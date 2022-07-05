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Коммерсантъ FM
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Алкоголь взяли на слабо

В торговых сетях выросли продажи коктейлей

Расширение ассортимента и представленности в торговых сетях помогло слабоалкогольным коктейлям выйти в лидеры по темпам роста в деньгах среди всей алкогольной продукции. По данным NielsenIQ, с января по середину июня продажи таких напитков выросли на 46% год к году. Участники рынка ждут продолжения тенденции на фоне сокращения импорта алкоголя, но опасаются сложностей с наличием ингредиентов.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Слабоалкогольные коктейли стали лидером по темпам продаж среди самых быстрорастущих категорий алкогольной продукции в денежном выражении, следует из данных NielsenIQ. По подсчетам аналитиков, с января по середину июня продажи таких напитков в крупных российских торговых сетях росли год к году на 46,1% в деньгах и на 31,1% — в натуральном выражении. Для сравнения: продажи джина за этот период выросли на 40,8% и 34,6%, рома — на 22,6% и 14,5%, виски — на 16,8% и 5,8% соответственно. По итогам 2021 года, согласно NielsenIQ, слабоалкогольные напитки были второй категорией по темпам роста продаж в деньгах с 26,1%, уступая джину, который показывал прирост в 41,1%.

Участники рынка подтверждают тенденцию. Руководитель отдела маркетинга дистрибутора «Перспектива» (бренды Hooper’s Hooch, Black Russian, Manchester и др.) Марина Дольникова говорит, что продажи слабоалкогольных коктейлей компании с начала года выросли более чем на 40%. Развитие категории происходит из-за роста представленности слабоалкогольных коктейлей в торговых точках, а также из-за расширения ассортимента, в том числе за счет продуктов, созданных с ориентиром на молодых покупателей, рассказывает она. У ГК «Руст» (Bravo и др.) продажи слабоалкогольных коктейлей за январь—июнь 2022 года выросли почти на 90% год к году, говорит представитель группы. Он связывает динамику с расширением дистрибуции, заключением новых контрактов на поставку, а также запуском новинок.

Директор ЦИФРРА Вадим Дробиз подтверждает, что продажи слабоалкогольных коктейлей активно растут: сейчас их годовой объем потребления превышает 10 млн дал. Тренд эксперт связывает с ужесточением контроля государства за производством российского вина, что привело к почти полному исчезновению «винных напитков», которые изготавливались из иностранного виноматериала с различными добавками. В результате, поясняет господин Дробиз, потребители «винных напитков» переключились на пивную продукцию и слабоалкогольные коктейли.

Руководитель информационного центра WineRetail Александр Ставцев подтверждает, что рост продаж слабоалкогольных коктейлей связан с перераспределением в эту категорию продукции, которая ранее продавалась как «винные напитки». Член президиума «Опоры России» Алексей Небольсин добавляет, что рост спроса на слабоалкогольные коктейли — общемировой тренд, связанный в первую очередь с ростом интереса к джин-тонику.

В ГК «Руст» считают, что категория слабоалкогольных коктейлей обладает большими перспективами дальнейшего роста, в том числе благодаря сокращению импорта других алкогольных напитков. По прогнозам участников рынка, осложнение геополитической обстановки из-за начала военной операции на Украине и сложности с логистикой могут привести к падению импорта алкоголя в Россию примерно на 40% в годовом выражении. Госпожа Дольникова считает, что рост спроса на коктейли может сохраниться при условии удержания цен и качества, а также запуске новых продуктов в различных вариантах тары.

Представитель ГК «Руст» говорит, что сдержать рост категории могут логистические вызовы, а также сложности с поиском поставщиками ингредиентов и комплектующих. «Качественные ингредиенты все производители слабоалкогольных коктейлей привозят из-за рубежа, что открывает широкую перспективу для локализации»,— указывает он. Кроме того, добавляют в группе, краткосрочным негативным фактором может стать определенный дефицит CO2. По мнению Вадима Дробиза, рост продаж слабоалкогольных коктейлей начнет замедляться уже в 2023 году. А новых потребителей, считает он, сегмент может получить, если государство, например, ужесточит контроль за пивными напитками.

Анатолий Костырев

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