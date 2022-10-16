Съезд-то он съезд

В Пекине начал работу XX съезд Компартии Китая (КПК), который определит приоритеты развития страны в условиях укрепления единоличной власти председателя КНР Си Цзиньпина. Выступивший на открытии съезда китайский руководитель, который должен быть в эти дни переизбран на третий срок, сформулировал задачи мирового лидерства Китая, находящегося под воздействием все более неблагоприятных внешних и внутренних факторов. Его речь показала: вторая после США мировая сверхдержава оказалась в сложной ситуации. Мирное воссоединение с Тайванем становится все менее реальным, вынуждая Пекин готовиться к войне, обстановку в мире отравляют «злобные силы», а Компартию поразила «раковая опухоль» коррупции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вопреки политической традиции последних десятилетий, предполагавшей смену первого лица после двух пятилетних сроков, председатель КНР Си Цзиньпин готов уверенно вступить во второе десятилетие своего правления

Фото: Mark Schiefelbein / AP Вопреки политической традиции последних десятилетий, предполагавшей смену первого лица после двух пятилетних сроков, председатель КНР Си Цзиньпин готов уверенно вступить во второе десятилетие своего правления

Фото: Mark Schiefelbein / AP

Открывшийся в воскресенье в Пекине в Доме народных собраний на площади Тяньаньмэнь ХХ съезд КПК продлится до 22 октября. Около 2,3 тыс. делегатов, представляющих 96,7 млн членов партии, должны успеть обсудить итоги развития последних пяти лет, утвердить задачи на следующий пятилетний период, а также избрать новый состав ЦК КПК, провести перестановки в Политбюро и его Постоянном комитете, и наконец, решить вопрос о будущем премьере Госсовета КНР. В марте он должен будет сменить отработавшего два пятилетних срока действующего премьера Ли Кэцяна, как того требует Конституция.

«Интересно, кто придет после Ли Кэцяна и не спишут ли на уходящего премьера ряд неудач в экономике. Наибольшие шансы занять его пост у Хань Чжэня, который с большой вероятностью продолжит прежнюю экономическую политику, и у жесткого переговорщика с американцами Лю Хэ»,— пояснил “Ъ” директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов. В целом полная ясность по поводу того, какие рокировки в партийном руководстве произойдут по итогам обсуждения, появится только после окончания партийного форума, на Пленуме ЦК, который и утвердит кадровые решения.

Единственный кадровый вопрос, вокруг которого отсутствует интрига,— это гарантированное избрание на третий пятилетний срок действующего генсека КПК и председателя КНР, 69-летнего Си Цзиньпина, находящегося у власти уже 10 лет.

Вопреки политической традиции последних десятилетий, предполагавшей смену первого лица после двух пятилетних сроков, действующий генсек КПК, глава государства и верховный главнокомандующий Си Цзиньпин готов уверенно вступить во второе десятилетие своего правления.

Подтверждением этого стал прозвучавший в воскресенье на открытии форума отчетный доклад товарища Си, содержание которого до последнего момента хранилось в тайне.

«Мы должны продолжать ставить главной задачей продвижение высококачественного развития, органически сочетать реализацию стратегии расширения внутреннего спроса с углублением структурных реформ в сфере предложения»,— призвал с оптимизмом смотреть в будущее Си Цзиньпин, назвав своим приоритетом превращение КНР в мощную технологическую и индустриальную державу. «Благодаря этому мы будем уверенно держать в руках собственную пиалу с рисом»,— отметил он.

Накануне агентство «Синьхуа» назвало ХХ съезд «очень важным форумом, который пройдет в критический момент, когда вся партия и народы всех этнических групп вступают на новый путь построения современной социалистической страны под великим знаменем социализма с китайской спецификой, идей Мао Цзэдуна и теорий Дэн Сяопина».

Между тем после впечатляющего роста последних десятилетий китайская экономика переживает непростые времена. В связи с этим вопрос о том, насколько реалистичным будет выполнение намеченных на ХХ съезде директив, остается открытым.

