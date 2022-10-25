Молодой, да снайперский

Одним из главных российских героев стартового отрезка в регулярном чемпионате НХЛ стал хоккеист «Каролина Харрикейнс» Андрей Свечников. Молодой форвард с семью голами в шести матчах находится на верхушке снайперской иерархии первенства, а его продуктивность — в числе причин, заставляющих считать «Каролину» реальным претендентом на Кубок Стэнли.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Форвард «Каролины» Андрей Свечников в шести матчах своей команды в нынешнем регулярном чемпионате НХЛ забросил семь шайб и забрался на первую строчку снайперского списка

Фото: Bob Frid / USA TODAY / Reuters Форвард «Каролины» Андрей Свечников в шести матчах своей команды в нынешнем регулярном чемпионате НХЛ забросил семь шайб и забрался на первую строчку снайперского списка

Фото: Bob Frid / USA TODAY / Reuters

Матч очередного дня регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Ванкувер Кэнакс» уступил — 2:3 — «Каролина Харрикейнс», ведущие североамериканские медиаресурсы выделили, прежде всего обратив внимание на команду, являвшуюся хозяйкой площадки. Действительно, с ванкуверцами творится что-то странное. Неплохой в принципе по составу клуб — единственный из 32 в лиге, которому до сих пор не удалось открыть счет победам в первенстве. Он умудрился проиграть все семь матчей, причем в четырех первых уступил, ведя по ходу с разницей в два гола. В общем, загадочная и драматичная история.

Но внимания, разумеется, заслуживала и «Каролина». Этот клуб еще перед стартом сезона, пусть осторожно, включали в шорт-лист таких, которые могут взлететь высоко-высоко. А октябрьские выступления даже заставили экспертов от осторожных оговорок избавиться. Например, самый свежий релиз Power Rankings ESPN — рейтинга, ранжирующего команды по силе в данный конкретный момент,— отправил на верхнюю строчку именно «Каролину». Причины вполне понятны.

«Каролина» был недурна и в прошлом сезоне. Сбалансированная, быстрая, она выиграла регулярный чемпионат в своем отнюдь не слабом дивизионе Метрополитен, а в play-off срезалась во втором раунде в, по сути, равной серии против «Нью-Йорк Рейнджерс», растянувшейся на семь матчей. Так вот, сейчас «Каролина», одержавшая в шести встречах четыре победы и лишь один раз потерпевшая поражение в основное время, смотрится, пожалуй, еще сильнее себя прошлогодней.

Составляющих прогресса несколько. ESPN подчеркнул то, как удачно вписался в игру «Каролины» опытный защитник Брент Бернс, перешедший летом из «Сан-Хосе». Но другие аналитики, описывая возможности клуба, часто упоминают российского форварда Андрея Свечникова.

Не сказать что он претендует на статус безусловного откровения сезона. В НХЛ Свечников, несмотря на то что ему всего 22 года, проводит уже пятый сезон. Закрепил за собой роль одного из ведущих хоккеистов «Каролины» нападающий, еще будучи дебютантом лиги, а во втором своем чемпионате вошел в ее историю, исполнив трюк, который в НХЛ до сих пор никому не удавался. Речь о шайбе, заброшенной приемом «лакросс»,— когда ее кладут на крюк клюшки и буквально заносят в ворота.

Прогрессировала и статистика Свечникова. В минувшем сезоне она уже была по-настоящему классной, на уровне элитных форвардов: в 72 матчах россиянин забил 30 голов и набрал 69 очков, попав в топ-50 бомбардирской классификации. А в сезоне текущем Андрей Свечников, кажется, готов совершить совсем уж явный скачок вперед. По крайней мере его начало на это намекает.

Многие российские знаменитости НХЛ осенью выглядят замечательно. Но по яркости, по продуктивности конкуренцию Свечникову, пожалуй, составляет все-таки только один Артемий Панарин из «Рейнджерс». Панарин с дюжиной баллов возглавляет бомбардирский список, а Свечников, открыв счет в матче с «Ванкувером», забрался с семью голами на первую позицию в списке снайперском (правда, деля ее пока с ветераном «Тампа-Бей Лайтнинг» Стивеном Стэмкосом).

При этом невозможно не заметить, что в основе успехов Андрея Свечникова лежат не какие-то случайные обстоятельства, а нечто куда более фундаментальное. Он и вправду прибавил.

Скажем, раньше было принято восхищаться в основном его силовыми проходами, умением резать угол, оттесняя оппонентов корпусом. Теперь все увидели, что у Свечникова есть и эталонный — резкий, с минимумом времени на подготовку — кистевой бросок, благодаря которому он стал автором хет-трика в недавнем матче с «Эдмонтон Ойлерс». И роль россиянина в команде точно стала весомее. Об этом можно судить хотя бы по его игровому времени. В октябре Свечников проводит на площадке в среднем почти 18 с половиной минут в каждом матче (дольше на льду из форвардов «Каролины» находятся лишь двое — Мартин Нечас и Себастьян Ахо, но Ахо, вообще-то стержневой игрок клуба,— всего на несколько секунд). Это — сразу на минуту больше, чем было в предыдущем первенстве, персональные достижения которого россиянин, видимо, собирается перекрыть с запасом.

Алексей Доспехов