Режим реального времени

Свежая идея правительства ограничить в России распространение видеоигр, содержащих запрещенную информацию, сразу вызвала беспокойство у участников рынка. Одни опасаются, что придется создавать отдельные российские версии игр. Другие видят риск монополизации рынка в руках лояльных государству дистрибуторов: это может произойти, если зарубежные магазины откажутся удалять, например, игры с гомосексуальными персонажами и окажутся заблокированы. Третьи же, наоборот, видят в механизме (пока, впрочем, не до конца ясном) многочисленные лазейки и слепые пятна.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Никита Королев

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Никита Королев

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Одна из таких серых зон, специфичных для игрового рынка,— контент, который создают сами геймеры (UGC — User Generated Content). Он в том или ином виде представлен практически во всех играх независимо от жанра. Участники многопользовательских шутеров общаются в голосовых чатах, фанаты многопользовательских онлайн-ролевых игр (MMO RPG) проводят тематические ивенты на десятки участников.

Игры-песочницы, где пользователь может создавать буквально все из всего (например, Minecraft), должны вызвать суеверный ужас российских регуляторов. Мало ли флаг каких цветов повесит геймер на стену своего «дома» или какой лозунг напишет в «городе», где собираются другие игроки. В конце концов, мало ли копию какого административного здания он построит в виртуальной реальности, а затем, чем черт не шутит, и взорвет. Так, например, в Краснодарском крае в начале года вынесли приговор подросткам за планы взорвать здания МВД и ФСБ. Они тренировались в том числе в Minecraft.

Проблема регулирования UGC в том, что его слишком много: пользователи ежеминутно создают гигабайты текстового и аудиовизуального контента. С премодерацией UGC не справится ни один издатель: невозможно предугадать и предотвратить бесконечное число вариантов возможных действий пользователей.

Издатели онлайн-игр сегодня постмодерируют пользовательский контент силами администраторов серверов, которые следят за соблюдением правил площадки. Если предположить, что новые нормы будут приняты и учтут особенности UCG, администраторам придется следить, чтобы геймеры не нарушали не только правила площадки, но и российское законодательство.

Как это сделать? Издатели могут, конечно, нанять в качестве модераторов сотни профессиональных юристов, идеально знающих все характеристики «запрещенной информации» и готовых круглосуточно оставаться в игре. Или требовать от регулятора методичек и разъяснений по поводу любой спорной ситуации. Менее затратным для бизнеса было бы создание отдельного регулятора для мониторинга поведения пользователей в игровых мирах и метавселенных, возможно, с регистрацией отдельных аккаунтов для метаполиции. Я, конечно, шучу. Ну почти.