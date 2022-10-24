Уголь не доплывает до Индии

Импорт российского энергетического угля в Индию сокращается второй месяц подряд, что объясняется высокими запасами у покупателей и завершением сезона пикового спроса на электроэнергию. В октябре поставки могут снизиться на 51%, до 730 тыс. тонн. Кроме того, цена на российский уголь выросла, что стимулирует индийские компании подождать с закупками. По мнению аналитиков, несмотря на колебания экспорта, у российских компаний большие перспективы увеличения отгрузок в Индию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Шаповалов, Коммерсантъ Фото: Иван Шаповалов, Коммерсантъ

Российские компании второй месяц подряд снижают поставки энергетического угля в Индию. По данным индийского агентства CoalMint, в октябре он сократится на 51% в сравнении с сентябрем и составит 730 тыс. тонн. В сентябре импорт энергетического угля из РФ впервые упал с мая. Индия и Китай являются наиболее востребованными рынками для российских угольщиков в качестве замены Европе, которая ввела эмбарго на поставки из РФ.

Есть две причины сокращения поставок. Во-первых, индийские металлургические компании и производители цемента накопили большие запасы энергетического угля (они иногда используют его в качестве заменителя коксующегося). Эти сегменты промышленности, отмечает CoalMint, в течение года увеличили использование российского угля из-за его ценовой привлекательности в сравнении с альтернативными поставщиками.

Кроме того, индийские компании ожидают роста цен на российский уголь в ближайшее время. В сентябре цены на поставляемый в Индию высокосортный российский энергетический уголь выросли до $200 за тонну на условиях CIF против $185–190 в июле—августе. При этом крупнейшие покупатели российского угля в Индии — ArcelorMittal, Nippon Steel, Ultratech Cement и Rashmi Group — уже создали достаточные запасы на следующие два-три месяца. Кроме того, производители цемента предпочитают нефтяной кокс, а энергетический сектор увеличивает закупки более дешевого местного и индонезийского угля.

Рост поставок в Индию во многом связан с переориентацией экспорта крупнейшей российской угольной компанией СУЭК, которая поставляет уголь из Кузбасса, Хакасии, Бурятии и Хабаровского края. Как отмечалось в августовском обзоре Argus, СУЭК задействовал все доступные маршруты для экспорта в Индию, отгружая уголь с собственных терминалов в Мурманске и дальневосточном порту Ванино, а также из терминала в Тамани. В СУЭК не ответили на запрос “Ъ”.

Значительные скидки на российский энергетический уголь летом позволили Индии заместить объемы, поставляемые из США и Южной Африки. При этом в августе власти Индии заставляли промышленность активнее закупать импортный уголь из-за высокого потребления электроэнергии и низких запасов угля на электростанциях, которые упали до уровня в десять дней потребления вместо норматива в три недели. С уходом жаркой погоды и снижением потребления электроэнергии для кондиционирования потребность индийских компаний в импорте угля упала.

Несмотря на проблемы в сентябре—октябре, перспективы роста российских поставок есть. Борис Красноженов из Альфа-банка подчеркивает, что около 70% выработки электроэнергии в Индии обеспечивает угольная генерация, а, по оценке Wood Mackenzie, импорт энергетического угля в Индию может вырасти на 7%, до 158 млн тонн в 2022 году и еще на 3% в 2023 году. При этом суммарный импорт энергетического и коксующегося угля в Индию в первом полугодии оставался приблизительно на 10% ниже уровней, которые были до пандемии. «Индия постепенно догоняет Китай в роли крупнейшего импортера энергетического угля»,— отмечает аналитик. По его мнению, потенциальный объем экспорта российского угля в Индию может достигнуть 40 млн тонн на горизонте следующих десяти лет.

Евгений Зайнуллин