«Под влиянием таких факторов, как пандемия и международная обстановка, экономика Китая испытывает все более сильное понижательное давление»,— признал накануне открытия ХХ съезда официальный представитель партийного форума Сунь Ели.

В прошлом году в Китае обострился кризис на рынке недвижимости, проявилась негативная динамика соотношения внутреннего спроса и потребления и было зафиксировано общее замедление темпа роста ВВП. В первом квартале этого года он составил 4,8%, а по итогам первого полугодия рухнул до 2,5% (во втором квартале ВВП КНР показал необычайно низкие темпы роста — всего 0,4%). Хотя предполагавшийся ранее показатель темпов экономического роста Китая на 2022 год составляет около 5,5%, МВФ в своем октябрьском докладе понизил прогноз роста ВВП Китая по итогам этого года до 3,2%.

Второй проблемой, в решении которой есть растущий зазор между партийными установками и все более конфликтной реальностью, становится ситуация вокруг Тайваня, делающая перспективы его мирного вхождения в состав КНР все более туманными. «Мы искренне и всеми силами настаиваем на перспективе мирного воссоединения, но никогда не станем обещать отказаться от применения силы и оставляем за собой возможность принятия всех необходимых мер, направленных против вмешательства внешних сил и крайне малого числа сепаратистов, выступающих за независимость Тайваня»,— заявил в своем докладе Си Цзиньпин.

За день до этого Сунь Ели предупредил: «Ни один человек, ни одна сила не должны недооценивать нашу твердую решимость, непоколебимую волю и значительные возможности защищать государственный суверенитет и территориальную целостность».

Значительное место в докладе Си Цзиньпина было уделено роли КНР в системе мировой экономики и международных отношений, испытывающих потрясения в связи с войной санкций между Россией и Западом, и многочисленными проблемами, с которыми Пекин сталкивается в отношениях с США и их союзниками. «Китай всегда предлагал свое развитие в качестве новых возможностей для всего мира. Китай стимулирует формирование открытой мировой экономики, которая приносит пользу народам всех стран»,— заявил Си Цзиньпин.

«Выступление товарища Си на партийном съезде показало, что для него очень важно продвинуть Китай еще ближе к центру мировой политики, сделать его непосредственным участником разработки обновленных норм и правил глобального управления. Главная внешнеполитическая стратегия Си — концепция "единой судьбы человечества", призванная сплотить вокруг Китая не только азиатский регион, но и страны всего мира»,— пояснил “Ъ” замысел китайского лидера заместитель директора Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН Александр Ломанов.

Впрочем, в том же докладе Си Цзиньпина есть немало подтверждений того, что концепция «единой судьбы человечества» в нынешних условиях конфронтации с Западом и проблем в отношениях между США с так называемым глобальным Югом в обозримом будущем нереализуема. Не называя по имени ни партнеров, ни противников, включая США и Россию, Си Цзиньпин постоянно обращается к теме «рисков и вызовов». «КНР добилась всестороннего усиления государственной безопасности, мы поэтапно делаем успехи в целенаправленной борьбе со злобными силами»,— заявил Си Цзиньпин, не став их перечислять.

Наконец, доклад Си Цзиньпина показал, что по-прежнему все далеко не безоблачно и внутри более чем 95-миллионной армии китайских коммунистов — руководящей и направляющей силы КНР. «Коррупция — это самая большая раковая опухоль, которая ставит под угрозу жизнеспособность и боеспособность партии»,— предупредил Си Цзиньпин, назвав наиболее эффективным средством «самореформирования партии» борьбу со взяточничеством. «Пока питательная среда и условия для коррупции все еще существуют, борьба с ней не может прекращаться ни на мгновение»,— предупредил китайский лидер. По его словам, к 2049 году, когда будет отмечаться 100-летие КНР, «необходимо построить современную социалистическую страну — процветающую, сильную, демократическую, культурно развитую и гармоничную».

Сергей Строкань