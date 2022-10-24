Из порта потянулись к лозе

Крупные бизнесмены продолжают интересоваться виноделием: новый проект в этой сфере планирует совладелец транспортной ГК «Дело» Сергей Шишкарев. Его структуры могут заняться выпуском вина на участке площадью около 45 га в районе станицы Раевской Краснодарского края. Для виноделия это востребованный район за счет подходящего климата и цен на землю, но для успешного продвижения продукции потребуется найти баланс между качеством и ценой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Шишкарев

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Сергей Шишкарев

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Структура совладельца и президента ГК «Дело» Сергея Шишкарева 18 октября стала соучредителем в Новороссийске ООО «Винодел», обнаружил “Ъ” в данных ЕГРЮЛ. Основной вид деятельности новой компании — выращивание винограда. ООО «Дело» господина Шишкарева получило 75% «Винодела», остальным владеет Илья Казаков.

Сергей Шишкарев передал “Ъ”, что давно собирался заняться виноделием, которое он считает перспективным направлением бизнеса. Важно, что проект реализуется в родном для него регионе, добавил он. Представитель бизнесмена уточнил, что это личный проект господина Шишкарева, не связанный с ГК «Дело». По его словам, для проекта рассматривается участок площадью около 45 га в районе станицы Раевская между Новороссийском и Анапой, где также планируется строительство винодельни. Вдаваться в другие детали преждевременно, так как проект на самой ранней стадии, добавил он.

Forbes оценивает состояние Сергея Шишкарева в $800 млн. Предприниматель владеет 51% ГК «Дело», которая управляет сетью морских и железнодорожных терминалов, парком контейнеров, собственным флотом. Структуры господина Шишкарева ранее также были совладельцами краснодарского агропредприятия «Мирагро», которое выращивает зерновые на более 7,5 тыс. га земель.

Руководитель информационного центра WineRetail Александр Ставцев отмечает, что выбранный «Виноделом» регион сегодня востребован для закладки новых виноградников. Здесь подходящий климат, и этот район отдален от побережья, где цены на землю очень высокие и свободных участков нет, указывает эксперт. К примеру, недалеко от Раевской находится винодельня Гай-Кодзор с виноградниками площадью около 87 га, которую на рынке связывают с Романом Абрамовичем.

На конец 2021 года средние затраты на закладку 1 га виноградника с плотностью посадки 4 тыс. саженцев эксперты «Винного гида России» оценивали в сумму до 2,5 млн руб. У хозяйств с площадью виноградников около 100 га себестоимость производства оценивалась более чем в 100 руб. за 1 кг винограда. Глава крымского хозяйства «Герасимова О.С.» Ольга Герасимова говорит, что объем производства зависит от сорта винограда и качества: чем ниже урожайность, тем, соответственно, выше качество и цена вина на полке, указывает она. По словам госпожи Герасимовой, обычно виноградник занимает 70% от площади участка. Российские саженцы сегодня в среднем стоят около 150 руб. за штуку, европейские с учетом курса рубля могли бы обойтись в сопоставимую сумму, но с импортом в текущих условиях вероятны сложности, рассказывает она.

По словам Александра Ставцева, в случае «Винодела» речь может пойти о 300–350 тыс. бутылок вина в год. По его словам, это достаточно сложная категория для продвижения — не мини-винодельня, которая реализует продукцию на месте, и не крупный холдинг, способный работать с большими сетями. Потребуется найти баланс между качеством и ценой, потому что продать дорого несколько сотен тысяч бутылок может только винодельня с именем, указывает эксперт.

По данным ЕГАИС, производство тихих вин в России по итогам января—сентября 2022 года выросло на 7%, до 23,89 млн дал. А импорт вин осложнился после начала военных действий на Украине и новой волны санкций в отношении РФ. Как отмечает господин Ставцев, спрос на качественное российское вино не удовлетворен и интерес инвесторов к подходящим под виноградники землям и готовым проектам остается высоким.

Анатолий Костырев