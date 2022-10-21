Фуд-холлы поехали за МКАД

Операторы фуд-холлов, несмотря на падение из-за кризиса трафика на 20%, заявляют о новых проектах. Zemskiy Group собирается открыть на Новорижском шоссе в Подмосковье такой объект стоимостью 1 млрд руб. Участники рынка сомневаются, что из-за конкурентного окружения проект окажется успешным, предупреждая, что его окупаемость будет выше привычных для рынка сроков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Евдокимов, Коммерсантъ Фото: Игорь Евдокимов, Коммерсантъ

Zemskiy Group построит на Новорижском шоссе трехэтажный фуд-холл площадью 7,1 тыс. кв. м, сообщил “Ъ” основатель компании Владислав Земский. Он оценивает объем вложений в проект в 1,1 млрд руб. Инвесторами выступают Астемир Кушхов и Юрий Хихинашвили, который может быть сыном совладельца «Патеро девелопмент» Теймураза Хихинашвили. «Патеро» был заметным игроком на московском рынке коммерческой недвижимости в 2000-х годах, участвуя, в частности, в строительстве торгцентров «Времена года» и «Золотой Вавилон».

Zemskiy Group с 2018 года управляет фуд-холлами Eat Market. Сейчас под этим брендом, по словам господина Земского, работают шесть площадок в нескольких регионах. По данным Kartoteka.ru, Владислав Земский владеет 25-процентной долей в ООО УК «ИТ Маркет», еще по 21,25% у партнеров венчурного фонда Ultimate Capital Евгения Зальцмана и Андрея Кондратюка. Еще 25% через цепочку юрлиц владеет Святослав Першков. 7,5% — у Александра Миракова.

Работать инвесторам приходится в условиях негативной конъюнктуры: фуд-холлы, как и весь рынок общепита, в этом году из-за кризиса столкнулись со снижением посещаемости. Основатель StrEat Максим Попов оценивает совокупную потерю трафика в этом году в 20%: около 10% проекты потеряли после начала военных действий на Украине в конце февраля, еще 10% — после объявления частичной мобилизации в сентябре. «Часть активной аудитории уехала из страны, часть — перешла на удаленную работу, часть — столкнулась с необходимостью экономить»,— перечисляет господин Попов.

Новый проект на Новорижском шоссе располагается у Петровского рынка и бизнес-центра «Рига Лэнд». Господин Земский рассчитывает, что в фуд-холле будут работать 35 корнеров и пять ресторанов, два из которых премиальные. Бизнесмен рассчитывает, что объект будет востребован за счет нехватки качественных мест в округе и развития района: «Мы планируем стать перехватывающим узлом между городом и основными жилыми районами на Новой Риге».

Хотя Максим Попов считает, что проект Zemskiy Group на Новорижском шоссе не будет слишком успешным из-за низкой концентрации населения и конкурентного окружения. Потенциальной проблемой он называет и соседство корнеров с ресторанами: их аудитория во многом схожа, что может повредить трафику. Эксперт сомневается, что вернуть инвестиции в проект удастся за стандартные для фуд-холлов три года.

Директор направления стрит-ритейла NF Group Ирина Козина не исключает, что интересоваться проектами в пригородах бизнес начал на фоне постепенного насыщения гастропространствами рынка Москвы. Сейчас, по ее подсчетам, в Москве и ближайшем Подмосковье суммарно функционируют 43 гастропроекта, включая фуд-холлы, гастромаркеты, фуд-моллы. Если будут реализованы ранее заявленные проекты, то в перспективе пяти лет заработают еще как минимум 20 площадок.

Старший директор CORE.XP Марина Малахатько считает, что фокус на развитие в пригородах управляющие фуд-холлами отчасти сделали в пандемию COVID-19. «Новая Рига, по сути, пока единственное для этого формата оптимальное направление, Рублевка не подходит из-за другой ментальности ее жителей»,— отмечает она. Риски для проекта, по мнению эксперта, создает соседство с Estate Mall и Novaya Riga Outlet Village, где планируются гастромаркеты. Более перспективными госпожа Малахатько считает загородные проекты, где гастропространства сочетаются с wellness.

Александра Мерцалова, Анатолий Костырев