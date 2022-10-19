Отрасли разошлись в цифрах

Самыми «цифровыми» отраслями в РФ являются IT, сектор информации и связи, сфера высшего образования, следует из результатов расчета индекса цифровизации экономики и социальной сферы, представленного экспертами Института статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ. Этот показатель отражает, в частности, уровень использования технологий и степень цифровизации бизнес-процессов в отраслях. В числе отстающих по темпам цифровой трансформации — сельское хозяйство, строительство и сфера операций с недвижимостью.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Впервые представленный ИСИЭЗ индекс цифровизации российской экономики и социальной сферы рассчитывается как сумма пяти субиндексов — «Использование цифровых технологий», «Цифровизация бизнес-процессов», «Цифровые навыки персонала», «Затраты на внедрение и использование цифровых технологий», «Кибербезопасность». Субиндексы имеют разный вес — наибольший коэффициент (0,3) присвоен «Использованию цифровых технологий», наименьший (0,1) — «Кибербезопасности». Как пояснили “Ъ” в ИСИЭЗ, были рассчитаны и сопоставлены показатели сразу за два года — 2020-й и 2021-й.

Тройка лидеров в 2021 году — ИТ-отрасль (33,9 пункта), сфера информации и связи (28,6 пункта) и высшее образование (23,9 пункта). Результаты первых двух секторов обусловлены прежде всего высоким значением субиндекса «Цифровые навыки персонала». У сферы высшего образования зафиксировано незначительное снижение индекса (минус 0,2 пункта) относительно результата 2020 года. Причиной этого назван «эффект высокой базы» — в пандемию вузы внедряли цифровые технологии в ускоренном режиме.

Самые низкие результаты показали такие отрасли, как сельское хозяйство (11,6 пункта), строительство (11,4 пункта) и операции с недвижимостью (11 пунктов). При этом аграрный сектор находится в лидерах по динамике цифровой трансформации (плюс 1,9 пункта). «Уровень развития цифровых технологий позволил автоматизировать существенную часть сельскохозяйственных операций, значительно сократив объем ручного труда»,— подчеркивают в ИСИЭЗ. Тем не менее эксперты отмечают, что компании из трех отстающих секторов предпочитают традиционные методы организации бизнес-процессов: не используют цифровые платформы и редко прибегают к электронной торговле.

В целом по экономике интегральное значение индекса цифровизации в 2021 году составило 15,7 пункта, на 0,4 пункта выше, чем в 2020 году. Улучшение достигнуто за счет роста трех субиндексов: «Использование цифровых технологий», «Цифровизация бизнес-процессов» и «Кибербезопасность». При этом первый из них показал самое заметное увеличение. Основными причинами этого эксперты назвали рост доли организаций—пользователей облачных сервисов (до 27,1%), применение технологий обработки больших данных (до 25,8%), интернета вещей (до 13,7%) и специализированных программных средств для проектирования (до 10%).

Венера Петрова