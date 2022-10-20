«Спартак» не пропустил победу

«Спартак» сохранил безупречные показатели в Кубке России, одержав в четвертом туре группового этапа турнира довольно трудную выездную победу над «Факелом» со счетом 2:1. А вот другой столичный гранд — ЦСКА допустил первую кубковую осечку. На своем поле армейцы уступили «Торпедо» — 0:1.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Благодаря победе над «Факелом» «Спартак» (справа — Антон Зиньковский) остался единственным клубом, еще не терявшим очки в нынешнем розыгрыше Кубка России Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев / купить фото Матч Кубка России по футболу между командами «Факел» (Воронеж) и «Спартак» (Москва) Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев / купить фото Матч Кубка России по футболу между командами «Факел» (Воронеж) и «Спартак» (Москва) Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев / купить фото Матч Кубка России по футболу между командами «Факел» (Воронеж) и «Спартак» (Москва) Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев / купить фото Матч Кубка России по футболу между командами «Факел» (Воронеж) и «Спартак» (Москва) Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев Следующая фотография 1 / 5 Благодаря победе над «Факелом» «Спартак» (справа — Антон Зиньковский) остался единственным клубом, еще не терявшим очки в нынешнем розыгрыше Кубка России Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев / купить фото Матч Кубка России по футболу между командами «Факел» (Воронеж) и «Спартак» (Москва) Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев / купить фото Матч Кубка России по футболу между командами «Факел» (Воронеж) и «Спартак» (Москва) Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев / купить фото Матч Кубка России по футболу между командами «Факел» (Воронеж) и «Спартак» (Москва) Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев / купить фото Матч Кубка России по футболу между командами «Факел» (Воронеж) и «Спартак» (Москва) Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

«Спартак» продолжил свою победную серию в Кубке России, проведя очень неплохой с точки зрения зрелищности, градуса напряжения матч против воронежского «Факела». О зрелищности можно судить хотя бы по такой цифре: еще до перерыва соперники успели на двоих подать аж чертову дюжину угловых. При этом нельзя сказать, будто бы остроту в игре обеспечивал исключительно куда более статусный клуб. В первом тайме был довольно длинный, примерно в четверть часа, отрезок, когда «Факел» серьезно трепал «Спартак», а форварда гостей Шамара Николсона чаще, чем на острие атаки, можно было увидеть внутри своей штрафной. Но что поделать, если ситуация требовала и его присутствия там?

И все-таки спартаковцы смогли открыть счет прямо перед перерывом благодаря еще одному удивительном маневру. Игроки «Факела» не уследили за выскочившим на передачу с фланга Николаем Рассказовым, и в их невнимательности не было ничего странного. По идее, в этой точке, у линии вратарской, защитник «Спартака» никак не мог очутиться.

Вскоре после отдыха у «Спартака» отличился уже тот футболист, которому по амплуа положено атаки замыкать, то есть потрудившийся на благо защиты Николсон. И казалось, что проблем у гостей больше уже не будет. Они, однако, появились, когда спартаковский защитник Миха Мевля зацепил мяч рукой вблизи от ворот. «Факел» забил с пенальти («Спартак», таким образом, пропустил первый гол в нынешнем розыгрыше Кубка), но большего не добился, так и не сумев пока набрать ни одного очка в турнире, в то время как у московского клуба их уже 12. Его преследователи — «Крылья Советов» и «Зенит», который в первом круге умудрился проиграть и самарской команде, и «Спартаку» и располагается не так уж далеко от воронежцев, на расстоянии в «чистую» победу, встретятся сегодня.

ЦСКА, который, как и спартаковцы, в первом круге собрал максимальное количество очков, также играл против команды, в нынешнем сезоне вернувшейся в российскую футбольную элиту, но его матч получился гораздо более сложным. Армейцы пропустили от «Торпедо» быстрый гол из-за неуклюжести Максима Мухина. В борьбе за мяч в своей штрафной тот махал ногами, словно кикбоксер, и срубил Дамьена Ле Таллека. В воротах ЦСКА этим промозглым московским вечером стоял не Игорь Акинфеев, а его дублер Владислав Тороп, и он почти взял одиннадцатиметровый от Марио Чурича. Тороп зацепил мяч ногами, но тот дорогу в сетку как-то нашел.

А ЦСКА после этого, естественно, жутко захотел показать, кто все же тут фаворит, и насел на торпедовцев плотно. Те отбивались и перевес до паузы сохранили, в том числе благодаря везению: с виду безупречный гол Ивана Облякова отменили после того, как VAR разглядел, что до него армейцы успели нарушить правила.

Новый тренер «Торпедо» Андрей Талалаев удивил количеством замен, сделанных в перерыве (их было три — столько же, сколько произвел коллега Талалаева из ЦСКА Владимир Федотов, хотя гостей счет абсолютно устраивал), а его команда — солидностью, с которой после них играла. Это был совершенно не тот случай, когда котирующийся ниже клуб выживает, терпит до финального свистка. Торпедовцы использовали иную стратегию и по крайней мере изо всех сил старались кусаться в ответ на армейские наскоки. Так что их выигрыш был заслуженным. И он позволил «Торпедо» подобраться к по-прежнему лидирующему в группе D ЦСКА на расстояние в три очка.

Второй матч четвертого тура в этом квартете состоится сегодня. В нем проваливающийся «Сочи» с его нулем очков примет «Урал», у которого их, как и у «Торпедо», шесть, то есть на три меньше, чем у ЦСКА.

В группе A четвертый тур завершил матч «Пари Нижнего Новгорода» с «Краснодаром». Нижегородцы выиграли его — 1:0, а все решивший гол забил в начале второго тайма Константин Шильцов. И этот результат лишил «Химки», уступившие накануне «Локомотиву», с их единственным добытым до сих пор баллом, шансов, хотя бы отдаленно похожих на реальные, прорваться в play-off. Нижегородцы между тем взобрались на первую позицию в группе. Правда, «Локомотив» при равенстве баллов они опережают по дополнительным показателям, а «Краснодар» отстает всего на очко. Эти три команды в двух оставшихся турах определят, кому играть в «верхней», более выгодной, сетке play-off (в нее попадут две сильнейшие), а кому — в нижней.

Самый веселый матч дня был сыгран в Оренбурге. Местный клуб и «Ахмат» забили друг другу шесть мячей, а верх — 4:2 — взяли хозяева, этим результатом до предела запутав турнирную ситуацию в группе С. Перед четвертым туром «Оренбург» представлялся явным аутсайдером квартета, но теперь каждая команда в нем может занять какое угодно место в таблице с первого по четвертое. На верхней строчке находится «Динамо», одолевшее накануне «Ростов». На очко от него отстают ростовчане и «Ахмат», на два — оренбуржцы.

Алексей Доспехов