Шефам приказали

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Владимир Путин подписал указ о реформировании МВД, которое в той или иной степени связано с событиями на Украине. В частности, ликвидируется управление по обеспечению безопасности крупных международных и массовых спортивных мероприятий министерства и сокращается штат еще нескольких подразделений. За счет этого будет укреплено оперативное управление МВД — именно ему, предположительно, предстоит участвовать в организации работы органов внутренних дел в Донбассе. А для укрепления моральной устойчивости полицейских в современных условиях вводится должность еще одного заместителя министра — по работе с личным составом. Скорее всего, им станет нынешний главный кадровик МВД Владимир Кубышко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Владимир Путин внес изменения в ранее действовавший указ президента «О мерах совершенствования деятельности органов внутренних дел РФ». В самом МВД документ пока не комментируют, но очевидно, что некоторые из принятых мер так или иначе связаны с событиями на Украине.

Так, на фоне отстранения российских команд от участия в международных соревнованиях ликвидируется соответствующее подразделение МВД. Управление по обеспечению безопасности крупных международных и массовых спортивных мероприятий министерства было создано накануне зимних Олимпийских игр в Сочи. После Олимпиады оно занималось охраной порядка на ЧМ-2018 по футболу и других крупнейших спортивных мероприятиях, проводившихся в России в последние годы.

Кроме того, изменены статус и численность ряда других подразделений центрального аппарата полицейского ведомства. Например, департамент государственной службы и кадров переведен в статус главного управления, что неизбежно влечет за собой как сокращение штатов, так и понижение должностных окладов. Впрочем, в данном случае вторую проблему решили сразу: сотрудникам этого подразделения, в соответствии с указом президента, будут изменены звания — вместо офицеров внутренней службы они станут офицерами полиции, что означает более высокие зарплаты.

Все эти сокращения, по данным источников “Ъ”, предприняты для того, чтобы резко усилить бывшее управление оперативного реагирования МВД. В соответствии с указом президента, оно получило более высокий ранг и стало главком, что автоматически означает увеличение его численности: в центральном аппарате МВД речь может идти о нескольких десятках сотрудников.

Дело в том, что, как говорят источники “Ъ”, именно на оперативные подразделения в ближайшее время будет возложена обязанность помочь в организации работы органов внутренних дел в Луганской и Донецкой народных республиках.

Наконец, еще одним важным нововведением, которое своим указом утвердил Владимир Путин, станет новая должность заместителя министра внутренних дел. Ранее их было шесть, теперь к ним добавится замминистра по работе с личным составом. Как предполагают собеседники “Ъ”, новый замминистра будет отвечать за идеологическую устойчивость сотрудников полиции. Мало того, в регионах вводятся должности заместителей начальников по работе с личным составом, причем в республиканских МВД и областных ГУ министерства они получат генеральские погоны.

Кто станет новым замминистра, пока неизвестно, однако источники “Ъ” прочат на эту должность генерал-лейтенанта внутренней службы Владимира Кубышко, который как раз и возглавлял до сих пор департамент государственной службы и кадров. 59-летний генерал ранее проходил службу в вооруженных силах, а с 1998 года начал работать в органах внутренних дел с должности заместителя начальника ОВД «Новокосино» по кадрам УВД Восточного административного округа Москвы. Затем проходил службу в главном управлении кадров и кадровой политики МВД России, управлении кадров и воспитательной работы Московского университета МВД России, департаменте кадрового обеспечения МВД России.

Александр Игорев