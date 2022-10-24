Теннисистки снова берут числом

По итогам подходящего к финишу сезона российские теннисистки, выступающие по решению Женской теннисной ассоциации (WTA) под нейтральным флагом, значительно улучшили свои позиции в верхней части мирового рейтинга. Сразу две из них — Дарья Касаткина и Вероника Кудерметова — закончат год в первой десятке, а Екатерина Александрова и Людмила Самсонова пробились в первую двадцатку. В первой сотне же на данный момент девять россиянок, и по этому показателю они уступают лишь американкам.

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Фото: Сергей Вишневский, Коммерсантъ Дарья Касаткина

Фото: Сергей Вишневский, Коммерсантъ

В течение последних нескольких лет российские теннисистки находились в тени своих соотечественников — Даниила Медведева, Андрея Рублева и Карена Хачанова. Победы россиянок на турнирах WTA были достаточно редкими, хотя 2021 год подарил надежду на возрождение. Настоящего прорыва добилась тогда Анастасия Павлюченкова, дошедшая до финала Roland Garros, а на самом финише предыдущего сезона российская сборная одержала блестящую победу в розыгрыше Кубка Билли Джин Кинг — состязания, имеющего статус командного чемпионата мира.

И вот теперь последовало продолжение. Павлюченковой, правда, еще в середине мая пришлось объявить о досрочном завершении выступлений в этом году из-за травмы колена, зато общее количество титулов, завоеванных российскими теннисистками, по сравнению с прошлым сезоном возросло c четырех до девяти. Последний из них неделю назад на турнире категории 250 выиграла в румынской Клуж-Напоке Анна Блинкова, а до этого три победы одержала Людмила Самсонова (Вашингтон, Кливленд, Токио), по две — Дарья Касаткина (Сан-Хосе, Гранби) с Екатериной Александровой (Хертогенбос, Сеул) и одну — Анастасия Потапова (Стамбул), которую уже не один месяц тренирует капитан российской сборной Игорь Андреев.

И пускай все эти соревнования по градации WTA не входят в число наиболее престижных, в 2022 году российский показатель наверняка будет считаться рекордом.

Повторить его могут лишь польские теннисистки — точнее, первая ракетка мира Ига Швёнтек, завоевавшая с февраля восемь титулов и считающаяся главным фаворитом итогового турнира WTA Finals, который пройдет с 31 октября по 7 ноября в Форт-Уэрте (штат Техас).

К этому перечню российских достижений, разумеется, следует добавить четвертьфинал Roland Garros между Дарьей Касаткиной и Вероникой Кудерметовой, по итогам которого Касаткина впервые попала в четверку сильнейших на турнире Большого шлема. Кроме того, Кудерметова сыграла три финала (Мельбурн, Дубай, Стамбул), Анастасия Потапова дошла до решающей стадии в Праге, а Анна Калинская на прошлой неделе впервые пробилась в четвертьфинал состязания категории 1000 в Гвадалахаре. Следствием всего этого стало заметное улучшение позиций россиянок в мировом рейтинге (см. справку). Сразу две из них оказались в первой десятке, чего не случалось с 2011 года. Причем Касаткина впервые сыграет на итоговом турнире, имея возможность подняться в пятерку сильнейших, а Кудерметова будет там первой запасной. Александрова и Самсонова завершают сезон в первой двадцатке, чего ранее им никогда не удавалось. Также свои высшие позиции занимают Потапова, закрепившаяся в первой полусотне, и Калинская, находящаяся на небольшом отдалении от нее. В общей же сложности в первой сотне — девять россиянок, на одну больше, чем в прошлом году, и по окончании итогового турнира их количество там не изменится. По этому показателю они уступают только американкам, которых через две недели в топ-100, по предварительным подсчетам, будет 14 человек. Третье по численности представительство — восемь теннисисток — там имеют чешки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вероника Кудерметова

Фото: Сергей Вишневский, Коммерсантъ Вероника Кудерметова

Фото: Сергей Вишневский, Коммерсантъ

Ясно, что в истории отечественного женского тенниса были и более успешные времена. Например, в 2004 и 2009 годах по три его представительницы входили в число пяти лучших, а в 2008-м российской была ровно половина первой десятки. Но тот уникальный период, ставший следствием появления в WTA Tour целого поколения талантливых россиянок, остался далеко позади. Сейчас о чем-то подобном российским болельщикам остается лишь мечтать, тем более что прогресс молодежи, которая с марта не имеет возможности участвовать в юниорских и взрослых соревнованиях более низкого уровня так часто, как необходимо, заметно замедляется.

Евгений Федяков

Российские теннисистки в первой сотне рейтинга WTA Год Все 1–5 6–10 11–20 21–50 51–100 1992 1 - - - - 1 1993 - - - - - - 1994 1 - - - - 1 1995 2 - - - 2 - 1996 3 - - - 1 2 1997 4 - - - 2 2 1998 4 - - 1 1 2 1999 6 - - 2 1 3 2000 7 - 1 1 2 3 2001 8 - - 1 5 2 2002 10 - - 2 6 2 2003 11 - 2 2 6 1 2004 13 3 1 3 2 4 2005 14 1 2 4 4 3 2006 16 2 2 3 5 4 2007 15 2 1 3 3 6 2008 15 2 3 2 4 4 2009 15 3 1 2 4 5 2010 15 1 1 3 4 6 2011 12 1 1 2 3 5 2012 10 1 - 3 1 5 2013 6 1 - 1 4 - 2014 7 1 - 1 2 3 2015 7 1 - - 3 3 2016 7 - 1 1 3 2 2017 8 - - 3 2 3 2018 9 - 1 - 2 6 2019 8 - - - 3 5 2020 7 - - - 4 3 2021 8 - - 1 4 3 2022 9 - 2 2 1 4