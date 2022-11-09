Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Дни рождения

Сегодня исполняется 70 лет предпринимателю и общественному деятелю Геннадию Тимченко

Геннадий Тимченко

Геннадий Тимченко

Фото: Фото из личного архива

Геннадий Тимченко

Фото: Фото из личного архива

Его поздравляет заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко:

— Уважаемый Геннадий Николаевич! Уровень развития любого государства напрямую зависит от наличия масштабных инфраструктурных объектов — общественных, культурных, спортивных. Именно Вы многие годы реализуете такие проекты по всей стране, всегда находясь там, где нужны Родине. Колоссальный опыт, целеустремленность и безупречная четкость исполнения помогают Вам успешно справляться с самыми амбициозными начинаниями, в том числе в большом спорте. Вызывает особое уважение деятельность Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко, который уже более 20 лет активно поддерживает детей и старшее поколение, помогает развивать культуру и спорт в России. «Люди дела» — так называется документальный проект Вашего фонда, который находит и помогает тем, кто сумел изменить к лучшему жизнь своей малой родины. Таким Человеком дела, несомненно, являетесь и Вы. От всей души поздравляю Вас! Крепкого здоровья Вам и Вашей семье, реализации всех задуманных планов и больших побед!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...