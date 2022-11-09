Сегодня исполняется 70 лет предпринимателю и общественному деятелю Геннадию Тимченко

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Фото: Фото из личного архива Геннадий Тимченко

Фото: Фото из личного архива

Его поздравляет заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко:

— Уважаемый Геннадий Николаевич! Уровень развития любого государства напрямую зависит от наличия масштабных инфраструктурных объектов — общественных, культурных, спортивных. Именно Вы многие годы реализуете такие проекты по всей стране, всегда находясь там, где нужны Родине. Колоссальный опыт, целеустремленность и безупречная четкость исполнения помогают Вам успешно справляться с самыми амбициозными начинаниями, в том числе в большом спорте. Вызывает особое уважение деятельность Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко, который уже более 20 лет активно поддерживает детей и старшее поколение, помогает развивать культуру и спорт в России. «Люди дела» — так называется документальный проект Вашего фонда, который находит и помогает тем, кто сумел изменить к лучшему жизнь своей малой родины. Таким Человеком дела, несомненно, являетесь и Вы. От всей души поздравляю Вас! Крепкого здоровья Вам и Вашей семье, реализации всех задуманных планов и больших побед!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»