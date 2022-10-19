«Яндекс» идет в почтальоны

На фоне приостановки работы в России международной компании DHL Express на рынке экспресс-доставки появляются новые игроки. «Яндекс Доставка» решила масштабировать свой сервис на всю страну, запуская междугородную доставку через пункты выдачи. Эксперты считают, что новый сервис понадобился «Яндексу» для расширения сети пунктов выдачи заказов (ПВЗ). По этому показателю компания отстает от своих конкурентов — Wildberries и Ozon.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Яндекс Доставка» в конце октября запустит доставку посылок через пункты выдачи заказов «Яндекс Маркета» между разными городами России, сообщил “Ъ” представитель компании. Сейчас сервис, включенный в приложение «Яндекс Go», тестируется на ограниченной аудитории. На первом этапе междугородняя доставка будет доступна между Москвой и Санкт-Петербургом, до конца 2022 года — по всей сети ПВЗ «Яндекс Маркета» в более чем 40 городах страны. После приостановки работы в России компании DHL Express крупными игроками на рынке экспресс-доставки в стране остаются СДЭК, PickPoint, DPD, Boxberry, EMS «Почты России», говорит гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров.

Сервис «Яндекс Доставки» будет доступен для частных лиц и предпринимателей. Отправление можно будет оформить через приложение «Яндекс Go», там же отправитель и получатель смогут следить за статусом посылки. По словам представителя компании, цены на доставку будут фиксированными, стоимость тарифа зависит от города доставки и размера посылки, вес которой не должен превышать 12 кг. Для междугородней доставки «Яндекс Доставка» может привлекать сторонние компании, уточнил представитель сервиса.

Также в 2023 году компания планирует запустить возможность междугородней отправки посылок с адреса отправителя до получателя без посещения пунктов выдачи. Как уточнили “Ъ” в «Яндекс Доставке», в таком случае предполагается составная логистическая цепочка. «После того как курьер заберет посылку у отправителя, посылки будут сортироваться по адресам назначения, а потом поедут в другой город»,— поясняют в компании.

Междугородняя доставка между пунктами выдачи заказов не потребует от «Яндекса» высоких затрат за счет возможности использовать мощности «Яндекс Маркета» при доставке посылок, считает партнер Data Insight Федор Вирин. В то же время для запуска сервиса по доставке из дома отправителя и до двери получателя компании понадобятся новые технологичные решения для оптимизации процесса доставки, который кроме грузоперевозки будет включать и курьерское звено.

В «Яндексе» считают, что междугородняя доставка будет востребована со стороны владельцев небольших интернет-магазинов, а также предпринимателей в сфере малого бизнеса, которые в основном продают товары через социальные сети и мессенджеры. Постепенно другие крупные маркетплейсы также могут начать развивать собственные логистические сервисы, в том числе для повышения привлекательности и доходности операций пунктов выдачи заказов для франчайзинговых партнеров, полагает Михаил Бурмистров.

По словам эксперта, конкуренция между маркетплейсами сегодня связана с возможностью обеспечить своих партнеров, открывающих ПВЗ, дополнительными источниками дохода в условиях давления растущих логистических расходов. Wildberries и Ozon демонстрируют более высокие темпы по расширению сети таких пунктов, поэтому для «Яндекса» подключение сервиса доставки станет возможностью привлечь больше партнеров и ускорить развитие ПВЗ, считает господин Бурмистров. В свою очередь, Федор Вирин отмечает, что сегодня есть место для нового игрока в сегменте экспресс-доставки на фоне высоких объемов межрегиональных отправлений по России.

Алина Савицкая