизацией нет никакой связи».

В ответ на вопрос, как планируется замещать вакансии мобилизованных медработников, 82% респондентов ответили, что речь пойдет об увеличении нагрузки за счет внутреннего совместительства или расширения зоны обслуживания.

Приглашать медиков из других регионов планируют руководители 13% опрошенных, о намерении отправлять специалистов на переподготовку заявили 10% респондентов. Дефицитными специалистами, по мнению опрошенных, в ближайшее время в медучреждениях станут терапевты, хирурги, педиатры, неврологи и анестезиологи-реаниматологи, а также медсестры — операционная, процедурная и участковая. Из приведенных авторами цитат следует, что часть медиков скептически оценивает состояние отрасли, опасаясь, что мобилизация части персонала может его усугубить. «Медицина с этой оптимизацией разрушена,— говорит один из опрошенных.— Врачи увольняются, техничкам заплатили отступные, чтобы ушли по собственному. Поликлиники в грязи, так как мыть некому. Такие отделения, как дневной стационар, центр здоровья, кабинеты в поликлиниках, моют бесплатно сами медсестры. Если будет мобилизация медсестер, то больницы можно будет закрыть».

Региональные власти заметили возросший дефицит медиков из-за частичной мобилизации и ищут пути решения проблемы. Так, зампред правительства Забайкальского края Инна Щеглова 23 октября в эфире ГТРК «Чита» отметила, что на замену призванным медикам приглашают студентов и врачей-пенсионеров.

«Медицинские организации и раньше наблюдали дефицит врачей. Он усугубился в период пандемии коронавирусной инфекции, а затем в сентябре после объявления частичной мобилизации,— говорит Наталья Журавлева из "Актион Медицины".— Можно сказать, что частичная мобилизация закономерно усугубила дефицит медперсонала, но не стала ведущей или единственной причиной».

Отметим, в 2019 году вице-премьер Татьяна Голикова докладывала Владимиру Путину о нехватке 25 тыс. врачей и 130 тыс. среднего медперсонала.

Как рассказывал “Ъ” сопредседатель Всероссийского союза пациентов невролог Ян Власов, за время пандемии по разным причинам из медицины ушли более 100 тыс. врачей, поэтому около 60% медиков вынуждены работать сейчас на полторы ставки и более 30% — на две ставки. Сопредседатель профсоюза медработников «Действие» Андрей Коновал приводит в пример Ленинградскую область: в паспорте региональной программы на 2021–2025 годы указано, что по итогам 2019 года в государственных медучреждениях при штатной численности в 9 тыс. врачебных должностей реальная численность составляла 5,3 тыс., или 65%. Коэффициент совместительства достигал 1,63. Фактическая численность среднего медперсонала составляла 70% от штатной, коэффициент совместительства — 1,54. «Мобилизация на этом фоне не выглядит большой проблемой. Несколько тысяч медиков, подлежащих призыву, из двухмиллионной армии медработников — не так уж много,— говорит господин Коновал.— Но если в больнице какого-нибудь райцентра забрать одного специалиста из трех работающих, это уже самым негативным образом скажется на пациентах».

Ранее глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов разъяснил, что к участию в СВО пока планируется привлечь 300 медработников. Его заместитель Бадма Башанкаев заявлял, что всего может потребоваться не более 3 тыс. медиков.

По словам господина Хубезова, приоритет при призыве имеют фельдшеры, анестезиологи-реаниматологи, травматологи, ортопеды с опытом работы в зоне боевых действий или в системе медицины катастроф.

Помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов ранее заявлял “Ъ”, что проведение частичной мобилизации не влияет на доступность и качество медицинской помощи. «Все виды помощи, включая высокотехнологичные, оказываются и будут оказываться в обычном режиме,— заверил господин Кузнецов.— Медработники в соответствии с законодательством могут быть призваны в рамках частичной мобилизации. При этом мы видим, что врачей, фельдшеров, медсестер сейчас много среди добровольцев, которые самостоятельно приходят в военкоматы, выражая готовность помогать людям».

Наталья Костарнова