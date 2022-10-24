Его года — его богатство

Французский форвард Килиан Мбаппе с нынешнего сезона, видимо, должен считаться самым высокооплачиваемым спортсменом в истории. Чтобы удержать его в конце весны от перехода в «Реал», владельцам ПСЖ, как выяснилось, пришлось предложить ему рекордный контракт общей стоимостью €630 млн. Цена этого соглашения значительно — почти на €80 млн — выше, чем стоимость последнего соглашения с «Барселоной» сегодняшнего одноклубника француза Лионеля Месси, прежнего рекордсмена.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Контракт Килиана Мбаппе с ПСЖ, по которому он за три года заработает более €630 млн, является крупнейшим персональным соглашением в истории спорта

Фото: Stephane Mahe / Reuters Контракт Килиана Мбаппе с ПСЖ, по которому он за три года заработает более €630 млн, является крупнейшим персональным соглашением в истории спорта

Фото: Stephane Mahe / Reuters

Детали контракта Килиана Мбаппе с ПСЖ обнародовало издание Le Parisien. А его информацию, которую руководство парижского клуба даже не попыталось поставить под сомнение, моментально опубликовали все ведущие медиаресурсы, уделяющие большое внимание спорту. И в этом нет ничего странного, учитывая, что речь идет о чрезвычайно заметном для отрасли событии.

Килиан Мбаппе, одна из суперзвезд современного футбола, который к 23 годам накопил шикарный послужной список, включающий золото чемпионата мира 2018 года, выступает за ПСЖ пять лет. Однако в мае, сразу после окончания предыдущего сезона, целый ряд изданий сообщили, что становящийся свободным агентом форвард согласовал переход из французского клуба-гиганта, играющего в не слишком конкурентном чемпионате и постоянно допускающего осечки на подступах к победе в Лиге чемпионов, в испанский клуб-гигант — «Реал». По мнению экспертов, благодаря этому решению молодой форвард, довольно ясно дававший понять, что вот-вот попрощается с ПСЖ, мог совершить очередной карьерный рывок.

Однако в день, когда от Килиана Мбаппе ждали официального подтверждения перехода, он неожиданно объявил о том, что остается в парижской команде и продлил договор с ней еще на три года. Различные источники, объясняя случившееся, были солидарны в вопросе насчет того, что заставило Мбаппе изменить свое решение,— энергичность при проведении переговоров с нападающим президента ПСЖ Насера аль-Хелаифи, а главное, щедрость владельца клуба: им является фонд Qatar Sports Investment. Тогда считалось, что, чтобы сохранить форварда, ему пришлось потратить не менее €300 млн.

Это огромная сумма даже по меркам футбола, но из публикации Le Parisien следует, что весной масштаб щедрости катарского фонда был существенно преуменьшен. В действительности общая стоимость нового контракта Килиана Мбаппе гораздо выше — более €630 млн (или €282 млн после уплаты налогов). Структурно договор разделен на три части.

В качестве именно зарплаты Мбаппе по нему будет получать €72 млн в год. Еще €180 млн — это так называемый подписной бонус: его форварду переведут тремя траншами. Наконец, в контракте предусмотрен бонус за лояльность клубу.

Вернее, три бонуса за каждый из сезонов, которые Мбаппе будут выплачивать в том случае, если он не покинет ПСЖ,— €70 млн, €80 млн и €90 млн.

Le Parisien уверенно констатировало, что контракт Килиана Мбаппе является крупнейшим персональным соглашением в истории спорта. И едва ли это утверждение можно оспорить. Прежним рекордсменом считался другой футболист — нынешний одноклубник Мбаппе Лионель Месси. Семикратный обладатель «Золотого мяча» перешел в ПСЖ из родной «Барселоны» в 2021 году, до конца отработав шикарный четырехлетний контракт с каталонским клубом. Издание El Mundo, ссылаясь на имевшуюся в распоряжении копию договора, оценивало совокупную стоимость спортсмена в €555 млн.

Контракты звезд американских профессиональных спортивных лиг, которые когда-то представлялись космическими, теперь меркнут на фоне контрактов двух футбольных знаменитостей.

На третьем месте в рейтинге располагается игрок в американский футбол Патрик Махоумс из «Канзас-Сити Чифс» с контрактом на $503 млн, но рассчитанным аж на десять лет. По сравнению с договором Мбаппе он выглядит чуть ли не экономичным вариантом.

При этом нельзя не признать, что, отказавшись ради денег от новых карьерных вызовов, Килиан Мбаппе не потерял мотивацию. По крайней мере об этом говорит статистика. В 11 матчах французского первенства он забил десять мячей, а в четырех играх Лиги чемпионов — четыре.

Алексей Доспехов