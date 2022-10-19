НХЛ размораживает потолок

Улучшение финансового положения НХЛ, которая в период пандемии коронавируса потеряла не менее $1 млрд, видимо, позволит лиге наконец пойти навстречу руководителям ее клубов и не просто символически, а довольно существенно — на сумму от $4 млн до $4,5 млн — поднять потолок зарплат. В течение нескольких лет он держался примерно на одном уровне. Это обстоятельство серьезно осложняло комплектование составов команд, лучшие из которых постоянно были вынуждены нести кадровые потери.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По словам главы НХЛ Гэри Беттмена, в следующем сезоне в лиге может быть существенно повышен потолок зарплат

Фото: Charles Krupa / AP По словам главы НХЛ Гэри Беттмена, в следующем сезоне в лиге может быть существенно повышен потолок зарплат

Фото: Charles Krupa / AP

О том, что в следующем сезоне потолок зарплат в НХЛ может пережить «существенный подъем», заявил на заседании совета владельцев клубов лиги в Нью-Йорке ее глава Гэри Беттмен. Он даже назвал диапазон его повышения — от $4 млн до $4,5 млн. Правда, для того чтобы оно состоялось, по словам Гэри Беттмена, должно быть выполнено одно условие. Оно заключается в компенсации потерь хозяевам клубов, которые они понесли во время пандемии коронавируса. Она существенно сократила календарь двух подряд чемпионатов, а также привела к значительным убыткам по иным причинам, например из-за ограничений на допуск зрителей на трибуны.

В официальной терминологии НХЛ потери называют «долгом» игроков перед клубными владельцами, которые, несмотря на сложности, были вынуждены выполнять контрактные обязательства.

Размер долга Гэри Беттмен оценил в $1 млрд и дал понять, что, по его мнению, шансы на то, что он будет погашен в ближайшее время, чрезвычайно высоки. Об этом говорят данные о доходах лиги за тот сезон, что предшествовал нынешнему, стартовавшему в начале октября. Предыдущее первенство было первым полноценным с точки зрения календаря с момента объявления пандемии. По ходу его в декабре прошлого года НХЛ пережила мощную вспышку коронавируса, но ей удалось избежать кардинальной перекройки формата чемпионата благодаря отказу от пекинской Олимпиады и заполнению февральского олимпийского окна перенесенными матчами.

Лига еще несколько месяцев назад сообщила, что благодаря этому ожидает возвращения поступлений, непосредственно связанных с хоккейным бизнесом, на допандемийный уровень, то есть к рубежу $5 млрд. Но в итоге они, как уточнил Гэри Беттмен, получились даже солиднее — $5,4 млрд. И это обстоятельство может обеспечить лиге свободу маневра с потолком зарплат.

Почему касающееся его заявление господина Беттмена превратилось едва ли не в главную хоккейную новость недели для Америки, понятно. Потолок зарплат, приблизительно соответствующий общей стоимости годовых контрактов всех хоккеистов клуба, входит в число ключевых финансовых инструментов НХЛ. С его помощью она поддерживает конкуренцию в чемпионате, а также снижает риск коммерческих провалов клубов, угрозы которых уже дважды в этом веке, в 2004 и 2012 годах, приводили к локаутам. В НХЛ, в отличие, например, от Национальной баскетбольной ассоциации, потолок жесткий, а возможность его превышения, даже за уплату налога на роскошь, не предусмотрена. При этом последнее существенное повышение потолка произошло уже очень давно — когда в 2014 году он скакнул с $64,3 млн до $69 млн. С тех пор его повышали чрезвычайно осторожно, а в 2020 году и вовсе заморозили на отметке $81,5 млн, перед текущим сезоном подняв на $1 млн, что принципиально не изменило ситуацию.

Дело в том, что повышение потолка зарплат уже давно входит в число наиболее актуальных для руководителей клубов НХЛ тем, поскольку в застывшем состоянии он значительно осложняет им комплектование составов на фоне постоянно растущих запросов игроков.

Лимиты не позволяют их удовлетворить, из-за чего текучка кадров в лиге стала привычным явлением. Причем едва ли не в первую очередь потолок бьет по ведущим клубам, чьи успехи фактически невозможны без предельного, «под завязку» заполнения платежной ведомости, которую, когда лучшие игроки начинают настаивать на переподписании контрактов на более выгодных — с учетом их достижений — условиях, приходится срочно «разгружать». Так, этим летом с целой группой основных хоккеистов были вынуждены расстаться оба финалиста Кубка Стэнли — «Колорадо Эвеланш» и проигравший ему «Тампа-Бей Лайтнинг». И даже придуманные клубами уловки с целью обойти регламент вроде помещения игроков в так называемый список долгосрочно травмированных, LTIR (в этом случае их контракты в регулярном чемпионате не учитываются), не помогают решить проблему.

О ее остроте можно судить, взглянув на данные ресурса CapFriendly, постоянно мониторящего платежные ведомости. В данный момент 13 клубов НХЛ из 32 имеют нулевой люфт под потолком. Еще у пяти он символический — меньше миллиона. А смело смотреть в будущее, зная, что у них будет возможность заключать дорогие контракты, не перетряхивая радикально основу, могут, пожалуй, лишь три команды с люфтом более $10 млн — «Анахайм Дакс», «Аризона Койотс» и «Буффало Сейбрс».

Алексей Доспехов