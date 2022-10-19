Деловая активность попала под мобилизацию

Показатели деловой активности субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в прошлом месяце чутко отреагировали на объявленную 21 сентября частичную мобилизацию. По итогам опроса 1,8 тыс. компаний, индекс RSBI (определяется исследованием ПСБ, «Опоры России» и Magram Market Research) просел до 50,9 пункта. При этом еще в августе настроения МСП в результате восстановления были на уровне января (53 п.). Об ухудшении в сентябре сообщили все компании вне зависимости от размера и отрасли. При этом более уверенно себя чувствовал производственный бизнес — он активно наращивал инвестиции в производство на фоне ухода иностранных поставщиков. Заметно хуже настроения были в сфере торговли и услуг, что объясняется спадом потребительской активности. Малым и средним компаниям удалось остаться в зоне роста индекса (54,4 и 56,5 п.) благодаря высоким значениям августа, показатель же микробизнеса обвалился (до 46,5 п.).

Ухудшение в сентябре зафиксировано почти по всем компонентам индекса — по выручке, по кадровой и инвестиционной активности. В сентябре о росте продаж сообщили только 15% опрошенных (18% в августе), ждут улучшений в ближайшие месяцы 22% (26%). О сокращении выручки сообщают столько же опрошенных, как и ранее (43% против 42%), но ожидания заметно ухудшились (33% против 26%). Кадровая политика МСП также изменилась — в ближайшие месяцы бизнес планирует чаще сокращать сотрудников (8% против августовских 6%) и реже нанимать (16% против 22%).

Такой результат объясняется замедлением инвестиционной активности в секторе — после исторического максимума в августе показатель вернулся к июльскому уровню. В сентябре компании уже сообщали о вложениях в бизнес (21% против 23%), в будущем инвестировать готова четверть опрошенных (ранее 30%). Положительная динамика сохранилась только по компоненте кредитов — доля предпринимателей, получивших кредит, растет на фоне невысоких ставок кредитования и действия льготных программ. В частности, ЦБ сообщил о росте валютного кредитования МСП в августе. Впрочем, если до сих пор бизнес был активно вовлечен в работу по импортозамещению, то теперь предприниматели озабочены возможностью продолжить работу в условиях мобилизации и всевозможных отсрочек по обязательствам.

Диана Галиева