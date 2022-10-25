«Банк приколов» заряжает банкоматы

Столичная полиция возбудила уголовное дело по факту кражи у Альфа-банка и нескольких небольших банков неизвестными злоумышленниками более 60 млн руб. Эти деньги у кредитных организаций были похищены в течение нескольких дней через устаревшие банкоматы американской компании NCR. Сначала мошенники вносили в них купленные в сувенирных магазинах и немного усовершенствованные пятитысячные купюры «банка приколов», а в современных банкоматах снимали уже настоящие. Причем, пока полиция проводила проверку по заявлению банкиров, преступники еще несколько дней продолжали осуществлять свои махинации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Уголовное дело по факту кражи в особо крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ), потерпевшими по которому, по данным “Ъ”, проходят Альфа-банк и ряд небольших кредитных учреждений, возбудило УВД по Северо-Восточному округу столицы. Основанием стало обращение в правоохранительные органы руководителей нескольких отделений этих банков. Во время инкассации оказалось, что банкоматы были буквально нашпигованы пятитысячными купюрами «банка приколов». При этом, как выяснилось, пока полиция проводила проверку по поступившему заявлению, злоумышленники еще несколько дней продолжали свои махинации, а их жертвами могли стать не только банкиры, но и обычные граждане, которым банкоматы при снятии наличных выдавали купюры «банка приколов».

В ходе расследования было установлено, что для своей атаки преступники выбрали два типа банкоматов американской компании NCR с устаревшими программным обеспечением и устройствами приема купюр.

В течение нескольких дней они внесли через них на свои счета как минимум 12,3 тыс. (более 60 млн руб.) поддельных пятитысячных банкнот образца 1997 года. Отметим, что усердствовать в изготовлении фальшивок злоумышленникам не пришлось. Их они приобрели в сувенирных магазинах и лишь немного доработали. По внешнему виду они хоть и были похожи на оригинал, но признаки подделки, как говорят следователи, были видны невооруженным глазом. Экспертиза показала, что напечатали псевдоденьги способом цветной электрографии на обычном ксероксе, а уже затем в купюры внесли еще и имитацию некоторых степеней защиты.

При этом провернули операцию преступники быстро и дерзко, прекрасно осознавая, что афера будет выявлена во время первой же инкассации, после чего устаревшие банкоматы заблокируют на прием пятитысячных купюр, так же, как и сами их счета. В итоге в других банкоматах они успели снять практически все деньги. Необналиченными остались лишь 75 тыс. руб., и то только из-за того, что Альфа-банк успел отключить в банкоматах функцию принятия банкнот номиналом 5 тыс.

По некоторым данным, шансы раскрыть это преступление у правоохранителей неплохие, и они якобы уже вышли на след организаторов. Во всяком случае, свои действия надежно закамуфлировать злоумышленники не смогли. Например, практически все банковские счета и карты, по данным “Ъ”, были оформлены на подставных лиц, так называемых дропов, которые к тому же сильно злоупотребляли алкоголем. Именно эти люди, которых использовали втемную, вносили в банкоматы фальшивки, а затем снимали уже настоящие деньги. Интересно, что до организаторов доходила не вся выручка. Некоторые алкоголики успевали потратить часть денег в ближайших к банкомату магазинах.

Кстати, не исключено, что организовать это преступление могли те же лица, которые провернули аналогичную аферу, правда, с куда меньшим размахом, в 2019 году — преступление так и осталось нераскрытым.

Напомним, что тогда в банкоматы производства все той же компании NCR, принадлежавшие МКБ, Юникредит-банку и Райффайзенбанку, преступники без проблем внесли около 1,5 млн руб. пятитысячными купюрами все того же «банка приколов», которые впоследствии были успешно обналичены.

Тогда эксперты тоже говорили, что подобное стало возможно из-за того, что в банкоматах определенных моделей использовались устаревшие валидаторы, представлявшие собой что-то вроде сканера с УФ-лампой. Интересно, что сами валидаторы в принципе можно и перенастроить, но тогда подобные попытки вмешаться в работу американской техники якобы привели к тому, что банкоматы вообще отказывались принимать какие-либо деньги.

Ситуация с тех пор, судя по всему, не поменялась. Из-за действующих санкций та же NCR прекратила свою работу и обслуживание продукции в России. Таким образом, и программное обеспечение в банкоматах, которых в 2019 году в России насчитывалось 40 тыс., если обновлялось, то недостаточно для защиты от банкнот из «банка приколов». Стоит также отметить, что три года назад Альфа-банк заявлял, что у них отсутствуют банкоматы NCR старых модификаций.

В самом Альфа-банке заявили “Ъ”, что на время следствия от комментариев воздержатся.

Олег Рубникович