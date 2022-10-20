Внутренним делам не хватает финансирования

Депутаты Госдумы в среду заслушали доклад министра внутренних дел Владимира Колокольцева о результатах борьбы с преступностью. Выступление министра даже транслировали на думском сайте, несмотря на то что палата со вторника закрыла свои заседания для широкой аудитории. Практически все проблемы в работе МВД господин Колокольцев объяснял низкими зарплатами сотрудников, депутаты же в ответ пообещали помочь с финансированием.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Колокольцев рассказал депутатам о финансовых проблемах МВД и получил в ответ обещания улучшить сложившееся положение

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Владимир Колокольцев рассказал депутатам о финансовых проблемах МВД и получил в ответ обещания улучшить сложившееся положение

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Начало пленарного заседания нижней палаты 19 октября не смогли наблюдать даже журналисты в думском пресс-центре: внутреннюю трансляцию включили только во время выступления министра внутренних дел Владимира Колокольцева. Напомним, со вторника руководство Думы решило прекратить онлайн-трансляцию пленарных заседаний на сайте палаты, чтобы скрыть обсуждение вопросов, связанных со спецоперацией на Украине. Позднее глава комитета по молодежной политике Артем Метелев рассказал в своем Telegram-канале, что заседание началось с обсуждения проблемы мобилизации многодетных отцов: согласно указаниям Генштаба, отсрочка от частичной мобилизации должна предоставляться родителям трех детей в возрасте до 16 лет, однако «на деле военкоматы часто не следуют указаниям».

Министр Колокольцев в ходе «правительственного часа» отчитался о результатах своей работы, а именно о «сокращении преступности и росте раскрываемости преступлений». Вместе с тем он пожаловался на «некомплект» сотрудников в 20%, что, по его словам, «сказывается на работоспособности в целом коллектива» (увеличивается нагрузка и отток кадров). Основная причина этой ситуации, по словам главы МВД,— это «хроническое недофинансирование»: например, «впервые устраивающийся работник получает ежемесячно от 11 до 13 тыс. руб. в одном из регионов Центрального федерального округа».

Депутатов особо волновал имидж сотрудников МВД. Так, Антон Ткачев из «Новых людей» отметил, что, по оценкам социологических служб, меньше всего граждане доверяют сотрудникам ДПС, подразделениям по борьбе с наркотиками и миграционным службам МВД. Министр объяснил, что «вся причина в том, что на эти должности у нас не стоит очередь из желающих трудоустроиться», потому что нет материальной мотивации.

Андрей Луговой (ЛДПР), выступая от фракции, напротив, заявил, что «доверие граждан к полицейскому изменилось: мы на улицах, глядя на патрули, которые проходят, видим этих молодых людей, прекрасно одетых, образованных, способных вступать в диалог и объясняющих простым гражданам любые проблемы». По его словам, министр «вполне себе хорошо» справляется с выполнением своих задач. Кроме того, депутат предложил МВД совместно с Минобороны изучить «обстоятельства бегства граждан (после объявления о частичной мобилизации.— “Ъ”), сравнить даты выписки повестки с датами выезда за пределы страны и, возможно, предусмотреть для них принудительные трудовые повинности на восстановительных работах на вновь присоединенных территориях».

Юрий Синельщиков, выступая от КПРФ, сконцентрировался на претензиях к МВД. В их числе он назвал применение незаконных форм насилия при проведении публичных мероприятий: «Полиция игнорирует законодательство, которое регулирует процедуры доставления и задержания граждан». Также, по словам коммуниста, коррупция в МВД становится все более опасной: «Еще 10 лет назад получение взятки сотрудником органов внутренних дел совершалось в одиночку, сейчас около 50% таких преступлений совершаются в группе с четким распределением ролей». Вместе с тем КПРФ «хорошо понимает», что без увеличения зарплаты сотрудников низовую коррупцию в МВД победить невозможно, добавил господин Синельщиков.

Анатолий Лисицын («Справедливая Россия — За правду») тоже считает, что МВД не получает достаточного финансирования, поэтому, «может, и нечего рассчитывать на ту высокую планку, которую мы ждем от нашей полиции». Вице-спикер от «Новых людей» Владислав Даванков поблагодарил министра и его заместителей за реакцию на обращения партии: «Вот буквально на днях получили обращение, как на человека наехала машина в Ростовской области. Мы обратились — и меры были приняты». А единоросс Адальби Шхагошев особо отметил работу МВД «с диверсионными группами, которые организовываются сегодня со стороны Украины», и пообещал, что фракция «Единая Россия» будет делать все возможное для того, чтобы сократить нехватку сотрудников.

Господин Колокольцев поблагодарил депутатов за вопросы и возражения и пообещал, в свою очередь (в ответ на критику коммунистов), «где-нибудь в толпе протестующих распихнуть нескольких людей и составить там протоколы».

Ближе к концу заседания в Думу приехал замминистра обороны Николай Панков, но обсуждать военные вопросы, в отличие от проблем МВД, руководство палаты снова предпочло в полностью закрытом режиме.

Мария Макутина