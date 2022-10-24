Однобокий «Бандит»

В прокат вышел фильм Аллана Ангара «Бандит», основанный на реальной истории грабителя Гилберта Галвана-младшего, обчистившего в 1980-х годах 59 канадских банков и ювелирных магазинов. Джош Дюамель играет эту роль со старорежимным шармом, перед которым трудно устоять, но фильму недостает последовательности, считает Юлия Шагельман.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фильм выезжает на обаянии главного героя (Джош Дюамель)

Фото: DCP Digital Cinema Package Фильм выезжает на обаянии главного героя (Джош Дюамель)

Фото: DCP Digital Cinema Package

Самые неправдоподобные эпизоды похождений Гилберта Галвана, получившего в свое время прозвище Летающий Бандит, сопровождаются на экране титром-сноской «Это было на самом деле». Без нее современным зрителям, особенно молодым, не заставшим эпоху без мобильных телефонов и вездесущих камер наблюдения, пожалуй, действительно было бы трудно поверить в то, как легко главному герою удавалось годами ускользать от правосудия. Эта беззаботность, а еще то, что Галван хоть и всегда брал с собой оружие, но ни разу им не воспользовался, превращает фильм почти в комедийную историю об обаятельном мошеннике в духе «Поймай меня, если сможешь» (2002). Хотя молодой канадский режиссер Аллан Ангар пока еще, конечно, совсем не Спилберг, а его «Бандит» иногда зачем-то хочет казаться хлестким социальным комментарием на тему несправедливости капитализма.

Самые первые кадры еще притворяются серьезными: в них Галван (Джош Дюамель) готовится к ограблению (как скоро выяснится, далеко не первому), перезаряжая пистолет под собственные закадровые слова о том, что люди не рождаются плохими — в этом деле нужна практика. Но затем он налепляет нелепейший накладной нос и усы, надевает красную куртку и бейсболку с блестящей нашивкой, больше приставшие солисту какой-нибудь поп-группы того времени, и в таком виде отправляется на дело. В банке он действует с отработанной непринужденностью, не забывая пофлиртовать с операционисткой, и успевает скрыться с деньгами раньше, чем кто-либо, включая дежурящего неподалеку полицейского, поймет, что произошло.

Познакомив нас с Гилбертом Галваном и его modus operandi, авторы возвращаются на несколько лет назад, чтобы рассказать, как же он дошел до жизни такой. В 1984 году Галван, гражданин США, был арестован на родине за подделку чеков (виноват был, конечно, не он, а экономическая рецессия и общество, которые не оставили бедному сироте другого выбора, но, надо отдать должное Гилберту, сам он говорит об этом с большой долей иронии). Уже через полгода он сбежал из тюрьмы и перебрался в Канаду, твердо вознамерившись завязать с криминалом. Чтобы начать честную жизнь, были нужны новые документы — их Галван купил у бездомного за $22 и таким образом стал Робертом Уайтменом.

Некоторое время Гилберт, то есть Роберт, действительно живет законопослушно, работает продавцом мороженого и даже заводит отношения с добропорядочной социальной работницей Андреей (Элиша Катберт). Но рецессия только углубляется, в канадской экономике проблем не меньше, чем в американской, и Роберта увольняют. И что тут прикажете делать честному парню, успевшему обзавестись подружкой и с ребенком на подходе? Конечно, грабить банки! Тем более, как очень быстро выясняет наш герой, никакими серьезными охранными системами и службами безопасности в канадских финансовых учреждениях и не пахнет.

Роберт быстро превращается в грабителя-виртуоза. Он летает по всей стране (отсюда и кличка Летающий Бандит), придумывает остроумные схемы проникновения в банки, меняет грим, костюмы и акценты. Наблюдать за этим действительно весело, хотя создатели фильма оказываются в той же ловушке, что Андрея и бесчисленные банковские работницы, строящие глазки Роберту, немножко слишком сильно подпадая под обаяние своего героя. Они пытаются представить его если не жертвой капиталистической системы, то как минимум хорошим парнем со своим собственным кодексом чести. А что он банки грабит — так банки не жалко, они сами грабят простых людей. Трудно разобрать, чего в этом доводе больше — детской наивности или цинизма, но его повторяет даже Андрея, у которой деятельность мужа не вызывает никаких возражений. Этого не было на самом деле: настоящая жена Галвана / Уайтмана узнала о его реальном имени и профессии только после его ареста, но авторы попросту отмахиваются от тех фактов, которые могут показать Роберта менее симпатичным, так же как в итоге отказываются делать из его истории хоть какие-нибудь выводы, кроме созвучных с народной мудростью из «Берегись автомобиля»: «Тебя посодют, а ты не воруй!».