Семь Трасс отмерь

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс уже в течение ближайшей недели может лишиться своего поста, сообщают британские СМИ. В понедельник, 17 октября, группа высокопоставленных депутатов-консерваторов соберется, чтобы обсудить будущее главы правительства, которая несколькими днями ранее уволила министра финансов Квази Квартенга, чей разработанный совместно с госпожой Трасс план по радикальному снижению налогов спровоцировал хаос в британской экономике. Несмотря на отказ от этого плана, рейтинги тори продолжают снижаться, а оппозиция требует внеочередных всеобщих выборов. И хотя, согласно правилам Консервативной партии, в первый год правления премьер защищен от отставки, существует несколько сценариев того, как помочь Лиз Трасс покинуть резиденцию на Даунинг-стрит, 10 уже в ближайшее время.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс

Фото: Reuters Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс

Фото: Reuters

Лиз Трасс, уволившей своего ключевого министра и соратника Квази Квартенга, с которым она несколько недель назад затеяла масштабные налоговые реформы, ввергнувшие Великобританию в финансовый и политический кризис, похоже, не удастся удержать под собой премьерское кресло. Даже сложно сказать, что больше сейчас влияет на судьбу пришедшей к власти менее полутора месяцев назад госпожи Трасс — ее экономический план, который она с завидным упорством отстаивала, несмотря на критику и даже панику однопартийцев и финансистов, или то, что она в итоге развернулась на 180 градусов, отказалась от задумки, которую называла абсолютно правильной, и уволила своего единомышленника, назначив министром финансов умеренного политика с опытом работы на ключевых постах в правительстве Джереми Ханта.

С публичной критикой Лиз Трасс выступил даже президент США Джо Байден, назвавший ее экономический план «ошибкой», добавив, что он «не единственный, кто так думал».

Решать судьбу госпожи Трасс высокопоставленные члены Палаты общин от Консервативной партии соберутся уже 17 октября, сообщила The Guardian. Некоторые из них считают, что объявить о своей отставке премьер должна сама в течение нескольких дней, другие и вовсе угрожают публично призвать главу правительство покинуть пост. У этой идеи есть и противники из числа членов ее кабинета. Они боятся, что свержение лидера консерваторов второй раз за несколько месяцев лишь приблизит всеобщие выборы и станет «концом для партии». Впрочем, таких с каждым днем все меньше, а число сторонников экстренной операции по удалению Лиз Трасс все больше. «Она находится в зоне вылета, и она это знает»,— заявил The Guardian один из бывших министров кабинета от тори. «Я никогда не думал, что атмосфера будет такой, будто мы в лихорадке»,— процитировало европейского отделение американского издания Politico одного из ветеранов Консервативной партии, ранее поддержавшего госпожу Трасс в борьбе за пост премьера. «Такое ощущение, что это конец. Я думаю, она уйдет на следующей неделе»,— признался другой, теперь уже, похоже, бывший сторонник действующей главы правительства.

Как отметила The Guardian, «на ужин для взрослых» уже приглашены от 15 до 20 бывших министров и других высокопоставленных членов парламента, которые попытаются придумать, как убрать Лиз Трасс и, например, отдать в руки экс-кандидатам на пост премьера Риши Сунаку и Пенни Мордонт миссию по спасению Великобритании и Консервативной партии.

При этом часть членов тори признается, что с точки зрения процедуры отправить в отставку нынешнюю главу кабинета сложнее, чем это было с Борисом Джонсоном, а некоторые и вовсе считают, что она вполне может еще подольше продержаться в кресле, если переживет ближайшую неделю.

Согласно правилам Консервативной партии, новый лидер тори не может быть отозван с помощью официальных процедур в течение года с момента назначения на пост, однако существует несколько сценариев, как Лиз Трасс могла бы уйти в отставку. Во-первых, если по крайней мере половина парламентариев-консерваторов захотела бы убрать премьера, они могли бы написать об этом председателю Комитета 1922 (отвечает за процессы назначения на ключевые посты в партии) Грэму Брэди, а он, в свою очередь, должен был бы пойти на Даунинг-стрит, 10 и сказать хозяйке резиденции, что игра окончена, подчеркнула The Guardian. В этом случае Лиз Трасс пришлось бы задуматься над уходом, поскольку потеря поддержки партии в парламенте превратила бы ее работу в нечто весьма бессмысленное. Хотя, конечно, без ее доброй воли отставка при таком сценарии невозможна.

Во-вторых, понимая всю тупиковость ситуации, Лиз Трасс могла бы и сама подать в отставку, не дожидаясь, когда к ней постучат в дверь высокопоставленные члены партии. В этом случае можно было бы сделать вид, будто она сама решила уйти с достоинством, а не потому, что однопартийцы всеми силами стараются выпихнуть ее с места, которое она только начала обживать. Кроме того, это дало бы консерваторам время объединиться вокруг ее преемника, поскольку с каждым днем всеобщие выборы все ближе, а рейтинг партии все ниже.

В-третьих, выходом могли бы стать как раз досрочные парламентские выборы. Лейбористы, партия «Либеральные демократы» и Шотландская национальная партия (ШНП) уже требуют организовать всеобщее голосование. Теоретически лейбористам ничего не мешает попытаться объявить вотум недоверия правительству, но их численность в парламенте не позволит им добиться успеха исключительно своими силами. Большинство в Палате общин по-прежнему удерживают консерваторы, и меньше всего они сейчас хотели бы расстаться со своими мандатами. Как показал последний опрос YouGov, поддержать на выборах в Вестминстер Консервативную партию готовы только 23% избирателей, тогда как за Лейбористскую партию намерены отдать голоса внушительные 51%, за «Либеральных демократов» — 9%, за ШНП — 5%. Также на 7% могут рассчитывать «Зеленые».

И наконец, четвертый сценарий: Лиз Трасс продолжает бороться за свое кресло, а депутаты-консерваторы меняют правила.

Если действующая премьер отказывается уходить в отставку после, например, возможного визита к ней Грэма Брэди, Комитету 1922 ничто не помешает инициировать отказ от принципа годичной брони для новоизбранного лидера партии.

Другое дело, что руководство тори сейчас не готово провести партию через еще один полноценный цикл выборов главы консерваторов и подумывает в узком кругу определиться с заменой. По сообщениям местных СМИ, среди наиболее возможных кандидатов называются бывший министр финансов и кандидат в лидеры тори Риши Сунак, лидер Палаты общин, отвечающая за связь между парламентариями и правительством, Пенни Мордонт, министр обороны Бен Уоллес, занимавший разные посты в правительствах Дэвида Кэмерона, Терезы Мэй и Бориса Джонсона, Майкл Гоув и даже Борис Джонсон.

Алексей Забродин