Производительность загружают на платформу

Белый дом продолжает развивать нацпроект по повышению производительности труда. Участвующие в нем компании после получения базовых компетенций и первичного повышения своей эффективности теперь могут приступить к внедрению цифровых решений в производстве при участии Минпромторга. Для этого правительство запускает платформу цифровых решений по повышению производительности труда, с помощью которой можно провести диагностику предприятия, определить уровень его цифровой зрелости и получить персональные рекомендации по внедрению отечественного программного обеспечения. В 2022 году подключить к платформе планируется 750 предприятий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Как выяснил “Ъ”, Белый дом намерен запустить платформу цифровых решений в рамках нацпроекта по повышению производительности труда — ресурс эффективность.рф. С ее помощью компании смогут самостоятельно без привлечения специалистов и собственных вычислительных мощностей начать цифровизацию предприятия. В частности, можно будет провести диагностику предприятия на основе данных из государственных информационных систем и результатов анкетирования, а также определить с помощью эксперта платформы уровень цифровой зрелости предприятия относительно конкурентов.

Запуск платформы — второй этап нацпроекта по повышению производительности труда. В рамках первого предприятия—участники нацпроекта могут получать помощь по двум направлениям. Минэкономики оказывает системную поддержку (подготовка кадров, финансовое стимулирование, дерегулирование), федеральный и региональные центры компетенций работают с компаниями напрямую, помогая им нарастить выпуск за счет внедрения принципов бережливого производства, совершенствования управления, логистики и сбыта продукции. «После получения базовой адресной поддержки, оптимизации процессов у предприятий появляется запрос на дальнейшее развитие, на внедрение цифровых решений»,— пояснил “Ъ” гендиректор АНО «Цифровые технологии производительности» Павел Христенко.

Работа в рамках нового этапа продолжается уже совместно с Минпромторгом и укладывается в логику ведомственной стратегии цифровой трансформации промышленности до 2030 года (см. “Ъ” от 9 ноября 2021 года). В рамках новой платформы сервисы будут сгруппированы по четырем блокам: стратегия (диагностика, бенчмаркинг и план цифрового развития), инициация (план внедрения программного обеспечения (ПО), подбор типового решения), финансирование (подбор мер господдержки), реализация (управление проектом, контроль плана внедрения). Часть сервисов пока недоступна, но будет поэтапно внедряться, рассказали “Ъ” в пресс-службе АНО «Цифровые технологии».

Воспользоваться сервисами могут участники нацпроекта по повышению производительности — компании из отраслей торговли, строительства, сельского хозяйства, транспортной сферы и обрабатывающей промышленности с оборотом более 400 млн руб. и долей иностранного участия не более 50%. Интерес к проекту, в частности, связан с уходом иностранных поставщиков ПО, наибольшим спросом у компаний пользуются решения в области защиты и безопасности, а также системы управления ресурсами.

«Главная задача эффективность.рф — сделать доступнее отечественное промышленное и инженерное ПО для российских предприятий. Речь идет не только о цене, но и о снижении зависимости от редких IT-компетенций сотрудников предприятий и сокращении сроков внедрения этого ПО. К примеру, срок подбора программного обеспечения сокращается с двух месяцев до двух дней благодаря платформе»,— поясняет Павел Христенко. В планах правительства на 2022 год подключить к платформе 750 предприятий.

Диана Галиева