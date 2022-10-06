Больные просят оставить им врачей

Ассоциация пациентов «Здравствуй» обратилась в правительство России с просьбой дать отсрочку от мобилизации специалистам онкологической службы, поскольку система здравоохранения испытывает «колоссальную нехватку кадров» в этой сфере. Ранее депутат Госдумы Олег Леонов попросил не мобилизовать специалистов по производству протезов, которых в России всего около 100 человек. Во Всероссийском союзе пациентов (ВСП) предупреждают, что пандемия и так уже «оголила» передний край здравоохранения: за это время по разным причинам из профессии ушли 100 тыс. врачей. Отметим, ранее о недопустимости непрофильного использования при мобилизации врачей и других высококвалифицированных специалистов заявил президент России Владимир Путин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Руководитель ассоциации «Здравствуй», член Совета по правам человека при президенте РФ Ирина Боровова решила обратиться в Кабмин, когда узнала, что в одном из регионов мобилизовали молодого медицинского физика — «эксклюзивного специалиста, которых днем с огнем не сыщешь». «Без морфологов, цитологов, генетиков невозможно поставить диагноз и разобраться, какое показано лечение. Без радиологов, медицинских физиков, онкохирургов, химиотерапевтов невозможно получить лечение»,— пояснила госпожа Боровова. Она приводит в пример двух онкохирургов, у которых с первого курса мединститута в военном билете написано «ефрейтор». «Человек уже имеет научную степень, он высококвалифицированный хирург. Призвать его ефрейтором по меньшей мере малоэффективно,— продолжает госпожа Боровова.— Мы на протяжении многих лет мониторируем ситуацию с кадрами и видим, что у онкологической службы колоссальный кадровый голод. Мало того что их просто не хватает, так работают еще и очень возрастные специалисты. Если сейчас произойдет отток, на наш взгляд, это катастрофически ухудшит оказание онкологической помощи нашим пациентам».

Ранее депутат Госдумы Олег Леонов призвал не мобилизовать специалистов по изготовлению протезов. По его словам, известно о призыве уже двух протезистов — в Москве и Кабардино-Балкарии. «Специалистов чуть больше ста на страну, специальность в списке профессий, не подлежащих призыву. Все они занимаются протезированием наших бойцов, которые вернулись с боевых действий инвалидами. Призыв одного протезиста оборачивается тем, что в регионе заниматься протезированием будет просто некому»,— написал в своем Telegram господин Леонов.

«Там, где есть дефицит кадров, прежде всего на селе, в принципе не нужно забирать медработников»,— считает сопредседатель профсоюза медработников «Действие» Андрей Коновал. В качестве примера, как это может повлиять на пациентов, он приводит ситуацию в одной из центральных больниц Свердловской области. По повестке там забрали молодого оперирующего хирурга, на всю больницу остался 70-летний профильный специалист, который «понятно, может сделать не всякую операцию».

«Сложно переоценить дефицит квалифицированных кадров в здравоохранении»,— соглашается сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов. Он вспоминает, что совсем недавно в России уже привлекали узких специалистов для решения общей задачи: «В пандемию врачи узкой квалификации, на обучение которых государство потратило большие деньги,— например, хирурги кисти, онкологи — были направлены на работу в ковидной зоне, вплоть до того что работали помощниками инфекционистов. В результате мы все равно получили рост смертности, но не от ковида, а от сердечно-сосудистых заболеваний, онкологии и других хронических болезней». По словам господина Власова, теперь первичное звено здравоохранения «практически оголено»: «По разным причинам из медицины за время пандемии ушли более 100 тыс. врачей. Появился кадровый голод в стационарах. Около 60% врачей вынуждены работать сейчас на полторы ставки, и более 30% работают на две ставки в связи с дефицитом кадров». В ВСП полагают, что частичной мобилизации могут подлежать действительно нужные на месте специальности — в основном в области хирургии. И предлагают предоставить бронь врачам, которые готовы поехать работать не менее чем на пять лет в сельские территории.

В 2019 году вице-премьер Татьяна Голикова докладывала Владимиру Путину о нехватке 25 тыс. врачей и 130 тыс. среднего медперсонала. По ее словам, такая ситуация сложилась из-за низкой заработной платы и низкого базового оклада.

Андрей Коновал отмечает, что профсоюз «Действие» также готовит обращение в правительство. В нем будет отражена еще одна «важная проблема»: мобилизация женщин-медиков, у которых есть несовершеннолетние дети. «Все медики имеют военно-учетные специальности, и теоретически женщин тоже могут призвать. Понятно, что это третья категория, и мы пока не знаем случаев, когда бы женщину с детьми забрали, но поскольку четких регламентирующих правил или хотя бы писем от Минобороны и Минздрава не поступило, все равно есть высокая нервозность»,— объясняет господин Коновал.

Помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов заявил “Ъ”, что проведение частичной мобилизации не влияет на доступность и качество медицинской помощи. «Все виды помощи, включая высокотехнологичные, оказываются и будут оказываться в обычном режиме,— сказал господин Кузнецов.— Медицинские работники в соответствии с законодательством могут быть призваны в рамках частичной мобилизации. При этом мы видим, что врачей, фельдшеров, медсестер сейчас много среди добровольцев, которые самостоятельно приходят в военкоматы, выражая готовность помогать людям».

Отметим, ранее о недопустимости непрофильного использования при мобилизации врачей и других высококвалифицированных специалистов заявил президент России Владимир Путин.

Наталья Костарнова