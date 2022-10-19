Замминистра добавили коррупции

“Ъ” стали известны подробности уголовного дела бывшего замминистра энергетики России Анатолия Тихонова, которому теперь помимо хищения более 700 млн руб. при создании государственной информационной системы (ГИС) ТЭК и закупках необходимой для этого техники инкриминируется еще и получение многомиллионных взяток. Процесс над господином Тихоновым и его подельниками, включая супругу, стартует буквально на днях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В сентябре 2020 года Анатолий Тихонов и его подельники были заключены под стражу

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ В сентябре 2020 года Анатолий Тихонов и его подельники были заключены под стражу

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Глава МВД Владимир Колокольцев, выступая в Госдуме в рамках «правительственного часа», сообщил, что полицейскими совместно с сотрудниками ФСБ, Росфинмониторинга и Федерального казначейства установлен факт получения особо крупных взяток бывшим заместителем министра энергетики. По словам главы МВД, средства передавались через посредников с использованием расчетных счетов в зарубежных банках и «предназначались для оказания содействия при заключении государственных контрактов».

Имя фигуранта министр не назвал, однако, как уточнили источники “Ъ” в полицейском ведомстве, речь шла об Анатолии Тихонове, уже более двух лет находящемся в СИЗО «Лефортово».

Напомним, что, как сообщал “Ъ”, именно в следственном департаменте (СД) МВД еще в марте 2020 года возбудили уголовное дело в отношении тогда еще не установленных лиц, которые подозревались в особо крупном мошенничестве с бюджетными средствами (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Фактически оно стало продолжением другого расследования — в отношении бывшего директора проекта ГИС ТЭК в Минэнерго Романа Щербова. Несколько лет назад он был задержан за вымогательство взятки в 40 млн руб. (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Господину Щербову суд вначале назначил восемь с половиной лет со штрафом в размере суммы взятки, а его знакомому Игорю Удинцеву, являвшемуся исполнительным директором компании «Эндевел»,— на год меньше с аналогичным штрафом за посредничество во взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ).

Однако Мосгорсуд переквалифицировал их действия на мошенничество, сократив сроки.

По некоторым данным, показания этих фигурантов помогли силовикам выйти на тогдашнего замминистра энергетики Анатолия Тихонова.

В сентябре 2020 года распоряжением Генпрокуратуры расследование было передано в ГСУ СКР. В нем фигурантами нового дела об особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и легализации полученных преступным путем средств (ст. 174.1 УК РФ) помимо господина Тихонова стали его гражданская жена, числившаяся исполнительным директором ООО «Фонтекс», Валерия Коваленко и бизнесвумен Елена Головко, которую следователи посчитали одним из теневых бухгалтеров преступной группы, экс-советник замминистра Роман Рыжков, а также предприниматели Виктор Серебряков и Владимир Макаров, вице-президенты компании «Ланит». Кроме того, в материалах фигурируют господа Удинцев и Щербов. Правда, дело в отношении последнего в связи с его признанием выделено в отдельное производство.

Махинации, по версии следствия, произошли в 2014–2018 годах при реализации госпрограммы «Энергоэффективность и развитие энергетики» на 2013–2015 годы, предусматривающей финансирование мероприятий по разработке ГИС ТЭК, порученной ФГБУ «Российское энергетическое агентство» (РЭА), которое тогда возглавлял Анатолий Тихонов.

На финансирование этой деятельности агентство получило из министерства субсидии на общую сумму 968,05 млн руб. Сначала, как считают следователи, при заключении контрактов на поставку для ГИС ТЭК программного аппаратного комплекса, серверного оборудования, системы хранения данных, коммутационного оборудования и серверов резервного копирования было похищено около 96,8 млн руб. Также злоумышленники организовали, по мнению СКР, подписание договора на 607 млн руб. на проведение научно-исследовательских и конструкторских работ с одним из крупнейших разработчиков в области IT-услуг в России. Однако на деле работы якобы велись в самом РЭА, а к концу 2015 года по распоряжению Анатолия Тихонова были подготовлены документы о сдаче-приемке ГИС, которая по факту оказалась якобы неработоспособной. Из похищенного, по данным следствия, легализовали по крайней мере $580 тыс. через фирмы и банки в Чехии, офшоры в Сент-Китсе и Невисе, а также в Латвии. Год назад, как сообщал “Ъ”, расследование было завершено, а его фигуранты начали знакомиться со ста томами материалов. В июне этого года дело было отправлено на утверждение в Генпрокуратуру, однако, по некоторым данным, первый заместитель главы надзорного ведомства Анатолий Разинкин вернул его на доследование, якобы указав на изменение квалификации содеянного. В результате обвинения в легализации похищенных средств стали получением двух взяток (ст. 290 УК РФ) в $580 тыс. и 40 млн руб. бывшим замминистра и посредничеством во взяточничестве (ст. 291.1 УК РФ) для всех остальных фигурантов с сохранением ранее имевшихся эпизодов хищений.

В окружении обвиняемых не исключали, что жесткая позиция надзорного ведомства связана с желанием позже обратить в доход государства имущество четы Тихонова—Коваленко.

Как сообщал “Ъ”, в свое время был наложен арест на их две квартиры в Малом Козихинском переулке, рядом с Патриаршими прудами в Москве, и шикарный особняк в поселке Николина Гора на Рублевском шоссе в Одинцово. Кроме того, удалось найти апартаменты в «Москва-Сити», оформленные на родственников господина Тихонова, загородный дом в Финляндии на озере с собственным пляжем, оформленный на мать Анатолия Тихонова, принадлежащие Валерии Коваленко квартиру в Монако и коктейль-бар Martini Lounge Cafe в швейцарском городе Лугано. Последний расположен на берегу одноименного озера и находится на первом этаже четырехэтажного бутик-отеля, как оказалось, также находящегося в собственности гражданской супруги замминистра.

На днях материалы уголовного дела поступили в Мещанский райсуд Москвы для рассмотрения по существу. По данным “Ъ”, большинство фигурантов свою вину категорически отрицают. Анатолий Тихонов, который страдает от желчнокаменной болезни и уже полтора года ждет рекомендованное врачами Московского клинического научного центра имени Логинова хирургическое вмешательство, считает себя жертвой некоей «личной вендетты» и сведения счетов. Правда, даже не подозревает, кто за этим стоит, отмечая, что накануне ареста ему и его сыну приходили SMS с угрозами. Он якобы не связывает это со своей работой, хотя его и считали крайне неуступчивым человеком как во время работы в Минэнерго, так и на предыдущем посту в ВЭБе. Бывший чиновник убежден, что он не совершил ничего противоправного, надлежащим образом следил за выполнением госконтрактов, а все доводы следствия будут опровергнуты в ходе судебного следствия.

Сергей Сергеев