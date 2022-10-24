Теннисистки снова берут числом

По итогам подходящего к финишу сезона российские теннисистки, выступающие по решению Женской теннисной ассоциации (WTA) под нейтральным флагом, значительно улучшили свои позиции в верхней части мирового рейтинга. Сразу две из них — Дарья Касаткина и Вероника Кудерметова — закончат год в первой десятке, а Екатерина Александрова и Людмила Самсонова пробились в первую двадцатку. В первой сотне же на данный момент девять россиянок, и по этому показателю они уступают лишь американкам.
Дарья Касаткина
Фото: Сергей Вишневский, Коммерсантъ
В течение последних нескольких лет российские теннисистки находились в тени своих соотечественников — Даниила Медведева, Андрея Рублева и Карена Хачанова. Победы россиянок на турнирах WTA были достаточно редкими, хотя 2021 год подарил надежду на возрождение. Настоящего прорыва добилась тогда Анастасия Павлюченкова, дошедшая до финала Roland Garros, а на самом финише предыдущего сезона российская сборная одержала блестящую победу в розыгрыше Кубка Билли Джин Кинг — состязания, имеющего статус командного чемпионата мира.
И вот теперь последовало продолжение. Павлюченковой, правда, еще в середине мая пришлось объявить о досрочном завершении выступлений в этом году из-за травмы колена, зато общее количество титулов, завоеванных российскими теннисистками, по сравнению с прошлым сезоном возросло c четырех до девяти. Последний из них неделю назад на турнире категории 250 выиграла в румынской Клуж-Напоке Анна Блинкова, а до этого три победы одержала Людмила Самсонова (Вашингтон, Кливленд, Токио), по две — Дарья Касаткина (Сан-Хосе, Гранби) с Екатериной Александровой (Хертогенбос, Сеул) и одну — Анастасия Потапова (Стамбул), которую уже не один месяц тренирует капитан российской сборной Игорь Андреев.
И пускай все эти соревнования по градации WTA не входят в число наиболее престижных, в 2022 году российский показатель наверняка будет считаться рекордом.
Повторить его могут лишь польские теннисистки — точнее, первая ракетка мира Ига Швёнтек, завоевавшая с февраля восемь титулов и считающаяся главным фаворитом итогового турнира WTA Finals, который пройдет с 31 октября по 7 ноября в Форт-Уэрте (штат Техас).
К этому перечню российских достижений, разумеется, следует добавить четвертьфинал Roland Garros между Дарьей Касаткиной и Вероникой Кудерметовой, по итогам которого Касаткина впервые попала в четверку сильнейших на турнире Большого шлема. Кроме того, Кудерметова сыграла три финала (Мельбурн, Дубай, Стамбул), Анастасия Потапова дошла до решающей стадии в Праге, а Анна Калинская на прошлой неделе впервые пробилась в четвертьфинал состязания категории 1000 в Гвадалахаре. Следствием всего этого стало заметное улучшение позиций россиянок в мировом рейтинге (см. справку). Сразу две из них оказались в первой десятке, чего не случалось с 2011 года. Причем Касаткина впервые сыграет на итоговом турнире, имея возможность подняться в пятерку сильнейших, а Кудерметова будет там первой запасной. Александрова и Самсонова завершают сезон в первой двадцатке, чего ранее им никогда не удавалось. Также свои высшие позиции занимают Потапова, закрепившаяся в первой полусотне, и Калинская, находящаяся на небольшом отдалении от нее. В общей же сложности в первой сотне — девять россиянок, на одну больше, чем в прошлом году, и по окончании итогового турнира их количество там не изменится. По этому показателю они уступают только американкам, которых через две недели в топ-100, по предварительным подсчетам, будет 14 человек. Третье по численности представительство — восемь теннисисток — там имеют чешки.
Вероника Кудерметова
Фото: Сергей Вишневский, Коммерсантъ
Ясно, что в истории отечественного женского тенниса были и более успешные времена. Например, в 2004 и 2009 годах по три его представительницы входили в число пяти лучших, а в 2008-м российской была ровно половина первой десятки. Но тот уникальный период, ставший следствием появления в WTA Tour целого поколения талантливых россиянок, остался далеко позади. Сейчас о чем-то подобном российским болельщикам остается лишь мечтать, тем более что прогресс молодежи, которая с марта не имеет возможности участвовать в юниорских и взрослых соревнованиях более низкого уровня так часто, как необходимо, заметно замедляется.
