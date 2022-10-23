«Спартак» наколотил Спартаку

В 14-м туре чемпионата России «Спартак» одержал крупную победу над «Химками», наколотив команде Спартака Гогниева пять безответных мячей. Занимающие второе место красно-белые набрали 29 очков и на три пункта оторвались от ближайшего преследователя ЦСКА, которому, в свою очередь, не удалось одолеть «Оренбург» — 2:2.
Матч между командами «Спартак» (Москва) — «Химки» (Химки)
Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ
После того как ЦСКА и «Спартак» не сумели выявить сильнейшего в дерби, закончившемся вничью — 2:2, они продолжили соперничество между собой в заочном формате, а заодно и с «Ростовом», который, даже упустив победу над «Факелом» накануне, благодаря набранному баллу опередил красно-белых и красно-синих в турнирной таблице. Причем если спартаковцы принимали «Химки», которые забыли, когда выигрывали в последний раз, то армейцы гостили у непредсказуемого «Оренбурга», получившего не так давно 0:8 в матче с «Зенитом» и вместе с тем собравшего в 13 турах довольно приличный урожай из 18 очков.
Команда у чешского специалиста Марцела Лички куражистая и играющая, поэтому старается навязывать всем свой футбол, невзирая на статус и регалии противника. А уж на домашней арене она и подавно нацелена на атаку.
Вот и во встрече с ЦСКА оренбуржцы не стали изменять себе, решив с первых минут поддушить одного из лидеров премьер-лиги.
Правда, очень быстро они нарвались на обратку, и лучший бомбардир москвичей Федор Чалов по-эстетски, пяткой переправил мяч в сетку, забив уже десятый гол в текущем чемпионате.
Но хозяев это совсем не смутило, тем более что у них тоже есть штатный забивала — Владимир Сычевой, который замкнул головой навес Брайана Мансильи и также достиг отметки в десять результативных ударов. Другое дело, что тут же защитник «Оренбурга» Ренато Гойкович крайне неудачно подставился под прострел Хорхе Карраскаля и поразил собственные ворота. А потом гости имели еще три момента. Чалов на пару с Карраскалем могли практически гарантировать ЦСКА победу, однако вратарь Алексей Кеняйкин не без помощи штанги оставил оренбуржцев в игре.
Уже во втором тайме реабилитировался и Гойкович, прибежавший на подачу углового в чужую штрафную площадь и спровоцировавший на фол Сашу Зделара. Арбитр Владислав Безбородов после консультаций с VAR назначил пенальти, и Сычевой его реализовал, догнав с 11 голами лучшего бомбардира чемпионата спартаковца Квинси Промеса. Более того, вскоре голкипер армейцев Игорь Акинфеев ликвидировал выход один на один Джимми Марина. У ЦСКА за весь второй тайм был фактически один шанс в нападении, когда Иван Обляков пробил в Кеняйкина. Так что «Оренбург», вновь показавший симпатичный, смелый футбол, определенно заслужил ничью. Армейцы же, опять сыграв 2:2, догнали с 26 очками «Ростов» и «Спартак», при этом красно-белые еще не сделали свой ход.
Матч подопечных Гильермо Абаскаля с «Химками» начался аккурат после окончания противостояния в Оренбурге. Сам испанский специалист отсутствовал — он, как и главный тренер ЦСКА Владимир Федотов, отбывал дисквалификацию, наложенную по итогам сверхэмоционального дерби в прошлом туре. Хотя, наверное, куда ощутимее выглядела потеря из-за перебора желтых карточек самого яркого исполнителя команды — Промеса. В сегодняшнем «Спартаке» ему просто цены нет.
Впрочем, аутсайдера премьер-лиги, чья безвыигрышная, а по сути, проигрышная серия с учетом Кубка России составляла 13 встреч, можно было одолеть и без голландца.
Буквально первая же спартаковская комбинация завершилась голом, когда Михаил Игнатов добил мяч после удара Романа Зобнина с последующим сейвом вратаря «Химок» Виталия Гудиева.
Не прошло и полтайма, а хозяева повели 2:0. В том эпизоде Шамар Николсон воспользовался роскошным подарком от защитника Алексея Никитина, который, отдавая пас назад Гудиеву, невольно ассистировал ямайскому нападающему. Тот спокойно обвел голкипера и забил в пустые ворота.
Однако легкий успех несколько расслабил красно-белых, и они явно утратили концентрацию, предоставив подмосковному клубу слишком много свободы. И уже их вратарю Александру Селихову пришлось потрудиться, вытаскивая мячи из разных углов и положений. Особенно опасно били Бутта Магомедов и Денис Глушаков. Да и после перерыва «Спартак» долго не мог вернуть ситуацию под контроль, позволяя гостям обстреливать Селихова. Не выручи он после удара Александра Руденко, как знать, куда бы качнулась игра. А так хозяева все-таки сняли лишнее напряжение в этом матче, соорудив третий гол. Александр Соболев продавил опекуна и накинул мяч Николсону, который оформил дубль.
«Спартак» тут же отгрузил «Химкам» еще, но Антону Зиньковскому не повезло. Его гол аннулировали из-за офсайда у Николсона.
Зато все сладилось у 18-летних дебютантов Даниила Зорина и Павла Мелешина, который открыл свой лицевой счет в премьер-лиге с отличной передачи партнера. Ну а довершил разгром защитник Павел Маслов, также впервые отличившийся в чемпионатах России. 5:0 — и красно-белые с 29 очками укрепились на втором месте, а по результативности с 36 забитыми мячами даже догнали лидирующий «Зенит», который 24 октября сыграет с «Сочи».
14-й тур
«Пари Нижний Новгород»—«Краснодар» 0:2
Ахметов, 17; Кордоба, 90+7. Удаления: Майга, 48; Каккоев (оба — Нижний Новгород»), 90+2.
«Факел»—«Ростов» 1:1
Гонгадзе, 90+7 (пен.) — Глебов, 50. Удаление: Дмитриев («Факел»), 56
«Локомотив»—«Динамо» 1:3
Камано, 1 — Смолов, 32 (пен.); Захарян, 63; Фомин, 90+3 (пен.)
«Оренбург»—ЦСКА 2:2
Сычевой, 18, 64 (пен.) — Чалов, 7; Гойкович, 20 (автогол)
«Спартак»—«Химки» 4:0
Игнатов, 2; Николсон, 18, 63; Мелешин, 83; Маслов, 89
«Ахмат»—«Торпедо» 1:0
Конате, 41
Турнирная таблица
И В Н П М О
1. «Зенит» 13 10 3 0 36:5 33
2. «Спартак» 14 9 2 3 36:16 29
3. ЦСКА 14 7 5 2 28:15 26
4. «Ростов» 14 7 5 2 25:20 26
5. «Краснодар» 14 7 3 4 27:20 24
6. «Ахмат» 14 7 2 5 22:21 23
7. «Динамо» 14 6 5 3 24:17 23
8. «Сочи» 13 6 2 5 22:22 20
9. «Оренбург» 14 6 1 7 24:33 19
10. «Крылья Советов» 13 3 5 5 14:19 14
11. «Нижний Новгород» 14 3 4 7 17:25 13
12. «Урал» 13 4 1 8 13:23 13
13. «Факел» 14 1 9 4 17:24 12
14. «Локомотив» 14 3 3 8 17:29 12
15. «Химки» 14 2 3 9 13:28 9
16. «Торпедо» 14 1 3 10 7:25 6
Матчи «Урал»—«Крылья Советов», «Зенит»—«Сочи» пройдут в понедельник, 24 октября.