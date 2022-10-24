Доцент и университет разошлись в понимании морального долга

Более 20 преподавателей СПбГУ подписали коллективное письмо ректору Николаю Кропачеву, выразив несогласие с увольнением коллеги. Ранее университет расторг контракт с доцентом факультета свободных искусств и наук Денисом Скопиным, который получил 10 суток ареста за участие в акции против частичной мобилизации. В приказе об увольнении утверждалось, что преподаватель совершил «аморальный поступок». Сам господин Скопин намерен обжаловать увольнение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Денис Скопин

Фото: СПБГУ Денис Скопин

Фото: СПБГУ

Доцент кафедры междисциплинарного синтеза в области социальных и гуманитарных наук Денис Скопин участвовал в несогласованной акции против мобилизации 21 сентября. По данным «ОВД-инфо» (внесен в реестр иноагентов), в тот день в Петербурге полиция задержала 540 человек. Суд назначил преподавателю 10 суток административного ареста. После того, как решение вступило в законную силу, в СПбГУ начали готовить приказ об увольнении господина Скопина (имеется в распоряжении “Ъ”). В нем говорится, что «совершенный работником проступок является аморальным и несовместимым с осуществлением воспитательных функций и продолжением данной (преподавательской.— “Ъ”) работы». Документ подписал проректор по работе с персоналом Владимир Еремеев.

Более 20 преподавателей СПбГУ, в том числе и. о. декана факультета свободных искусств Нина Савченкова, подписали письмо господину Еремееву и ректору вуза Николаю Кропачеву. «Мы считаем данное решение, по меньшей мере, поспешным. Денис Александрович этой весной успешно прошел конкурс на должность доцента, и с ним заключен контракт на три года, что подтверждает его высокий профессионализм и личные качества. Он пользуется заслуженным авторитетом среди коллег и у студентов»,— цитирует обращение «Фонтанка.ру». Господин Скопин не ответил на сообщения “Ъ”.

Профессор Европейского университета Иван Курилла опубликовал в соцсетях копию приказа с комментарием господина Скопина. «Считаю, что участвуя в митинге против мобилизации, я исполнял свой моральный долг, как человек, гражданин и преподаватель факультета свободных искусств и наук»,— написал на документе Денис Скопин. Преподаватель добавил, что не согласен с решением проректора и будет обжаловать его в трудовой инспекции. Его коллега по кафедре Дмитрий Панченко обратился в электронную приемную СПбГУ, где попросил разъяснить правовые и этические основания приказа. «Содержащееся в приказе утверждение, будто "факт совершения Скопиным аморального проступка был установлен", представляется мне голословным»,— написал он. И добавил, что увольнение сотрудников на основе личного суждения о моральности или аморальности того или иного поступка не входит в полномочия проректора. Ответа на свое обращение господин Панченко пока не получил.

Студенческий совет факультета опубликовал заявление о том, что c преподавателем «прощаться не хочется». «Он сообщил, что собирается подавать апелляцию, в чем мы хотим ему содействовать. Будьте готовы помогать, когда это понадобится»,—обратился совет к студентам.

Олег Дилимбетов, Санкт-Петербург