Российские теннисистки в первой сотне рейтинга WTA
Год Все 1–5 6–10 11–20 21–50 51–100
1992 1 - - - - 1
1993 - - - - - -
1994 1 - - - - 1
1995 2 - - - 2 -
1996 3 - - - 1 2
1997 4 - - - 2 2
1998 4 - - 1 1 2
1999 6 - - 2 1 3
2000 7 - 1 1 2 3
2001 8 - - 1 5 2
2002 10 - - 2 6 2
2003 11 - 2 2 6 1
2004 13 3 1 3 2 4
2005 14 1 2 4 4 3
2006 16 2 2 3 5 4
2007 15 2 1 3 3 6
2008 15 2 3 2 4 4
2009 15 3 1 2 4 5
2010 15 1 1 3 4 6
2011 12 1 1 2 3 5
2012 10 1 - 3 1 5
2013 6 1 - 1 4 -
2014 7 1 - 1 2 3
2015 7 1 - - 3 3
2016 7 - 1 1 3 2
2017 8 - - 3 2 3
2018 9 - 1 - 2 6
2019 8 - - - 3 5
2020 7 - - - 4 3
2021 8 - - 1 4 3
2022 9 - 2 2 1 4
Рейтинги
Рейтинг АТР
1 (1). Карлос Алькарас (Испания) — 6730 очков. 2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 5810. 3 (3). Каспер Рууд (Норвегия) — 5600. 4 (4). Даниил Медведев (Россия) — 5155. 5 (5). Стефанос Циципас (Греция) — 5035. 6 (6). Александр Зверев (Германия) — 4860. 7 (7). Новак Джокович (Сербия) — 4320. 8 (8). Андрей Рублев (Россия) — 3685. 9 (10). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 3315. 10 (9). Тейлор Фритц (США) — 3195. 11 (11). Хуберт Хуркач (Польша) — 3130. 12 (12). Янник Синнер (Италия) — 2700. 13 (14). Кэмерон Норри (Великобритания) — 2490. 14 (16). Маттео Берреттини (Италия) — 2465. 15 (15). Пабло Карреньо Буста (Испания) — 2405. 16 (13). Марин Чилич (Хорватия) — 2390. 17 (17). Фрэнсис Тиафо (США) — 2240. 18 (18). Карен Хачанов (Россия) — 1945. 19 (20). Денис Шаповалов (Канада) — 1925. 20 (21). Ник Кириос (Австралия) — 1870… 60 (45). Аслан Карацев — 785… 93 (92). Роман Сафиуллин — 586… 96 (96). Павел Котов (все — Россия) — 564.
Рейтинг WTA
1 (1). Ига Швёнтек (Польша) — 10 335 очков. 2 (2). Унс Джабир (Тунис) — 4555. 3 (5). Джессика Пегула (США) — 4316. 4 (7). Кори Гауфф (США) — 3271. 5 (6). Мария Саккари (Греция) — 3121. 6 (10). Каролин Гарсия (Франция) — 3000. 7 (4). Арина Соболенко (Белоруссия) — 2970. 8 (11). Дарья Касаткина — 2935. 9 (12). Вероника Кудерметова (обе — Россия) — 2795. 10 (9). Симона Халеп (Румыния) — 2661. 11 (15). Мэдисон Кис (США) — 2417. 12 (8). Паула Бадоса (Испания) — 2385. 13 (14). Белинда Бенчич (Швейцария) — 2365. 14 (16). Даниэль Коллинз (США) — 2292. 15 (18). Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) — 2215. 16 (21). Петра Квитова (Чехия) — 2097. 17 (3). Анетт Контавейт (Эстония) — 2093. 18 (23). Елена Остапенко (Латвия) — 1986. 19 (22). Людмила Самсонова — 1961. 20 (19). Екатерина Александрова — 1910… 44 (44). Анастасия Потапова — 1119… 63 (73). Анна Калинская — 886… 81 (79). Анна Блинкова— 750… 94 (102). Варвара Грачева — 661... 100 (121). Камилла Рахимова (все — Россия) — 604.
В скобках — позиция в предыдущей версии рейтинга.