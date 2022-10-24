Суда не ходи, туда ходи

Санкции и ограничения против РФ серьезно перестроили морские перевозки. Российские судозаходы в порты ЕС упали в третьем квартале в десять раз, а в порты США и Великобритании полностью прекратились уже полгода назад. При этом активизируется сообщение с новыми основными торговыми партнерами: резко выросли, перевалив за 1 тыс., судозаходы в порты Турции, и на 17% увеличилась частота заходов в Китай. По мнению экспертов, судозаходы в порты ЕС будут сокращаться и дальше, особенно под влиянием восьмого пакета санкций ЕС и потолка цен на нефть, но возрастет значимость портов Турции, Китая, Индии и Африки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Из-за санкций и ограничений российские судоходные пути все активнее загибаются на восток

Фото: Иван Шаповалов, Коммерсантъ Из-за санкций и ограничений российские судоходные пути все активнее загибаются на восток

Фото: Иван Шаповалов, Коммерсантъ

По данным Lloyd`s List Intelligence, в третьем квартале количество заходов судов под российским флагом в порты ЕС составило 107 против 1042 в третьем квартале 2021 года. Из 27 стран блока российские суда заходили только в порты девяти стран, рекордсмены — Болгария (39) и Германия (24), но и там зарегистрировано снижение относительно третьего квартала 2021 года на 40,9% и 45,5% соответственно. Судозаходы в порты США и Великобритании с момента введения соответствующих санкций зарегистрированы не были.

Растет количество заходов российских судов в порты «дружественных» стран. Так, в порты Турции они увеличились на 44,6%, до 1116, в порты Китая — на 17%, до 391 захода.

Великобритания и Канада еще 1 марта запретили заход судов под российским флагом в свои порты, то же сделали с 28 апреля США. В рамках пятого пакета санкций ЕС запретил входить в свои порты судам под флагом РФ с 16 апреля, с 29 июля запрет был распространен и на шлюзы. Но вход разрешен для ввоза ряда грузов: гуманитарных, фармацевтических, титана, алюминия, меди, никеля, палладия, железной руды, ряда видов химической и металлургической продукции, угля (до 10 августа), а также для энергетических грузов. Нефтяным танкерам разрешили заходить в порты ЕС при обеспечении краткосрочных сделок или контрактов, заключенных до 4 июня, а также для доставки нероссийской нефти и нефтепродуктов. Но с 10 августа введено эмбарго на российский уголь, а с 5 декабря вступает в силу эмбарго на нефть.

На судоходство также оказывает серьезное воздействие запрет на страхование и перестрахование российских судов. Страховки уже лишился «Совкомфлот», попавший под санкции. После 5 декабря страхование и перестрахование в ЕС судов с российской нефтью, следующих в третьи страны, вне зависимости от их флага будут невозможны, если не будет доказательств того, что нефть куплена по цене ниже потолка.

Сейчас российские танкеры страхуют отечественные компании, в частности суда «Совкомфлота» застраховал «Ингосстрах», а в июне стало известно, что перестраховщиком российских морских судов стала Российская национальная перестраховочная компания. Исходно запрет страхования распространялся и на суда, перевозящие российский уголь и удобрения, но в сентябре ЕС разрешил перевозить в третьи страны и оказывать финансовое сопровождение транспортировке угля, удобрений, ряда углеводородов, кормов для скота, леса и цемента.

По мнению главы «Infoline-Аналитики» Михаила Бурмистрова, ко второму кварталу 2023 года, когда вступит в силу эмбарго по нефтепродуктам, судозаходы в ЕС упадут почти до нуля. Отслеживать движение флота будет сложнее: формируется «теневой флот» по модели перевозок иранской и венесуэльской нефти, но это в любом случае будут не судозаходы в ЕС. Наращивать грузопоток, полагает эксперт, Россия будет в Турцию, Индию, Китай, уголь пойдет в том числе в страны Африки. Потоки нефти и нефтепродуктов будут перенаправлены на Ближний Восток, с которым будут выполняться псевдосвоповые операции, когда страна закупает с дисконтом российское сырье и нефтепродукты, а собственную добычу экспортирует.

Эксперт-аналитик ИПЕМ Светлана Петрова отмечает, что одним из пунктов восьмого пакета санкций ЕС против России стал запрет на все операции с Российским морским регистром судоходства (РС). РС подготовил разъяснения, согласно которым с 8 апреля 2023 года судну, имеющему документы РС, независимо от флага может быть разрешен заход в порты ЕС национальными компетентными органами для закупки, передачи или импорта определенных товаров. «На фоне восьмого пакета ожидается сокращение захода судов как под российским флагом регистрации, так и сертифицированных РС,— говорит она.— В целом заходы судов в порты ЕС для обслуживания российских и зарубежных интересов сохранятся, в связи с чем полной блокировки захода российских судов не ожидается».

По мнению госпожи Петровой, будет наблюдаться повышенный интерес к перегрузочным хабам (Турция и Китай), куда груз будет доставляться российскими судами, перегружаться на суда под другими флагами и доставляться в европейские порты. Выпадающие объемы транспортировки энергоносителей в ЕС могут быть перенесены из Балтийского бассейна в Черноморский, активнее будут развиваться африканское направление и Латинская Америка. Эксперт полагает, что для активизации морской торговли между РФ и дружественными странами при уменьшении торгового флота (из-за невозможности фрахтования и возможных дополнительных санкций для российского флага) возможен вариант, при котором «дружественная» страна будет фрахтовать судно, а российская, в свою очередь, уступать в цене при продаже своего груза.

Наталья Скорлыгина