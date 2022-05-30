В Париже в своем кругу

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Одной из полуфиналисток продолжающегося в Париже Открытого чемпионата Франции будет российская теннисистка. Это выяснилось после того, как в четвертом круге Дарья Касаткина в двух партиях уверенно переиграла итальянку Камилу Джорджи, а Вероника Кудерметова, уступив первый сет, справилась с американкой Мэдисон Кис. Для Касаткиной это будет уже третий четвертьфинал на турнирах Большого шлема, а для Кудерметовой — первый.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дарья Касаткина (на фото) во второй раз вышла в четвертьфинал Roland Garros, а Вероника Кудерметова сделала это впервые

Фото: Сергей Вишневский, Коммерсантъ Дарья Касаткина (на фото) во второй раз вышла в четвертьфинал Roland Garros, а Вероника Кудерметова сделала это впервые

Фото: Сергей Вишневский, Коммерсантъ

Выход любой российской теннисистки в четвертьфинал турнира Большого шлема уже давно воспринимается как большая удача. Ведь за последние три года до нынешнего Roland Garros добираться до этой стадии на мейджорах удавалось только Анастасии Павлюченковой, которая несколько раз попадала в восьмерки сильнейших на Australian Open, а в прошлом сезоне как раз в Париже произвела настоящий фурор и едва не взяла титул в финале против чешки Барборы Крейчиковой. На этот раз Павлюченкова, сражающаяся с хронической травмой колена, не только отказалась от выступления на Открытом чемпионате Франции, но и взяла длительную паузу до следующего года. Тем не менее без российского присутствия вторая неделя главного грунтового теннисного состязания не осталась.

То, что в Париже может выстрелить Дарья Касаткина, было ясно заранее. Попав в десятку мирового рейтинга на финише пока что самого удачного для нее 2018 года, первая ракетка России пережила затяжной спад, но сейчас снова демонстрирует очень достойную игру, с которой можно претендовать на многое. Сегодняшняя 25-летняя Касаткина — уже не та молодая девушка, которая после победы на юниорском Roland Garros 2014 года подавала большие надежды, пыталась с ходу закрепиться в мировой элите, но потерпела неудачу во многом из-за психологических проблем. Работа с испанским специалистом Карлосом Мартинесом, который ранее успешно тренировал Светлану Кузнецову, наконец дала свои плоды. Набравшись опыта обидных поражений, порой так необходимого для обретения устойчивости в условиях стресса, Касаткина научилась более весомо компенсировать слабость своей второй подачи качественной игрой на задней линии и проводит успешный для себя сезон. Начиная с января она практически не уступала соперницам, которых явно превосходит в классе, в конце мая набрала прекрасную форму, добралась до полуфинала престижного Открытого чемпионата Италии, а в четырех матчах на пути в четвертьфинал Roland Garros вообще уступила лишь десять геймов.

Шансы Касаткиной во встрече с 30-й ракеткой мира Камилой Джорджи котировались достаточно высоко, и очень быстро преимущество россиянки стало очевидным. Пытаясь играть в более агрессивный теннис, итальянка была гораздо нестабильнее. Да и Касаткина далеко не всегда уходила в глухую оборону, чередуя сравнительно мягкие удары, после которых мяч летел по высокой траектории, с более плоскими. Такое тактическое разнообразие доставляло изящной, но невысокой Джорджи массу проблем, и не удивительно, что все без исключения ключевые розыгрыши в этом матче остались за Касаткиной. В итоге — 6:2, 6:2. Отыграв все шесть брейк-пойнтов, имевшихся в распоряжении соперницы, россиянка за 80 минут спустя четыре года вернулась в четвертьфинал Roland Garros. И стала ожидать результата встречи Вероники Кудерметовой с американкой Мэдисон Кис, в которой определялась ее следующая оппонентка.

Вероника Кудерметова — ровесница Дарьи Касаткиной, но с совершенно другой биографией. Достаточно сказать, что еще пять лет назад она вышла замуж за своего тренера Сергея Демехина, с которым работает до сих пор. В данном случае не было ни яркого юниорского триумфа, ни быстрого взлета в начале выступлений на профессиональном уровне. Попав в первую сотню лишь в 2019 году, Кудерметова постепенно поднялась до третьей десятки, но на турнирах Большого шлема долго испытывала хронические неудачи. Ранее ее лучшим результатом на мейджорах был третий круг, а на Wimbledon и US Open она вообще выиграла пока лишь один матч, хотя в парном разряде вместе с Еленой Весниной в Лондоне доходила до финала.

Теннис Кудерметовой, основанный на мощной первой подаче и сильных ударах с не столь заметным вращением, как у Касаткиной, по идее, должен лучше подходить для харда. Но на грунте она играть любит и сейчас тоже выглядит очень здорово. В первых трех матчах Кудерметова сделала ровно 20 эйсов, лидируя по этому показателю после окончания первой недели женского турнира. А во встрече с Кис она добавила к ним еще три.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вероника Кудерметова

Фото: Сергей Вишневский, Коммерсантъ Вероника Кудерметова

Фото: Сергей Вишневский, Коммерсантъ

Тут, впрочем, предсказать победительницу было намного труднее. Американка, которую консультирует экс первая ракетка мира Линдси Дэвенпорт, примерно полчаса пользовалась ошибками Кудерметовой и очень здорово провела первый сет. Но стоило россиянке добавить в точности, как все повернулось в противоположную сторону. Огромное значение имела непростая, но успешная концовка второй партии, позволившая Кудерметовой почувствовать себя полной хозяйкой положения. Чтобы выиграть на корте Филиппа Шатрие со счетом 1:6, 6:3, 6:1, ей понадобилось 1 час 41 минута. А это значит, что второй год подряд на Roland Garros одной из полуфиналисток будет представительница России.

Евгений Федяков