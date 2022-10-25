Треугольник поставят ребром

Верховный суд РФ, выяснил “Ъ”, в ближайшее время проверит законность правил применения знака «Уступите дорогу» по иску юриста из Томской области Андрея Лыкова. Из-за «правовой неопределенности» действующих ПДД, уверен он, введенные в заблуждение водители могут проезжать без остановки участки примыкания или разветвления дорог, что приводит к аварийно-опасным ситуациям. Истец также усмотрел в этом факте противоречия между ПДД и Венской конвенцией о знаках и разметке. В МВД уверены, что истец неправильно толкует оба документа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Томский автомобилист просит Верховный суд помочь ему разобраться с приоритетом проезда в зоне действия знака «Уступите дорогу»

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Томский автомобилист просит Верховный суд помочь ему разобраться с приоритетом проезда в зоне действия знака «Уступите дорогу»

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Обратившийся в ВС юрист из Северска (Томская область) Андрей Лыков просит суд признать недействующим как противоречащий российскому и международному законодательству пункт ПДД, описывающий знак 2.4 «Уступите дорогу». Указатель в виде белого перевернутого треугольника обязывает водителя уступить дорогу транспортным средствам, движущимся по пересекаемой дороге или по главной при наличии соответствующей информационной таблички.

Господин Лыков в своем иске напоминает, что термин «перекресток» в ПДД означает место пересечения, примыкания или разветвления дорог. Из буквального же прочтения пункта 2.4 («Водитель должен уступить дорогу транспортным средствам, движущимся по пересекаемой дороге, а при наличии таблички 8.13 — по главной»), считает Андрей Лыков, следует, что требование знака «Уступите дорогу» распространяется только на перекрестки, образованные пересечением дорог, но не примыканием или разветвлением. Это, в свою очередь, уверен заявитель, приводит к рискам ДТП. «Допустим, водитель подъехал к примыканию или разветвлению, но не понимает, должен ли он выполнять требования знака или нет,— пояснил “Ъ” господин Лыков.— Ведь строго по формулировке правил должно быть именно пересечение дорог». Подобная «правовая неопределенность», считает юрист, противоречит нормам закона «О безопасности дорожного движения», который гарантирует гражданам права на безопасные условия движения по дорогам.

Господин Лыков видит также противоречия между ПДД и Венской конвенцией о дорожных знаках и сигналах 1968 года (ратифицированной РФ), в которой сказано, что знак «Пересечение с главной дорогой» используется для обозначения перекрестка, где водители должны уступить дорогу транспортным средствам, движущимся по проезжей части, к которой они приближаются, независимо от того, что собой представляет сам перекресток.

Несоблюдение очередности проезда перекрестков, отметим, является одной из самых частых причин ДТП. За шесть месяцев 2022 года, по данным ГИБДД, произошло более 9,1 тыс. таких аварий, что составляет 17,2% от их общего количества. В таких авариях погибло 350 человек, ранено 12,7 тыс.

Рассмотрение иска намечено на начало ноября. В МВД не согласились с требованием истца и считают, что тот неверно трактует документы. В своих возражениях (“Ъ” ознакомился с текстом) полиция указывает, что оспариваемый указатель относится к категории знаков приоритета, которые устанавливают очередность проезда не только на перекрестках, но и на «пересечениях проезжих частей или узких участках дороги», об этом сказано в самих ПДД. Во всех местах, где в правилах упоминается пересечения, имеется ввиду именно «точка», где пересекается одна дорога с другой, а не конкретный способ образования перекрестка, как ошибочно предполагает истец. Так говорится в возражении со ссылкой на «системное толкование» правил и ГОСТов. Более того, в ряде норм ПДД «пересечение» и «примыкание» дорог используются как синонимы. Официального определения «разветвления» не существует, признают в полиции, однако считают, что это также является перекрестком. В целом, отмечают в МВД, какой-либо «правовой неопределенности» в этой части ПДД не содержат, толкуются однозначно и противоречий с законами не имеют, в том числе с Венской конвенцией о знаках и разметке.

Заметим, что описания знака «Уступите дорог» в действующей редакции не менялось с 1993 года, когда были введены первые российские ПДД. Аналогичная формулировка использовалась в советских ПДД начиная с 1970-х годов.

«Иск основан на довольно вольном толковании оспариваемых положений ПДД в части определений,— считает адвокат движения "Свобода выбора" Сергей Радько.— Однако это никак не снимает с водителя, на пути которого имеется данный знак, обязанности уступить дорогу всем транспортным средствам, пути движения с которыми у него пересекаются. Кроме того, из иска не видно, какие конкретно права заявителя затрагиваются и нарушаются оспариваемыми положениями ПДД».

Верховный суд регулярно рассматривает заявления о незаконности отдельных положения ПДД, чаще всего без успеха для истца. В 2021 году, к примеру, ВС рассматривал заявление о законности правил применения табличек «Фотовидеофиксация», но оснований для изменений не нашел. В 2022 году предметом анализа суда были термины «пешеход» и «транспортное средство», ничего противозаконного в них также найдено не было. Существующие правила проезда перекрестков оспаривались в Верховном суде также несколько раз, но были признаны законными.

Иван Буранов