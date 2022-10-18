Бизнесу дали операционную отсрочку

Госдума во вторник приняла сразу в трех чтениях законопроект, предоставляющий мобилизованным бизнесменам отсрочку для решения организационных вопросов и передачи доверенности на ведение бизнеса другим людям. Первоначально предполагалось выделить на это неделю, а некоторые депутаты предлагали даже увеличить этот срок, но в итоге его, наоборот, сократили до пяти дней. Кроме того, в Думе выступил вице-премьер Марат Хуснуллин, рассказавший о специальной программе правительства, по которой жители Херсонской области, желающие ее покинуть, смогут получить жилищный сертификат на покупку квартиры или дома в любом регионе России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Выступление Марата Хуснуллина проходило в закрытом режиме. По его итогам он сообщил журналистам, что правительство разработало программу выдачи жилищных сертификатов для жителей Херсонской области, которые хотят переехать: их бесплатно доставят и разместят в пунктах временного проживания. «Плюс мы предоставим определенную помощь за утерянное имущество, чтобы, когда они переедут, у них была возможность купить вещи первой необходимости. Такой подход мы обсудили, депутаты все поддержали»,— добавил он.

После этого Дума обсудила поправки, направленные на поддержку мобилизованных предпринимателей. Их авторами выступили представители всех фракций, а также сенаторы Андрей Турчак и Николай Журавлев. Законопроект дает возможность бизнесменам формально продолжить свою деятельность, несмотря на мобилизацию.Как пояснил глава комитета по экономической политике Максим Топилин («Единая Россия»), по действующим законам предпринимательство для любых военнослужащих находится под запретом, и в ходе мобилизации выявилось, что «ряд людей, которые имеют индивидуальный бизнес либо являются учредителями, в эту ситуацию попадают и фактически нарушают законодательство». Он подчеркнул, что принятия этого документа «очень ждут».

Законопроект дает мобилизованным право передавать управление бизнесом доверенным лицам или же просто сохранить регистрацию своих организаций без изменения на время участия в спецоперации.

На решение организационных вопросов предпринимателям в первоначальном тексте законопроекта отводилось семь суток.

Председатель комитета по обороне Андрей Картаполов (ЕР) напомнил, что закон о мобилизации был принят 25 лет назад и «по ряду положений устарел и не отвечает реалиям сегодняшнего дня».

Ярким примером этого, по мнению единоросса, как раз и является вопрос с призывом предпринимателей.

Андрей Альшевских (ЕР) усомнился, что бизнесменам будет достаточно недели для решения организационных вопросов. Олег Смолин (КПРФ) предложил увеличить этот срок «хотя бы до 14 суток». Станислав Наумов (ЛДПР) поддержал коллег. Но господин Топилин объяснил, что предоставить большую отсрочку не позволяет регламент мобилизационных мероприятий. «Когда мы прорабатывали этот вопрос с Министерством обороны, пришли к мнению, что нужно сделать именно этот срок. Но хотел бы подчеркнуть, что он в принципе достаточный. Мы с предпринимательским сообществом и с коллегами из структур, которые занимаются, прежде всего, малым бизнесом, этот вопрос согласовали»,— успокоил глава комитета.

Председатель комитета по вопросам семьи Нина Останина (КПРФ) обратила внимание на еще одну «устаревшую», по ее мнению, норму закона о мобилизации — об отсрочке для родителей четырех или более детей, либо троих детей, один из которых инвалид. «Даже если в семье один такой ребенок, совершенно очевидно, что он нуждается в том, чтобы отец был рядом с ним. А если мы сейчас с моими коллегами внесем поправки?» — предложила госпожа Останина. Пока позиция Минобороны по поводу детей-инвалидов «окончательно не сформирована», ответил Андрей Картополов. Госпожа Останина не успокоилась и напомнила о внутреннем документе Генштаба об отсрочке для родителей трех и более детей, который, однако, «работал лишь несколько дней». «Поступила команда “на усмотрение военкома”, и там, где план не выполняется, военком принимает решение об отказе от предоставления отсрочки. А если уже человек находится не в учебной части, а в воинской части, то вообще речи не идет о том, чтобы исправить эту ошибку»,— рассказала депутат.

Поправки к законопроекту депутаты подготовили за два часа, и в итоге вместо семи дней на решение организационных вопросов мобилизованные бизнесмены получили всего пять.

Срок сократился благодаря новой поправке Максима Топилина, Андрея Картаполова и сенатора Николая Журавлева. А вот внесенные коммунистами по следам выступления коллеги Останиной поправки об отсрочках для родителей детей-инвалидов, троих и более детей до 18 лет либо двоих детей в случае третьей беременности жены поддержки большинства не получили. Первый заместитель руководителя фракции КПРФ Николай Коломейцев даже заявил, что комитет по обороне проявляет «упорство и неадекватность восприятия ситуации». Единоросс Картаполов в ответ лишь пообещал продолжить консультации с Минобороны по поводу детей-инвалидов.

Кроме того, Дума приняла во втором чтении внесенный правительством в декабре прошлого года законопроект об изменении законов «О гражданской обороне» и «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». Поправки наделяют правительство полномочиями определять порядок создания, реконструкции и поддержания в состоянии постоянной готовности систем оповещения населения, а также уточняют полномочия региональных властей по этому вопросу.

Ксения Веретенников