«Спартак» наколотил Спартаку

В 14-м туре чемпионата России «Спартак» одержал крупную победу над «Химками», наколотив команде Спартака Гогниева пять безответных мячей. Занимающие второе место красно-белые набрали 29 очков и на три пункта оторвались от ближайшего преследователя ЦСКА, которому, в свою очередь, не удалось одолеть «Оренбург» — 2:2.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Матч между командами «Спартак» (Москва) — «Химки» (Химки)

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Матч между командами «Спартак» (Москва) — «Химки» (Химки)

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

После того как ЦСКА и «Спартак» не сумели выявить сильнейшего в дерби, закончившемся вничью — 2:2, они продолжили соперничество между собой в заочном формате, а заодно и с «Ростовом», который, даже упустив победу над «Факелом» накануне, благодаря набранному баллу опередил красно-белых и красно-синих в турнирной таблице. Причем если спартаковцы принимали «Химки», которые забыли, когда выигрывали в последний раз, то армейцы гостили у непредсказуемого «Оренбурга», получившего не так давно 0:8 в матче с «Зенитом» и вместе с тем собравшего в 13 турах довольно приличный урожай из 18 очков.

Команда у чешского специалиста Марцела Лички куражистая и играющая, поэтому старается навязывать всем свой футбол, невзирая на статус и регалии противника. А уж на домашней арене она и подавно нацелена на атаку.

Вот и во встрече с ЦСКА оренбуржцы не стали изменять себе, решив с первых минут поддушить одного из лидеров премьер-лиги.

Правда, очень быстро они нарвались на обратку, и лучший бомбардир москвичей Федор Чалов по-эстетски, пяткой переправил мяч в сетку, забив уже десятый гол в текущем чемпионате.

Но хозяев это совсем не смутило, тем более что у них тоже есть штатный забивала — Владимир Сычевой, который замкнул головой навес Брайана Мансильи и также достиг отметки в десять результативных ударов. Другое дело, что тут же защитник «Оренбурга» Ренато Гойкович крайне неудачно подставился под прострел Хорхе Карраскаля и поразил собственные ворота. А потом гости имели еще три момента. Чалов на пару с Карраскалем могли практически гарантировать ЦСКА победу, однако вратарь Алексей Кеняйкин не без помощи штанги оставил оренбуржцев в игре.

Уже во втором тайме реабилитировался и Гойкович, прибежавший на подачу углового в чужую штрафную площадь и спровоцировавший на фол Сашу Зделара. Арбитр Владислав Безбородов после консультаций с VAR назначил пенальти, и Сычевой его реализовал, догнав с 11 голами лучшего бомбардира чемпионата спартаковца Квинси Промеса. Более того, вскоре голкипер армейцев Игорь Акинфеев ликвидировал выход один на один Джимми Марина. У ЦСКА за весь второй тайм был фактически один шанс в нападении, когда Иван Обляков пробил в Кеняйкина. Так что «Оренбург», вновь показавший симпатичный, смелый футбол, определенно заслужил ничью. Армейцы же, опять сыграв 2:2, догнали с 26 очками «Ростов» и «Спартак», при этом красно-белые еще не сделали свой ход.

Матч подопечных Гильермо Абаскаля с «Химками» начался аккурат после окончания противостояния в Оренбурге. Сам испанский специалист отсутствовал — он, как и главный тренер ЦСКА Владимир Федотов, отбывал дисквалификацию, наложенную по итогам сверхэмоционального дерби в прошлом туре. Хотя, наверное, куда ощутимее выглядела потеря из-за перебора желтых карточек самого яркого исполнителя команды — Промеса. В сегодняшнем «Спартаке» ему просто цены нет.

Впрочем, аутсайдера премьер-лиги, чья безвыигрышная, а по сути, проигрышная серия с учетом Кубка России составляла 13 встреч, можно было одолеть и без голландца.

Буквально первая же спартаковская комбинация завершилась голом, когда Михаил Игнатов добил мяч после удара Романа Зобнина с последующим сейвом вратаря «Химок» Виталия Гудиева.

Не прошло и полтайма, а хозяева повели 2:0. В том эпизоде Шамар Николсон воспользовался роскошным подарком от защитника Алексея Никитина, который, отдавая пас назад Гудиеву, невольно ассистировал ямайскому нападающему. Тот спокойно обвел голкипера и забил в пустые ворота.

Однако легкий успех несколько расслабил красно-белых, и они явно утратили концентрацию, предоставив подмосковному клубу слишком много свободы. И уже их вратарю Александру Селихову пришлось потрудиться, вытаскивая мячи из разных углов и положений. Особенно опасно били Бутта Магомедов и Денис Глушаков. Да и после перерыва «Спартак» долго не мог вернуть ситуацию под контроль, позволяя гостям обстреливать Селихова. Не выручи он после удара Александра Руденко, как знать, куда бы качнулась игра. А так хозяева все-таки сняли лишнее напряжение в этом матче, соорудив третий гол. Александр Соболев продавил опекуна и накинул мяч Николсону, который оформил дубль.

«Спартак» тут же отгрузил «Химкам» еще, но Антону Зиньковскому не повезло. Его гол аннулировали из-за офсайда у Николсона.

Зато все сладилось у 18-летних дебютантов Даниила Зорина и Павла Мелешина, который открыл свой лицевой счет в премьер-лиге с отличной передачи партнера. Ну а довершил разгром защитник Павел Маслов, также впервые отличившийся в чемпионатах России. 5:0 — и красно-белые с 29 очками укрепились на втором месте, а по результативности с 36 забитыми мячами даже догнали лидирующий «Зенит», который 24 октября сыграет с «Сочи».

Александр Ильин